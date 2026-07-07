Nicaragua: el crimen de Danny López, un joven que predijo su final y al que el régimen dejó morir sin atención médica

Danny Ezequiel López Morales, quien murió el 5 de julio de 2018 en Sutiaba, León, durante la Operación Limpieza. (Cortesía: Museo de la Memoria Contra la Impunidad)

El 5 de julio de 2018, Danny Ezequiel López Morales perdió la vida durante la llamada “Operación Limpieza”, una acción represiva implementada por el régimen de Nicaragua en el barrio Sutiaba, en la ciudad de León.

El Museo de la Memoria Contra la Impunidad documentó este caso como uno de los ejemplos de la violencia ejercida por la dictadura de Daniel Ortega en contra de manifestantes auto-convocados.

La familia lo recuerda como un joven dedicado a sus seres queridos, cuyos sueños acabaron tras recibir un disparo y no acceder a atención médica en el centro de salud local.

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Según la postura, Danny mantenía una relación cercana con sus hermanos y participaba activamente en el negocio familiar. Su madre, Ileana del Socorro Morales León, relató que su hijo organizaba el trabajo para beneficiar a toda la familia. “Era muy unido con los hermanos. Cuando lo mataron, dejó un hijo de dos años”, recordó.

Su hermana Jani rememoró que Danny disfrutaba del fútbol y la poesía, y se ocupaba de las reparaciones de la casa familiar, heredada por su madre. Otra hermana, Dolores, lo describió como un joven social y protector, que asumía un rol paternal dentro del hogar. “Más que mi hermano era como mi padre prácticamente, me cuidaba y me daba todo”, declaró.

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La familia recordó a Danny Ezequiel López Morales como sostén del hogar, activo en el negocio familiar y padre de un hijo de dos años. (Cortesía: Museo de la Memoria Contra Impunidad)

Su último publicación

La represión en Nicaragua marcó la vida de Danny en 2018. Desde el inicio de las protestas un 19 de abril, el joven expresó su desacuerdo con la situación política del país y manifestó su preocupación por el futuro de su hijo.

Aunque inicialmente no participó en las acciones de protesta, con el tiempo decidió sumarse a las barricadas que defendían los manifestantes. Su madre contó que le pidió quedarse en casa por temor a que sufriera daños, pero él respondió: “Mamá, yo no puedo retroceder”.

La última publicación de Danny en Facebook quedó como testimonio de sus convicciones: “Hay causas por las que merece la pena morir, pero no por la que merece la pena matar. Nicaragua unida jamás será vencida”. El día de su muerte, salió en bicicleta hacia una de las barricadas y fue alcanzado por un disparo de fusil AK-47 en la espalda.

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A pesar de la herida, Danny logró avanzar una cuadra antes de desplomarse. Su hermano intentó auxiliarlo, pero la presencia de paramilitares en la zona dificultó el rescate. Con la ayuda de un vecino, llevaron a Danny al centro de salud de Sutiaba, a tres cuadras del lugar.

Orden de no curar a los heridos

De acuerdo con el Museo de la Memoria Contra la Impunidad, la zona estaba rodeada de policías y antimotines, y los médicos habían recibido la orden de no atender a jóvenes heridos durante las protestas.

Danny Ezequiel López Morales recibió un disparo de fusil AK-47 y no obtuvo atención médica en el centro de salud local. (Cortesía: Museo de la Memoria contra la Impunidad)

El hijo de Ileana del Socorro Morales León que lo acompañó en el traslado relató: “Fíjese mama que ellos se volvían a ver unos a otros, parecía que ellos tenían pesar, ellos querían ayudarle, pero con la mirada me estaban diciendo, estamos sentenciados”. Danny no recibió atención médica y falleció poco después. Los vecinos informaron a la madre que, antes de morir, el joven pidió perdón a ella y a Dios.

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El Museo de la Memoria Contra la Impunidad incorporó este caso a su registro de víctimas de la represión en Nicaragua, resaltando el impacto de la violencia política y la omisión de auxilio en las familias afectadas.