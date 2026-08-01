Honduras: Hallan a un hombre desmembrado y capturan a sospechoso que habría cometido el crimen por supuestos celos

La Policía Nacional capturó a Orlin Joel Pavón Castro, señalado como el principal sospechoso del asesinato de Olvin Ariel Aguilera. (Foto: Cortesía)

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Lo que parecía ser un saco rojo abandonado entre la maleza terminó revelando uno de los crímenes más impactantes registrados en los últimos días en el departamento de Choluteca.

Habitantes de la comunidad de Sinaí, en el municipio de San Antonio de Flores, se acercaron al lugar por curiosidad, sin imaginar que en su interior se encontraba el cuerpo de un hombre desmembrado.

La víctima fue identificada como Olvin Ariel Aguilera, cuyos restos fueron encontrados dentro del saco con evidentes signos de violencia.

Tras el hallazgo, agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena para realizar las primeras diligencias, mientras personal de Medicina Forense efectuó el levantamiento cadavérico y trasladó el cuerpo para practicar la autopsia correspondiente.

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El caso movilizó de inmediato a los equipos de investigación, que durante varios días recopilaron indicios y declaraciones de testigos para reconstruir las últimas horas de vida de la víctima. Como resultado de esas pesquisas, las autoridades lograron la captura de Orlin Joel Pavón Castro, señalado como el principal sospechoso del asesinato.

De acuerdo con la información brindada por la Policía, la principal hipótesis apunta a que el crimen habría sido motivado por celos.

El jefe regional de la Policía Nacional, comisionado José Anariba, explicó que el detenido creía que su compañera de hogar sostenía una relación sentimental con Olvin Ariel Aguilera, situación que presuntamente desencadenó el homicidio.

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El cuerpo de Olvin Ariel Aguilera fue encontrado desmembrado dentro de un saco abandonado en una zona montañosa de San Antonio de Flores, Choluteca. (Foto: Cortesía)

Sin embargo, el funcionario aclaró que esa versión todavía forma parte de las líneas de investigación y no representa una conclusión definitiva del caso.

Según indicó, algunos testigos han proporcionado declaraciones que contradicen la hipótesis inicial, por lo que los investigadores continúan analizando todas las evidencias antes de establecer el verdadero móvil del crimen.

Las autoridades señalaron que uno de los principales objetivos de la investigación es localizar a la compañera de hogar del detenido, quien desapareció del lugar de los hechos y hasta el momento no ha sido encontrada.

Para los investigadores, el testimonio de la mujer podría convertirse en una pieza clave para reconstruir lo ocurrido antes del asesinato. Su declaración permitiría confirmar o descartar la hipótesis de un crimen pasional, así como establecer cuál era la relación entre la víctima y el principal sospechoso.

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Mientras tanto, Orlin Joel Pavón Castro ya enfrenta el proceso judicial correspondiente por su presunta participación en el homicidio.

Será durante las siguientes etapas del procedimiento cuando el Ministerio Público presente los elementos de prueba recopilados por los equipos de investigación para sustentar la acusación.

Las autoridades investigan si un presunto ataque de celos fue el móvil del crimen, aunque esa hipótesis aún no ha sido confirmada. (Foto: Cortesía)

El hallazgo del cuerpo causó una profunda conmoción entre los habitantes de San Antonio de Flores, una comunidad donde hechos de esta naturaleza son poco frecuentes.

Vecinos manifestaron su sorpresa por la violencia con la que fue cometido el crimen y por la forma en que fueron encontrados los restos de la víctima.

Por ahora, la investigación sigue su curso mientras los equipos policiales y fiscales analizan pruebas científicas, entrevistas y otros indicios recopilados durante los últimos días.

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Será el avance del proceso judicial el que determine si la hipótesis de los celos como móvil del asesinato se confirma o si las evidencias conducen a una explicación distinta.

La violencia con la que fue cometido el crimen y el hallazgo del cuerpo desmembrado dentro de un saco abandonado mantienen el caso en el centro de la atención pública, mientras las autoridades trabajan para esclarecer completamente lo sucedido y determinar todas las responsabilidades penales.