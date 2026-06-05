Honduras

Honduras: Comisión Liquidadora detecta irregularidades administrativas y pérdida de información en instituciones intervenidas

La Comisión Técnica Liquidadora reveló una serie de hallazgos durante la presentación de su primer informe público, entre ellos, posibles irregularidades en el uso de recursos públicos, desaparición de equipos de almacenamiento de información y gastos que serán remitidos a los entes contralores para su investigación

Guardar
Google icon
La comisión reportó la desaparición de memorias y discos duros pertenecientes a instituciones intervenidas. (FOTO: Presidencia de Honduras)
La comisión reportó la desaparición de memorias y discos duros pertenecientes a instituciones intervenidas. (FOTO: Presidencia de Honduras)

La Comisión Técnica Liquidadora presentó este jueves su primer informe público sobre los procesos de supresión, liquidación y adscripción de diversas instituciones estatales, detallando una serie de hallazgos que serán remitidos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), al Ministerio Público y a otras entidades competentes para determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.

El informe fue presentado en Casa Presidencial por los integrantes de la comisión, creada para ejecutar los procesos de reorganización institucional ordenados mediante el PCM 004-2026.

Durante la comparecencia se expusieron avances financieros, pagos de prestaciones laborales, transferencia de bienes estatales y diversas observaciones encontradas durante las auditorías y revisiones realizadas en las instituciones intervenidas.

PUBLICIDAD

Uno de los hallazgos que más preocupación generó entre los comisionados fue la desaparición de memorias, discos duros y otros dispositivos de almacenamiento pertenecientes a equipos informáticos institucionales.

Según explicaron, el problema no se limita a la pérdida física de los aparatos, sino al destino desconocido de información pública que podría encontrarse almacenada en dichos dispositivos.

Los integrantes de la comisión indicaron que promoverán las denuncias correspondientes para esclarecer el paradero de estos equipos y determinar si existió alguna responsabilidad en la pérdida o sustracción de información estatal.

La documentación encontrada será puesta a disposición de los organismos competentes para profundizar las investigaciones.

Más de cinco mil bienes estatales fueron transferidos a otras instituciones como parte del proceso de reorganización gubernamental. (FOTO: Presidencia de Honduras)
Más de cinco mil bienes estatales fueron transferidos a otras instituciones como parte del proceso de reorganización gubernamental. (FOTO: Presidencia de Honduras)

El informe también identifica situaciones que podrían constituir irregularidades administrativas relacionadas con el manejo de recursos públicos y la gestión de personal.

Según la Comisión Liquidadora, durante el proceso de revisión se encontraron registros de personas incorporadas en planillas institucionales sin evidencia suficiente que respalde la prestación efectiva de servicios. Estas situaciones serán analizadas por las autoridades competentes para establecer si existió algún perjuicio para el Estado.

PUBLICIDAD

Los comisionados aclararon que su función consiste en documentar los hallazgos y remitirlos a las instancias correspondientes, las cuales serán las encargadas de determinar si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de los hechos identificados.

Asimismo, anunciaron que buscarán el acompañamiento del Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República y otros organismos de control para garantizar la transparencia de las investigaciones.

El informe incluye observaciones sobre instituciones culturales, programas sociales y proyectos de infraestructura. (FOTO: Presidencia de Honduras)
El informe incluye observaciones sobre instituciones culturales, programas sociales y proyectos de infraestructura. (FOTO: Presidencia de Honduras)

Durante la presentación del informe, la comisión destacó los avances alcanzados en el pago de prestaciones laborales a empleados de las instituciones suprimidas.

De acuerdo con los datos oficiales, se han destinado más de 126 millones de lempiras para cumplir con estas obligaciones laborales, alcanzando un nivel de ejecución superior al 95 por ciento. Aún permanecen pendientes algunos pagos que continúan en proceso administrativo.

Las autoridades hicieron un llamado a las personas que todavía no han completado los trámites correspondientes para que se acerquen a la comisión y finalicen el proceso de recepción de sus prestaciones laborales.

Otro de los aspectos destacados en el informe corresponde a los ahorros generados mediante la cancelación de contratos de arrendamiento utilizados por instituciones que fueron cerradas o absorbidas por otras dependencias gubernamentales.

Según la comisión, estas acciones representan un ahorro mensual superior a los 2.9 millones de lempiras y un beneficio anual que supera los 35 millones de lempiras para las finanzas públicas.

Además, se informó sobre la transferencia de más de 5,000 bienes estatales valorados en aproximadamente 38 millones de lempiras hacia otras instituciones gubernamentales, con el propósito de optimizar recursos y fortalecer áreas consideradas prioritarias para la administración pública.

Los liquidadores informaron que se han pagado más de 126 millones de lempiras en prestaciones laborales. (FOTO: Presidencia de Honduras)
Los liquidadores informaron que se han pagado más de 126 millones de lempiras en prestaciones laborales. (FOTO: Presidencia de Honduras)

La comisión también informó que varias dependencias, programas y proyectos permanecen bajo análisis para determinar el uso de recursos, el cumplimiento de objetivos institucionales y el impacto de las inversiones realizadas.

Los hallazgos documentados formarán parte de informes técnicos que serán remitidos a los órganos fiscalizadores para que desarrollen auditorías más profundas y determinen si existieron irregularidades durante la ejecución de fondos públicos.

Las autoridades indicaron que el proceso de liquidación y reorganización institucional continuará durante los próximos meses, mientras se completan las revisiones administrativas, financieras y patrimoniales de las entidades intervenidas.

La Comisión Técnica Liquidadora reiteró que su objetivo es garantizar la correcta administración de los recursos públicos, proteger el patrimonio estatal y facilitar que los organismos competentes puedan investigar cada uno de los hallazgos identificados durante el proceso de revisión institucional.

Temas Relacionados

Comisión Técnica LiquidadoraContratos de televisión HondurasTribunal Superior de Cuentas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tribunal panameño concede 12 meses adicionales para ampliar investigación del atentado de Alas Chiricanas

El expediente por la muerte de 21 personas en 1994 seguirá bajo investigación mientras avanzan nuevas diligencias

Tribunal panameño concede 12 meses adicionales para ampliar investigación del atentado de Alas Chiricanas

La SECCATID amplía la prevención y extiende Volvamos al Parque a cinco departamentos de Guatemala

La secretaría informó ante la CCATID que las jornadas comunitarias reunieron a más de 5.900 participantes y alcanzaron a 8,379 personas con mensajes preventivos, en una estrategia ligada a servicios gratuitos ambulatorios

La SECCATID amplía la prevención y extiende Volvamos al Parque a cinco departamentos de Guatemala

El desempleo en Costa Rica se mantiene estable en el primer trimestre de 2026, pero cae la participación laboral femenina

La Encuesta Continua de Empleo del INEC revela que la tasa de desempleo nacional fue de 6,9% y que la reducción de la participación laboral afectó principalmente a las mujeres

El desempleo en Costa Rica se mantiene estable en el primer trimestre de 2026, pero cae la participación laboral femenina

Los panameños están dispuestos a ganar menos para encontrar trabajo: cae 3.33% la expectativa de salario

La reducción ocurre en un mercado laboral donde casi la mitad de los ocupados trabaja en la informalidad

Los panameños están dispuestos a ganar menos para encontrar trabajo: cae 3.33% la expectativa de salario

Guatemala fue elegida para integrar el Consejo Económico y Social de la ONU en 2027-2029

La votación se resolvió el 4 de junio de 2026 en la sede de Nueva York, durante el octogésimo período de sesiones de la Asamblea General, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores

Guatemala fue elegida para integrar el Consejo Económico y Social de la ONU en 2027-2029

TECNO

Robots humanoides se presentan en el más grande programa de talentos de EE. UU. y son ovacionados

Robots humanoides se presentan en el más grande programa de talentos de EE. UU. y son ovacionados

Desarrollan sistema de aprendizaje que funciona como un “supercerebro”: en qué usarán este nuevo avance

YouTube Premium Lite gratis con Google AI Pro: quiénes califican y cómo activarlo

Si no sabes qué jugar este fin de semana, Steam tiene 4 juegos gratis disponibles por tiempo limitado

HONOR 600 y 600e en Latinoamérica: Así funciona su creador de video con inteligencia artificial que gasta poca batería

ENTRETENIMIENTO

Quién fue el actor de “La Odisea” que pidió leer el guion de Christopher Nolan antes de unirse al rodaje

Quién fue el actor de “La Odisea” que pidió leer el guion de Christopher Nolan antes de unirse al rodaje

“No me convertí en actor para cambiar el mundo”: Peter Dinklage reflexiona sobre fama, representación y estereotipos

Emilia Clarke destacó su doble rol en Ponies: “Me encanta estar un poco demasiado ocupada”

Papel aluminio y luces navideñas: los secretos detrás de la icónica discoteca de Fiebre de sábado por la noche

Marlon Wayans revela las ideas que evalúa para ‘Y dónde están las rubias 2’

MUNDO

La Marina de Estados Unidos interceptó y abordó un supertanquero con petróleo iraní en el océano Índico

La Marina de Estados Unidos interceptó y abordó un supertanquero con petróleo iraní en el océano Índico

De récord Guinness a fenómeno viral: cómo una familia que quería privacidad creó la isla más famosa y menos accesible del mundo

Una niña desapareció en el sur de Francia y días después fue hallada muerta: el principal sospechoso tenía denuncias previas por abuso infantil

Johnny Cash y la muerte de Stalin: cómo un mensaje interceptado reveló el instante más crítico de la Guerra Fría

Haití registra 1,5 millones de desplazados internos por la violencia de pandillas