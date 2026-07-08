Plazo de 30 días en República Dominicana para resolver uso de tarjetas en gasolineras

El Gobierno dominicano y Anadegas acordaron una tregua de 30 días por el conflicto de las comisiones en los pagos con tarjeta en estaciones de servicio. (Foto: Redes sociales Eduardo Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes)

Una tregua de 30 días fue el acuerdo alcanzado entre el Gobierno dominicano y la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas) para abordar el conflicto por las comisiones en los pagos con tarjeta en las estaciones de servicio.

Esta pausa pretende abrir un espacio de negociación que permita encontrar una alternativa a los recargos que, según el gremio, afectan de manera significativa la rentabilidad de las gasolineras.

El pacto se selló tras una reunión en la que participaron el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, el presidente de Anadegas, Juan Elías Pérez, y representantes del sector público y comercial. Durante este mes, las estaciones continuarán aceptando pagos electrónicos, mientras se evalúan posibles soluciones para los altos costos de las comisiones.

PUBLICIDAD

Anadegas advirtió previamente que, de no corregirse el cobro, podrían retirar los verifones de las estaciones. Según sus estimaciones, el cargo por comisiones —que varía entre 1.95 % y 2.50 %— ya consume entre una cuarta parte y más de un tercio del margen bruto de comercialización.

Este impacto se ve agravado por el hecho de que entre 50 % y 70 % de las ventas de combustibles se realiza actualmente con tarjetas bancarias, una proporción que sigue en aumento junto con los precios de los hidrocarburos.

Durante la tregua, las estaciones de servicio continuarán aceptando pagos electrónicos mientras se negocian alternativas a los recargos por tarjeta. (Foto: Redes sociales Eduardo Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes)

El gremio explicó que las empresas propietarias de los verifones no participaron en la reunión, aunque sí fueron mencionadas en los reclamos. Entre las procesadoras señaladas están Carnet, Visanet y Azul.

PUBLICIDAD

Anadegas también comparó la situación local con la de otros mercados, indicando que en República Dominicana los porcentajes superan los de América Latina y Europa, donde las comisiones suelen ubicarse entre 0.3 % y 0.8 %.

Las estaciones reclaman un régimen especial y exponen el peso de las comisiones

Según cifras citadas por Diario Libre, el margen regulado de comercialización es de 23.75 pesos (USD 0.40) por galón en el diésel regular y 27.07 pesos (USD 0.46) por galón en las gasolinas. Dentro de esta estructura, las comisiones representan entre 6.59 pesos (USD 0.11) y 8.45 pesos (USD 0.14) por galón, lo que equivale a entre 25 % y 36 % del margen bruto.

PUBLICIDAD

La asociación advirtió que no puede trasladar este costo al consumidor final, ya que tanto los precios como los márgenes están regulados por el Estado. Por esa razón, el sector reclama la creación de un régimen especial de comisiones para el expendio de combustibles, con el objetivo de reducir el impacto financiero, sostener el uso de tarjetas, fortalecer la bancarización y disminuir el manejo de efectivo.

Las comisiones por pagos con tarjeta oscilan entre 1.95 % y 2.50 % y absorben entre 25 % y 36 % del margen bruto de comercialización de combustibles. (Foto: Redes sociales Eduardo Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes)

En su declaración oficial, Anadegas sostuvo: “Queremos dejar claramente establecido que esta posición no busca desalentar el uso de las tarjetas por parte de nuestros clientes.

Por el contrario, reconocemos que los pagos electrónicos aportan seguridad, formalidad, bancarización y eficiencia a la economía. Nuestro propósito es crear conciencia sobre el fuerte impacto económico que estas comisiones tienen sobre el sector”.

PUBLICIDAD

El gremio también destacó que el modelo de negocios de las entidades financieras no depende únicamente de las comisiones cobradas a los comercios, ya que obtienen ingresos por intereses de financiamiento, avances de efectivo, cargos por mora, membresías y otros servicios.

En ese contexto, consideran viable un tratamiento diferenciado para las estaciones de servicio sin comprometer la sostenibilidad del sistema financiero.