Costa Rica

Costa Rica envía segundo cargamento de insumos para niños y adultos mayores afectados por terremotos en Venezuela

El gobierno costarricense concretó un nuevo envío de fórmula infantil y pañales, resultado de la colaboración entre instituciones, sector privado y ciudadanía, para asistir a los sectores más vulnerables tras los recientes sismos que impactaron al país sudamericano

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Ciudadanos costarricenses respondieron al llamado de solidaridad, entregando donaciones en setenta y cinco estaciones de bomberos de todo el país. Crédito: CNE
Ciudadanos costarricenses respondieron al llamado de solidaridad, entregando donaciones en setenta y cinco estaciones de bomberos de todo el país. Crédito: CNE

Un nuevo cargamento compuesto por fórmula infantil y pañales, donados por el pueblo de Costa Rica, partió con destino a Venezuela. Esta acción humanitaria tiene como objetivo asistir a dos de los sectores más vulnerables, los niños y los adultos mayores, tras el impacto del terremoto que afectó varias regiones venezolanas.

Según informó la Comisión Nacional de de Emergencias (CNE), la iniciativa surgió del llamado realizado por el Gobierno de la República junto al Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, que invitó a la ciudadanía a colaborar con insumos de primera necesidad.

La respuesta social fue inmediata. Personas, empresas e instituciones de diversas partes del país hicieron llegar donaciones, lo que permitió reunir suficientes recursos para beneficiar a cientos de familias venezolanas.

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El traslado internacional de este cargamento fue posible gracias al respaldo de DHL, empresa que, según la CNE, se sumó por segunda vez de manera solidaria a una misión humanitaria de estas características, facilitando la logística del transporte hasta territorio venezolano.

Alejandro Picado, presidente de la CNE, destacó: “Costa Rica demuestra una vez más que la solidaridad no conoce fronteras. Este lunes por la noche enviamos un segundo cargamento de ayuda humanitaria hacia Venezuela, con fórmula infantil y pañales destinados a dos poblaciones que se vieron muy afectados: los niños y los adultos mayores”. Picado agradeció además el apoyo de los costarricenses que respondieron al llamado del Gobierno, así como la colaboración de DHL, que permitió concretar el traslado internacional en condiciones óptimas.

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Autoridades costarricenses enviaron un segundo ocargamento de insumos para la población afectada por los terremotos en Venezuela

Luis Salas, director de operaciones del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, relató que a las once de la noche del lunes 6 de julio comenzó el proceso de carga del avión de DHL con las donaciones recogidas en setenta y cinco estaciones de bomberos del país.

“Agradecemos mucho al pueblo de Costa Rica por este gran apoyo, a la coordinación que ha sido liderada por la Comisión Nacional de Emergencias, siguiendo instrucciones de la señora presidente para poder apoyar al pueblo hermano de Venezuela. Muchas gracias, Costa Rica”, expresó Salas durante el operativo, aludiendo al esfuerzo conjunto entre ciudadanía, instituciones y sector privado para concretar la ayuda humanitaria.

El nuevo envío representa la continuación de la asistencia brindada por equipos costarricenses en territorio venezolano luego del desastre natural.

Según la información proporcionada por la CNE, el primer despliegue incluyó la presencia de grupos especializados en búsqueda y rescate, quienes colaboraron directamente en las labores de emergencia.

El segundo envío reitera la intención de las autoridades costarricenses de mantener su apoyo más allá de la fase inicial del desastre, acompañando a la población afectada con acciones concretas de cooperación internacional.

Este operativo se inscribe en el marco de campañas humanitarias recientes, donde la articulación entre sectores públicos y privados ha permitido canalizar recursos de manera eficiente. La CNE subrayó la importancia de la participación ciudadana y empresarial para alcanzar los objetivos propuestos y brindar respuesta a las necesidades urgentes de la población venezolana.

Personal de la Comisión Nacional de Emergencias y del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica supervisa el cargamento de insumos donados antes de su traslado a Venezuela. Crédito: CNE
Personal de la Comisión Nacional de Emergencias y del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica supervisa el cargamento de insumos donados antes de su traslado a Venezuela. Crédito: CNE

La intervención de DHL resultó clave para garantizar el traslado seguro y rápido de los insumos. Según declaraciones recogidas por la CNE, la empresa facilitó el envío bajo un esquema de cooperación solidaria, sin costo para el Estado costarricense ni para los beneficiarios finales.

En la noche del lunes, el cargamento partió hacia Venezuela, marcando un nuevo capítulo de colaboración internacional y reflejando el compromiso sostenido de Costa Rica con la asistencia humanitaria. Las autoridades recalcaron la voluntad de mantener abiertas las vías de cooperación y apoyo mientras persista la situación de emergencia en las zonas afectadas.

Las imágenes del operativo muestran al personal de la CNE y del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica durante la preparación y el embarque de los suministros, evidenciando el esfuerzo organizado que permitió que la ayuda llegara a su destino. El testimonio de Picado concluyó que el país seguirá tendiendo la mano a quienes atraviesan situaciones difíciles, reafirmando el valor de la solidaridad en contextos de crisis.

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