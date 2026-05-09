Ascenso y caída del ex diputado chileno Joaquín Lavín Jr, el “alcalde en las sombras” acusado de corrupción

Lavín Jr. habría acordado recibir facturas ideológicamente falsas para pagar su deuda con dos empresas

Luego de un maratónico proceso de formalización que duró toda la semana, este viernes el ex diputado Joaquín Lavín León quedó en prisión preventiva, acusado por el Ministerio Público, la Municipalidad de Maipú y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) de presunto fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado mercantil, con un perjuicio fiscal estimado de $104 millones (USD 116 mil).

Lavín Jr., como es conocido, fue militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), fue diputado durante tres periodos parlamentarios y es el esposo de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, formalizada a su vez por el desfalco municipal más grande en la historia del país, que asciende a unos USD 32 millones, quien actualmente cumple arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional tras entrar y salir tres veces de la cárcel desde que se decretó su primera prisión preventiva, en noviembre de 2024.

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En concreto, a Lavín Jr. se le acusa de recibir 34 facturas ideológicamente falsas entre 2015 y 2022 desde la imprenta MMG, de propiedad de Juan Alberto Silva, y a la empresa Modo 74 SPA, de Felipe Vásquez, las que luego rindió ante la Cámara de Diputados y al Servicio Electoral (Servel) como “gastos operacionales” que nunca existieron.

Asimismo, se le atribuye haber obtenido bases de datos de electores desde el municipio de Maipú, uno de los más populosos de Santiago, para nutrir la aplicación SocialTazk, una especie de “call center” político con fondos públicos, bases que luego vendía a otros políticos en campaña.

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De acuerdo al abogado y ex fiscal, Emiliano Arias, aunque “no es un enriquecimiento tan grande, la máquina que se imputa es generar o invertir ingresos para potenciar su imagen (...) una campaña permanente usando la municipalidad", señaló al matinal de T13.

Lavín León salió esposado del tribunal.

Así las cosas, el juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, decretó la misma medida cautelar para Arnaldo Domínguez, ex asesor del defenestrado diputado, y 90 días de plazo para la investigación.

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“Atendida la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de los delitos y crímenes que exceden el presidio mayor en su grado mínimo (…) La libertad de los imputados se considera un peligro para la sociedad y se decreta a su respecto su prisión preventiva”, concluyó el magistrado.

Días atrás, el empresario Juan Alberto Silva, formalizado por delitos tributarios y falsificación o uso malicioso de documentos privados, quedó bajo arresto domiciliario nocturno, mientras que el último acusado, el informático Felipe Vázquez, se encuentra en España y no compareció ante el tribunal, asunto por el cual pesa una orden de detención en su contra.

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Quién es Lavín Jr.

Hijo de Joaquín Lavín Infante, ex alcalde, ex ministro, ex candidato presidencial y una de la figuras más importantes de la derecha chilena, Joaquín José Lavín León nació en 1979 en Santiago y es el segundo de los siete hijos de Lavín Infante y la ex concejal María Estela León Ruiz, una familia orgullosamente Opus Dei.

Estudió en dos de los colegios más caros del país y tras recibirse de Ingeniería Comercial en la Universidad de Los Andes - también privada -, hizo sus primeras armas en política en las campañas de su padre siendo su coordinador en las eleciones presidenciales que perdió en 1999 contra Ricardo Lagos y de 2005, contra Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

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En 2004 también fue parte de la campaña a concejal por Santiago Centro de su madre, que resultó electa por la UDI, y colaboró en la candidatura a alcalde de la capital chilena de Pablo Zalaquett, quien tras ganar el sillón edilicio lo instaló en su Departamento de Cultura.

Lavín Jr. y Barriga se casaron en 2009

Su papel de jefe de campaña a la reelección del diputado Alberto Cardemil, en 2009, lo acercaría a Renovación Nacional, partido que apoyó junto a la UDI su primera candidatura fallida a alcalde de Maipú, en 2012.

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En 2009 se casó por todo lo alto en la iglesia Los Sacramentinos de Santiago con Cathy Barriga y junto a ella, hizo campaña en 2013 - siendo ya militante UDI- y logró un escaño como diputado por el distrito 20 de Maipú, cargo en el que fue reelecto para los períodos 2018-2022 y 2022-2026.

Sin embargo, en noviembre de 2024 Lavín Jr. renunció a la UDI luego de que la justicia iniciara la investigación que hoy lo tiene tras las rejas.

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Las pruebas en su contra

En la querella de 44 páginas presentada por los abogados de la municipalidad de Maipú que permitió el desafuero de Lavín Jr., destaca la declaración de Juan Alberto Silva, dueño de la Imprenta MMG S.A., quien señaló haber fabricado material gráfico para las campañas del ahora desaforado diputado por varios años. Tras acumularse una deuda millonaria, acordaron que el empresario le enviaría una serie de facturas ideológicamente falsas, las que el legislador rindió en el Congreso.

“Arnaldo Domínguez (el asesor de Lavín) me propuso pagar de forma mensual con nuevas facturas que yo emitiera a Joaquín Lavín, las que él rendiría, ya que esa era la única forma en que él tendría que pagarme lo que debía, lo que yo acepté”, testificó.

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Dichas facturas finalmente fueron 19, por un total de $17.882.310 (poco más de USD 19 mil). Tratando de ponerse el “parche antes de la herida”, Joaquín Lavín León restituyó poco más de $7 millones de pesos (USD 7.500), a la Corporación de la Cámara de Diputados por las cuestionadas facturas emitidas al Congreso, reconociendo tácitamente la irregularidad.

Sin embargo, el ex diputado UDI aseguró a la prensa que “todos los dineros fueron pagados a la imprenta” y que dicha restitución de recursos era “una provisión por si eventualmente pudiera existir algún error en la imputación del gasto. (…) todos los trabajos que hizo la imprenta fueron para hacer cuentas públicas, material gráfico”.

Lavín Jr., es apuntado como el ‘alcalde en las sombras’ de Maipú

La vuelta de mano

Según el testimonio de la encargada de finanzas de la imprenta MMG S.A -identificada como M.-, a un mes de asumir Cathy Barriga, su esposo envió un correo al entonces coordinador de comunicaciones de la Alcaldía y la empresa comenzó a recibir información privilegiada para acceder a licitaciones y contratos con el municipio de Maipú.

“Mi hermano me preguntó si estábamos inscritos en Chile Compra, y me dijo que había estar atentos a las licitaciones de Maipú porque alguien le había dicho que postuláramos”, señaló.

La testigo agregó, además, que Arnaldo Domínguez era “el contacto que yo tenía para cobrar las facturas de Joaquín Lavín en todos sus vínculos comerciales, o sea de Cathy Barriga que era la alcaldesa de Maipú de ese entonces”.

La querella estipula que en total la municipalidad de Maipú pagó $88,8 millones de pesos (más de USD 94 mil) a MMG. S.A entre 2017 y 2021 y que por estos servicios Domínguez “cortaba la cola”, es decir, cobraba una comisión.

Individualizado como “el emisario” en la querella estampada, Arnaldo Domínguez es sin duda pieza fundamental en este puzzle, pues era quién transmitía las órdenes de Lavín.

“Joaquín Lavín controlaba el Municipio de Maipú a través de él. Todos lo conocían como asistente del diputado en la Municipalidad, y a pesar que (por lo que sé) nunca estuvo contratado por la Municipalidad, lo que él pedía a las jefaturas se tenía que cumplir porque era una instrucción directa ‘del diputado’, o sea, de Joaquín Lavín”, reza la declaración de otro testigo.

El tribunal decretó 90 días para la investigación

Los despidos millonarios

Otra prueba de la mano de Lavín en las decisiones del municipio son los correos entre él y su esposa en los que ordena despedir a casi 500 trabajadores vinculados al anterior alcalde.

“Estos funcionarios tienen la misión de hacer fracasar la gestión de la nueva administración. Deben ser desvinculados”, se lee en uno de ellos, fechado el 13 de diciembre de 2016, solo siete días después de asumir Barriga el sillón edilicio.

Finalmente, de los 496 funcionarios desvinculados, 72 demandaron al municipio, lo que implicó el desembolso “de más $1.149 millones de pesos (más de USD 1,2 millones) en pago de condenas, transacciones o avenimientos”, según reza la acusación.

Sin embargo, se abre otro capítulo: la Fiscalía Oriente apunta ahora a Joaquín Lavín Infante tras la prisión preventiva de su hijo, puesto que la investigación arroja vínculos de Lavín Jr. con la fallida campaña presidencial de su padre en 2021. Desde el Ministerio Público ya señalaron que no descartan realizar diligencias para investigar este presunto nexo.