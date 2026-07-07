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Honduras investiga siete contactos sospechosos tras confirmarse nuevos casos de sarampión

Las autoridades sanitarias de Honduras mantienen bajo investigación a siete personas que tuvieron contacto con pacientes positivos de sarampión, luego de la confirmación de nuevos contagios vinculados a una familia que viajó a Copán

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Equipos médicos realizan seguimiento en Cofradía, Cortés. (FOTO: La Prensa)
Equipos médicos realizan seguimiento en Cofradía, Cortés. (FOTO: La Prensa)

Las autoridades de la Secretaría de Salud mantienen bajo vigilancia epidemiológica a siete contactos sospechosos relacionados con los nuevos casos de sarampión confirmados en Honduras, informó la jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Odalis García.

La funcionaria explicó que, tras la detección de nuevos contagios, se activaron los protocolos de búsqueda de contactos y vacunación con el objetivo de evitar una mayor propagación de la enfermedad.

Actualmente, Honduras registra seis casos confirmados de sarampión, de los cuales cinco corresponden a contagios importados, según los datos proporcionados por las autoridades sanitarias.

Durante el último fin de semana se notificaron cuatro nuevos casos pertenecientes a una misma familia con antecedentes de viaje al departamento de Copán, donde participaron en una reunión familiar.

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Los pacientes positivos corresponden al padre de familia y sus tres hijos, de 17, 14 y 11 años.

Investigan cadena de transmisión

García detalló que, como parte del seguimiento epidemiológico, las autoridades realizan investigaciones en el municipio de Cofradía, Cortés, donde se identificaron siete contactos que permanecen bajo evaluación.

“Como parte de la vigilancia epidemiológica que se activó inmediatamente, la búsqueda de contactos de estos casos positivos y también las actividades de vacunación que se están realizando en Cofradía, estamos investigando siete contactos”, explicó.

Entre las personas bajo vigilancia se encuentra una menor de edad, compañera de uno de los pacientes confirmados.

La funcionaria indicó que este caso es considerado altamente sospechoso y podría estar relacionado con la misma cadena de transmisión.

“Esperamos que esa niña también pueda resultar positiva y pueda ser parte de la cadena de transmisión de estos cuatro casos que se reportaron este fin de semana”, señaló García.

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Autoridades buscan evitar una mayor propagación del virus. (FOTO: TNH)
Autoridades buscan evitar una mayor propagación del virus. (FOTO: TNH)

Ante la aparición de nuevos contagios, las autoridades sanitarias intensificaron las jornadas de vacunación y reiteraron la importancia de completar los esquemas de inmunización, principalmente en niños.

La jefa del PAI informó que las recientes campañas no alcanzaron la cobertura esperada.

Según explicó, la meta establecida era lograr una cobertura del 95 %, pero hasta el momento los reportes indican aproximadamente un 70 % de avance.

Para las autoridades, esta situación evidencia que todavía existe población pendiente de recibir las dosis correspondientes.

“Esto nos demuestra esta captación de casos de personas y sobre todo niños pendientes de vacunar en Cofradía”, expresó.

Autoridades investigan nuevos contactos sospechosos de sarampión. (FOTO: Diario Tiempo)
Autoridades investigan nuevos contactos sospechosos de sarampión. (FOTO: Diario Tiempo)

La Secretaría de Salud pidió a los padres de familia revisar los carnés de vacunación de sus hijos y acudir a los centros asistenciales en caso de tener dosis pendientes.

García recordó que las vacunas están disponibles de manera gratuita en más de 1,800 establecimientos de salud a nivel nacional.

Estos servicios incluyen centros de la Secretaría de Salud y del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Las autoridades destacaron que las vacunas utilizadas en el país permiten proteger contra 27 enfermedades prevenibles.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede transmitirse fácilmente entre personas no vacunadas.

Por ello, los equipos sanitarios mantienen acciones de vigilancia, búsqueda activa de contactos y aplicación de vacunas en las zonas donde se han identificado casos.

Las autoridades reiteraron que la inmunización continúa siendo la principal herramienta para prevenir brotes y proteger especialmente a la población infantil.

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