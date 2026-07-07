Siete salvadoreños recibieron una beca para posgrados de la Embajada de los Estados Unidos

Otorgaron becas a siete profesionales salvadoreños para posgrados en universidades de Estados Unidos desde 2026 (Cortesía Embajada de los Estados Unidos en El Salvador)

Siete profesionales salvadoreños recibieron este martes becas de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador para cursar estudios de posgrado en universidades estadounidenses a partir de 2026, a través de los programas Fulbright y Hubert H. Humphrey. La misión diplomática informó una inversión estimada de USD 150.000 por participante.

Durante la ceremonia, la encargada de negocios Naomi Fellows se refirió a los programas Fulbright y Humphrey y dijo: “Cada uno de ustedes representa una historia de esfuerzo, talento y compromiso con el conocimiento, pero también algo más: la capacidad de imaginar nuevas posibilidades, de inspirar a otros con su ejemplo y de innovar desde sus ideas, su trabajo y su vocación de servicio. Eso es lo que celebramos hoy”.

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También señaló que estos programas han apostado durante ocho décadas por el intercambio de ideas y la formación de redes profesionales transnacionales.

Los siete seleccionados realizarán estudios de maestría y doctorado en distintas áreas, según la embajada.

¿Quiénes fueron seleccionados?

Los cinco elegidos para el programa Fulbright cursarán maestrías en distintas áreas: José Cañas en Gestión de Ingeniería y Liderazgo en Rice University; Walter Portillo Guevara en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera en University of Illinois Urbana-Champaign; Denis Lemus Flores en Ciencias Geológicas en University of South Carolina; Edgar Ángel Cerón en Bio manufactura y Bio procesamiento en University of Georgia, y María Elena Gómez Pacas en Políticas y Liderazgo Educativo en SUNY Albany.

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Los elegidos estudiarán en universidades como Rice, Illinois Urbana-Champaign, South Carolina, Georgia, SUNY Albany, Syracuse y Minnesota (Cortesía Embajada de los Estados Unidos en El Salvador)

Por el programa Hubert H. Humphrey, Vien Cao se especializará en Políticas de Inteligencia Artificial en Syracuse University, mientras que Dany Membreño lo hará en Administración, Planificación y Políticas Educativas en University of Minnesota.

El acto de entrega y los mensajes oficiales

En el acto participaron representantes del Ministerio de Educación de El Salvador, autoridades universitarias y exbecarios. Allí, Fellows dijo: “Celebramos todo lo que los ha traído hasta aquí y todo lo que están a punto de construir de ahora en adelante. Estas tres ideas: imaginar, inspirar, innovar, están también en el corazón de Freedom two fifty, la conmemoración de los doscientos cincuenta años de la independencia de los Estados Unidos que celebramos este año”.

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El director nacional de Educación Superior del Ministerio de Educación, Christian Aparicio, se refirió al alcance de los programas de intercambio. “Este tipo de experiencias provoca conocimiento, competencias, abre la perspectiva de un gestor público. Cuando regresé, tomamos muchas ideas que hemos implementado en los últimos seis años”, relató Aparicio, exbecario del programa IVLP.

El funcionario también anunció el desarrollo de la Mesa Nacional para la Diplomacia Científica y Cooperación Académica, que el próximo año lanzará una convocatoria de becas para que estudiantes extranjeros cursen estudios superiores en El Salvador.

Invertirán USD 150.000 por becario en un programa que enviará a siete salvadoreños a estudiar a Estados Unidos (Cortesía Embajada de los Estados Unidos en El Salvador)

La voz de los becarios

Entre los becarios reconocidos, Denis Lemus Flores habló sobre su interés en especializarse en vulcanología y su intención de aportar al país. “Los volcanes en El Salvador son muy relevantes. Especializarme en vulcanología representa para mí una gran oportunidad y, por supuesto, aportes para la sociedad salvadoreña, en específico para la reducción del riesgo volcánico”, afirmó.

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También sostuvo que el valor de la experiencia estará en aplicar lo aprendido al regresar: “Todo el conocimiento que vamos a aprender en Estados Unidos lo tenemos que aplicar acá para hacer cambios en nuestro país”.

El evento también incluyó el reconocimiento a becarios estadounidenses de Fulbright que colaboran actualmente en instituciones salvadoreñas, además del agradecimiento a las universidades nacionales y a las familias de los seleccionados. “Gracias por acompañar, apoyar y crecer. Ustedes también son parte de este logro”, dijo Fellows.