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Honduras destaca entre las economías con mayor crecimiento de exportaciones en Centroamérica, según el BID

Honduras registró uno de los mejores desempeños exportadores de la región durante el primer trimestre de 2026, según el informe del organismo

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El aumento del precio internacional del café, principal producto de exportación en Honduras, fortaleció la balanza comercial (Cortesía: Forbes Centroamérica)
El aumento del precio internacional del café, principal producto de exportación en Honduras, fortaleció la balanza comercial (Cortesía: Forbes Centroamérica)

El BID ubicó a Honduras entre las economías con mayor dinamismo en comercio exterior en Centroamérica, a partir de la recuperación de sus principales sectores exportadores durante los primeros meses del año. El organismo también señaló riesgos para el resto de 2026 por la volatilidad de los mercados y el aumento de costos.

El Banco Interamericano de Desarrollo indicó que el incremento de las exportaciones estuvo respaldado por una mayor demanda en los mercados internacionales y por un entorno comercial más favorable para varios productos tradicionales de la oferta hondureña.

El café volvió a posicionarse como uno de los principales motores del crecimiento, favorecido por la recuperación de los precios internacionales y una mayor demanda en los mercados de destino. También se destacó el desempeño de la industria maquiladora, que continúa entre las mayores fuentes de generación de divisas y empleo formal del país.

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Sectores que impulsan exportaciones

El banano y el aceite de palma también contribuyeron al incremento de las exportaciones, con lo que el sector agroindustrial mantuvo un papel central en la economía hondureña y en el comercio exterior.

Según el BID, este comportamiento permitió que Honduras sobresaliera frente a otras economías de la región, en un contexto de recuperación gradual del intercambio comercial internacional y de mayor dinamismo en la demanda de bienes provenientes de América Latina.

Los riesgos para el resto del año

El organismo advirtió que el panorama para el resto del año continúa marcado por factores de incertidumbre que podrían afectar el ritmo de crecimiento del comercio exterior.

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El Banco Interamericano de Desarrollo atribuyó el aumento de las exportaciones de Honduras a una mayor demanda internacional. EFE/Sebastiao Moreira/Archivo
El Banco Interamericano de Desarrollo atribuyó el aumento de las exportaciones de Honduras a una mayor demanda internacional. EFE/Sebastiao Moreira/Archivo

Entre los principales riesgos identificados figuran la volatilidad de los mercados, las variaciones en los precios de la energía y los alimentos, así como el aumento en los costos logísticos y de insumos agrícolas, en especial fertilizantes, que podrían afectar la competitividad de los sectores exportadores.

El BID también informó que las importaciones de América Latina y el Caribe crecieron 9.7% durante el primer trimestre de 2026 respecto del mismo período del año anterior, impulsadas principalmente por un mayor volumen de compras a mercados extrarregionales, lo que reflejó una recuperación del consumo y de la actividad económica.

Para Honduras, el desempeño observado durante los primeros meses del año representa una oportunidad para consolidar el crecimiento de sus exportaciones, ampliar la participación de nuevos productos en los mercados internacionales y reducir la dependencia de un número limitado de sectores productivos.

El café y la maquila impulsan la recuperación exportadora de Honduras, según el BID. EFE/Gustavo Amador
El café y la maquila impulsan la recuperación exportadora de Honduras, según el BID. EFE/Gustavo Amador

Las medidas que menciona el BID

El organismo multilateral consideró que el fortalecimiento de la infraestructura logística, la facilitación del comercio, la incorporación de mayor innovación en los procesos productivos y la diversificación de mercados serán determinantes para mantener la competitividad del país en un entorno global más exigente.

El BID planteó que el contexto actual ofrece condiciones favorables para impulsar reformas orientadas a elevar la productividad, generar mayor valor agregado en las exportaciones y fortalecer la integración de Honduras en las cadenas internacionales de suministro.

Estas acciones, señaló el organismo, podrían contribuir a un crecimiento económico más sostenible y a incrementar la capacidad del país para enfrentar los retos derivados de la volatilidad del comercio mundial.

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