Honduras encabeza una ofensiva regional ante el crecimiento del mercado de las drogas sintéticas

Las drogas sintéticas modifican el mapa del narcotráfico porque pueden producirse en laboratorios clandestinos con precursores químicos de distintos países.

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Honduras promovió la primera Conferencia Internacional sobre Drogas Sintéticas, un encuentro con representantes de Colombia, México, Guatemala y República Dominicana para coordinar respuestas ante el avance de estas sustancias en América Latina y el Caribe y su impacto en la seguridad regional.

El auge de las drogas sintéticas modifica el mapa del narcotráfico en América Latina y el Caribe. A diferencia de los cultivos de cocaína o marihuana, estas sustancias pueden producirse en laboratorios clandestinos con precursores químicos que ingresan desde distintos países, lo que plantea un desafío para las autoridades de seguridad.

Durante la conferencia, expertos y autoridades coincidieron en que las organizaciones criminales encontraron en las drogas sintéticas un modelo de negocio más rentable, flexible y difícil de combatir que el narcotráfico tradicional, porque la producción ya no depende de plantaciones ilícitas.

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Lo planteado por las autoridades

Uno de los principales planteamientos del encuentro fue que las estructuras criminales utilizan el tráfico de drogas sintéticas no solo para obtener ganancias millonarias, sino también para fortalecer su capacidad operativa, ampliar su influencia territorial y generar escenarios de inestabilidad que afectan la seguridad y las instituciones de los Estados.

El secretario de Defensa de Honduras Enrique Rodríguez Burchard dijo que el encuentro fue una oportunidad para fortalecer la cooperación regional, compartir experiencias e identificar prácticas que permitan responder de forma coordinada al crecimiento de este fenómeno.

Según el funcionario, el combate contra las drogas sintéticas exige una acción conjunta entre las instituciones de seguridad, los sistemas de justicia, las autoridades sanitarias, los organismos de control, la academia y la sociedad civil.

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“Debemos actuar con determinación, pero también con inteligencia. El combate a las drogas sintéticas exige coordinación internacional, fortalecimiento institucional, intercambio de información y adaptación constante frente a las modalidades utilizadas por las organizaciones criminales”, señaló durante la conferencia.

Cómo cambió el negocio del narcotráfico

A diferencia del tráfico de cocaína, cuya producción depende de cultivos ilícitos y cadenas logísticas extensas, las drogas sintéticas pueden elaborarse en laboratorios clandestinos con sustancias químicas adquiridas legalmente para usos industriales o farmacéuticos.

Las autoridades señalaron que las organizaciones criminales convirtieron a las drogas sintéticas en un modelo de negocio más rentable, flexible y difícil de combatir.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta característica permitió que las organizaciones criminales reduzcan costos, aumenten la producción y diversifiquen sus operaciones en distintos países.

Las autoridades participantes advirtieron que el problema ya no se limita al transporte de drogas terminadas, sino que ahora involucra el comercio internacional de precursores químicos, equipos especializados y tecnología utilizada para fabricar sustancias como metanfetaminas y fentanilo.

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El papel del entorno digital

Otro de los temas centrales abordados durante la conferencia fue el papel del entorno digital en la evolución del narcotráfico.

Los presentes señalaron que las redes criminales utilizan plataformas digitales para adquirir precursores químicos, establecer contactos con proveedores internacionales, coordinar envíos y realizar pagos mediante criptomonedas, lo que dificulta el rastreo de las operaciones financieras.

Además, aplicaciones de mensajería cifrada se convirtieron en herramientas utilizadas para coordinar la producción, distribución y comercialización de drogas sintéticas sin necesidad de mantener contacto físico entre los integrantes de las organizaciones.

Esta transformación tecnológica obligó a los Estados a replantear sus estrategias de investigación criminal y fortalecer las capacidades de inteligencia digital para anticiparse a nuevas modalidades delictivas.

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Durante las jornadas de trabajo también se analizaron mecanismos para fortalecer el intercambio de información de inteligencia, mejorar los controles fronterizos, detectar laboratorios clandestinos y reforzar la vigilancia sobre el comercio internacional de sustancias químicas utilizadas para fabricar drogas sintéticas.

Las drogas sintéticas modifican el mapa del narcotráfico porque pueden producirse en laboratorios clandestinos con precursores químicos de distintos países.

Delegaciones de Colombia, México, Guatemala y República Dominicana compartieron experiencias sobre investigaciones, operaciones de desmantelamiento y modelos de prevención implementados en sus países.

El alcance regional del problema

El consenso alcanzado durante la conferencia refleja que las drogas sintéticas dejaron de ser un problema aislado para convertirse en un desafío de seguridad en América Latina.

Para Honduras, la realización de este encuentro marca el inicio de una agenda regional enfocada en enfrentar una modalidad criminal que evoluciona con rapidez y que, según las autoridades, requiere respuestas coordinadas para evitar que las organizaciones del narcotráfico continúen ampliando su capacidad operativa y poniendo en riesgo la seguridad de los países del hemisferio.

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