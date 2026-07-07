Justicia de Costa Rica aplaza juicio por atentado contra opositor nicaragüense

FILE PHOTO: Reporters sit beneath a banner reading “Freedom for political prisoners” before a news conference by Nicaraguan exiles denouncing the electoral process ahead of Nicaragua’s November 7 presidential and legislative elections, in San Jose, Costa Rica, November 4, 2021. REUTERS/Mayela Lopez/File Photo

La Justicia de Costa Rica postergó el juicio por el atentado contra el disidente nicaragüense Joao Maldonado y su esposa Nadia Robleto, un proceso que debía examinar la responsabilidad penal de un acusado costarricense por dos ataques cometidos entre 2021 y 2024 y que, para las víctimas, también puede abrir la discusión sobre una red más amplia de persecución contra opositores nicaragüenses en el exilio.

El aplazamiento se produjo por ausencia de notificación al acusado, de acuerdo con la información difundida por la agencia de noticias EFE, y con una declaración del Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, que acompaña a la pareja. La organización advirtió que el retraso puede afectar el derecho de las víctimas a una justicia pronta.

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El caso se centra en dos atentados ocurridos en Costa Rica, en los que Maldonado recibió en total 13 disparos. La ONG sostiene que ha documentado al menos 200 casos de represión transnacional contra nicaragüenses en el exilio mediante intimidación, hostigamiento, agresiones y otras formas de violencia.

El proceso no iniciado estaba previsto en el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, en San José. El acusado es el costarricense Jeremmy Jacobo Rivas, señalado por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de los dos opositores y refugiados nicaragüenses. Antes de la postergación, el juicio iba a comenzar este lunes y se preveía que durara 5 días.

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Maldonado, de 38 años, iba a declarar de forma virtual desde Estados Unidos, país donde reside bajo un programa de reasentamiento de refugiados coordinado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Robleto también debía testificar por esa vía mientras continúa su recuperación en una silla de ruedas.

Las víctimas responsabilizan al régimen del matrimonio copresidencial nicaragüense, formado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como a la “inteligencia política” del Ejército de Nicaragua, y forma parte del marco político que la pareja atribuye a los ataques.

La pareja pide investigar autores materiales e intelectuales

El Colectivo sostuvo que el caso no debe limitarse al acusado que llegó a juicio. Según la organización, los hechos deben analizarse en un contexto de amenazas, vigilancia, persecución y desnacionalización contra Maldonado por su condición de opositor político, exiliado y refugiado nicaragüense.

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En una declaración escrita citada por Infobae, Maldonado planteó el alcance que espera del proceso: “Queremos que Costa Rica vaya a fondo, que las investigaciones no se queden únicamente en la parte material, sino que alcancen a quienes estuvieron detrás del atentado. La impunidad expone mucho más a la población nicaragüense exiliada”.

El atentado contra el nicaragüense ocurrió en Costa Rica. FOTO DE ARCHIVO

El Colectivo también formuló un pedido directo a las autoridades costarricenses: “Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades de Costa Rica para que establezcan una nueva fecha para el juicio, garanticen el avance efectivo del proceso, protejan a las víctimas y testigos, y desarrollen una investigación integral que permita identificar, acusar y sancionar a todas las personas responsables, tanto materiales como intelectuales”.

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La organización exhortó además al Poder Judicial y al Ministerio Público de Costa Rica a garantizar un juicio independiente, continuar las investigaciones y reforzar las medidas de protección para Maldonado, Robleto y otros nicaragüenses perseguidos fuera de su país.

Cómo fueron los ataques en San José

El primer ataque contra Maldonado ocurrió el 11 de septiembre de 2021 en Escazú, en el sector oeste de San José. Ese día, dos hombres le dispararon desde una motocicleta y lo hirieron con cinco balazos.

El segundo atentado fue el 10 de enero de 2024, cuando viajaba con Robleto en un automóvil por un sector de San José. Dos hombres también a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y abrieron fuego en múltiples ocasiones.

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Agentes de policía montan guardia en la entrada de urgencias del hospital CIMA, donde el activista político nicaragüense João Maldonado, conocido líder de las manifestaciones de 2018 en el municipio de Jinotepe, al suroeste de Nicaragua, se encontraba en estado crítico tras ser baleado, en San José, Costa Rica, el 13 de septiembre de 2021. REUTERS/Mayela López.

Quiénes son Joao Maldonado y Nadia Robleto

La pareja se define como los “retratos vivos de la persecución transnacional” que, a su juicio, ejecuta el Gobierno sandinista contra opositores y críticos. Maldonado perteneció al Frente Sandinista de Liberación Nacional, es ingeniero, se naturalizó español y es hijo del fallecido mayor en retiro del Ejército de Nicaragua Tomás Maldonado, que estuvo preso entre agosto de 2018 y junio de 2019 por participar en protestas antigubernamentales.

Robleto es abogada, activista, tiene 40 años y es madre de tres hijos. También es disidente sandinista.