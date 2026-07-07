La revisión de casos cerrados en Guatemala reabre expedientes ligados a Jimmy Morales y Alejandro Giammattei

Gabriel García Luna, Fiscal General de Guatemala, ofreció una entrevista al medio Plaza Pública. (Foto: Diario de Centro América)

La llegada de Gabriel García Luna al Ministerio Público (MP) de Guatemala modificó la relación histórica entre la fiscalía y las estructuras del crimen organizado.

Apenas transcurridos 40 días desde que asumió la responsabilidad, el nuevo fiscal general enfrenta los desafíos de una institución que, según su propio diagnóstico, fue instrumentalizada durante la gestión de Consuelo Porras para fines ajenos a su mandato constitucional.

En este breve lapso, García Luna ha impulsado una transformación interna, removiendo a integrantes del círculo de confianza de Porras, revisando expedientes previamente cerrados y enfrentándose de lleno a la tarea de reconstruir la carrera fiscal, dijo en una extensa entrevista con Plaza Pública.

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Uno de los hallazgos iniciales fue la detección de cuentas en redes sociales identificadas como net center, que son básicamente centros de desinformación dentro del esquema comunicacional del MP.

El propio García Luna reconoció que en los primeros días se comprobó que supuestos periodistas, ya señalados en el entorno digital por su accionar coordinado, formaban parte de los grupos internos de información. Este fenómeno llevó a una renovación del equipo de comunicación.

El fiscal advirtió: “todos estamos a prueba, hasta el mismo Fiscal General”, en referencia a la necesidad de blindar la institución frente a la manipulación y filtración de datos sensibles.

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Gabriel García Luna y Consuelo Porras durante el proceso de transición de mando del MP en Guatemala. (Foto: Diario de Centro América)

García Luna confirmó a Plaza Pública que la Fiscalía de Asuntos Internos investiga denuncias formales sobre vínculos entre trabajadores del MP y organizaciones criminales, incluida la existencia de redes delictivas dentro de la institución. El área encargada de investigar estos hechos fue reforzada para garantizar que cualquier conducta delictiva detectada en el pasado o presente pueda ser perseguida penalmente.

El fiscal general fue categórico: “No podemos descartar que haya casos en contra de exfiscales y trabajadores” si los procesos de revisión arrojan indicios de delitos.

Esta revisión abarca tanto a quienes renunciaron tras la salida de Porras como a quienes fueron removidos por pérdida de confianza, una decisión que García Luna justifica en el deterioro del clima laboral y el daño a la carrera fiscal.

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Revisión de expedientes y depuración institucional

La revisión de expedientes es uno de los pilares de la nueva gestión y cada caso será tratado como nuevo por equipos renovados de fiscales especializados.

García Luna explicó que las desestimaciones realizadas durante la administración anterior —en muchos casos a favor de políticos y empresarios de alto perfil— no son definitivas. “Las desestimaciones no están escritas en piedra, los casos pueden ser reabiertos”, manifestó.

Este proceso incluye expedientes cerrados que involucran a figuras como los expresidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, cuyos casos volverán a ser examinados por equipos renovados de fiscales especializados.

Los casos contra Alejandro Giammattei y Jimmy Morales serán revisados por el nuevo fiscal general Gabriel García Luna. (Foto: TGW)

En el área administrativa y técnica, el diagnóstico inicial reveló deficiencias en la dotación de herramientas y recursos para los investigadores. El MP cuenta con más de 13 mil trabajadores, pero la administración anterior dejó una estructura fragmentada y contaminada por intereses ajenos a la función fiscal, dijo García Luna a Plaza Pública.

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La reconstrucción de la carrera fiscal incluyó la salida de trabajadores: algunos renunciaron en los primeros días por considerar que no encajaban en el nuevo modelo institucional y otros fueron removidos tras procesos de monitoreo y análisis interno; además, se implementaron nuevos filtros de confianza para cargos clave y se prevé que futuras remociones sean excepcionales, limitadas a faltas graves o a investigaciones disciplinarias y penales.

La lucha contra la corrupción es otro de los ejes vertebradores de la gestión del nuevo fiscal Luna. Ya identificó la corrupción como “el cáncer del Estado” y subrayó que muchas de las estructuras criminales que operan en el país han encontrado eco dentro del propio MP.

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“Son estructuras que se han mantenido por años haciendo lo mismo y que lastimosamente en los últimos tiempos no se han podido desmantelar”, advirtió.

La nueva administración se propone judicializar únicamente aquellos casos con pruebas sólidas, evitando iniciar procesos débiles que puedan ser detectados por los jueces como carentes de mérito.

Crimen organizado y centros de desinformación en el Ministerio Público

El fiscal admitió que “los criminales han salido a la luz, no solo en los medios, sino que en los procesos”, y que la transformación institucional implica blindar los procesos de investigación interna para evitar nuevas infiltraciones.

El nuevo fiscal general Gabriel García Luna asegura que buscará una reestructuración del ente investigador. (Foto: MP)

La gestión de expedientes, como los que involucran a Morales y Giammattei, es una de las preguntas más reiteradas por la sociedad guatemalteca. El fiscal general explicó que la disolución de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI) no significa el cierre de los casos, sino su redistribución a fiscalías especializadas, con el objetivo de garantizar imparcialidad y transparencia en la investigación.

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En paralelo, la nueva administración ha impulsado una política de transparencia y autonomía respecto de los actores políticos y económicos. Afirmó que “no hay acercamientos del fiscal con sujetos procesales y menos de gestores políticos criminales”, y advirtió que nadie puede presentarse en nombre de la fiscalía para interceder en favor de terceros.

Esta línea de conducta busca alejar al MP de las prácticas clientelares y las injerencias externas que caracterizaron a la era Porras, dijo.

Prioridades, cooperación internacional y futuro de la fiscalía

El MP también inició una revisión de los contratos y proyectos heredados, como la construcción del segundo edificio sede, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). García Luna informó que se han involucrado desde el inicio en el proceso y que la mudanza de fiscalías permitirá reducir costos de alquiler y concentrar los recursos institucionales.

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En el plano internacional, la administración actual ha reactivado la cooperación con agencias de seguridad y justicia de Estados Unidos. García Luna confirmó que la invitación surgió desde las autoridades en Washington y que la colaboración incluirá capacitaciones y el intercambio de información para combatir delitos transnacionales como el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero.

Aunque no se contempla la realización de operaciones conjuntas en territorio guatemalteco, el fiscal general reconoció que el MP necesita apoyo externo para enfrentar a estructuras criminales con alto poder de recursos y presencia internacional.

La gestión de García Luna también ha tenido que responder a incidentes recientes, como las agresiones contra estudiantes que protestaban por la toma de posesión del rector de la Universidad de San Carlos. El fiscal general detalló que el MP solo puede actuar de oficio en casos de flagrancia o a partir de una denuncia formal, siguiendo el marco legal que regula la intervención de la fiscalía.

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Para el futuro inmediato, el MP planea relanzar la carrera fiscal, promover convocatorias internas y externas para ascensos y mejorar el ambiente laboral. García Luna subrayó que la confianza ciudadana solo podrá recuperarse mediante acciones concretas y resultados, alejando al ente investigador de la percepción de ser un “simulacro de organismo del Estado”.

La gestión de Gabriel García Luna representa una ruptura con el pasado reciente del Ministerio Público. La revisión de expedientes, la depuración de personal, la investigación de nexos con el crimen organizado y la cooperación internacional son los ejes de una transformación institucional que busca devolver legitimidad y eficacia a la justicia guatemalteca.