Honduras: Advierten a empresas a no incumplir Ley de Empleo a Tiempo Parcial

La Secretaría de Trabajo refuerza la divulgación de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial

La Secretaría de Trabajo en reafirmó las acciones de divulgación sobre la Ley de Empleo a Tiempo Parcial y advirtió a los empleadores del país sobre las sanciones que podrían enfrentar si incumplen las disposiciones establecidas en esta legislación laboral.

El director general de Inspección, Fernando Mejía, informó que las políticas de protección contemplan diversos niveles de infracción, que se aplican según el tipo de incumplimiento cometido por las empresas.

Precisó que las faltas de orden económico se vinculan al pago incompleto de derechos laborales y pueden acarrear multas equivalentes al 25 % de los valores no pagados, además de la obligación de saldar las deudas con los empleados afectados.

En cambio, las infracciones de carácter no económico abarcan el incumplimiento de obligaciones administrativas o legales, como no afiliar a los trabajadores al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la omisión en el registro de contratos o la falta de cumplimiento a los procedimientos establecidos por la Secretaría de Trabajo.

En estos casos, las sanciones pueden ascender a 100 mil lempiras por empresa, dependiendo de la gravedad, reincidencia y el impacto del incumplimiento.

Obligaciones patronos

Mejía destacó que la ley exige registrar todos los contratos de trabajo bajo la modalidad de tiempo parcial en una plataforma digital habilitada por la institución, lo que permite un mayor control y transparencia en las relaciones laborales.

Esto facilita la verificación de las condiciones contractuales y del cumplimiento de las obligaciones patronales.

Y es que esta institución ha iniciado jornadas de capacitación a nivel nacional, orientadas tanto a empleadores como a trabajadores, con el objetivo de explicar el alcance de la nueva normativa y evitar interpretaciones incorrectas. Estas actividades están diseñadas para fortalecer el conocimiento sobre los derechos laborales y las responsabilidades asociadas a esta modalidad de contratación.

Derechos laborales

Entre los derechos reconocidos en la Ley de Empleo a Tiempo Parcial se cuentan el pago proporcional del décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, el derecho al descanso semanal, el preaviso, la cesantía y la afiliación obligatoria al sistema de seguridad social. Estos beneficios garantizan condiciones laborales dignas incluso bajo esquemas de contratación flexible.

Las autoridades laborales recordaron que las infracciones económicas incluyen la obligación de abonar las sumas adeudadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En lo relativo a la remuneración, la Secretaría de Trabajo recordó que el pago por hora debe alinearse con la tabla de salario mínimo vigente, la cual determina diferentes valores según la actividad económica y el sector productivo. La institución aclaró que no podrán acordarse salarios por debajo del mínimo legal en ningún caso.

La falta de empleo condiciona la condición de vida de muchos hondureños, quienes deciden migrar.

No obstante, con el avance de esta normativa se busca formalizar el empleo parcial en Honduras, combatir la informalidad laboral y mejorar la protección de los trabajadores, una petición que por años ha sido un clamor social. Ahora la ley establece reglas claras para empleadores y empleados, propiciando así la modernización del mercado laboral.

Formalidad laboral

La Secretaría de Trabajo reiteró el llamado a las empresas a cumplir con la normativa vigente para evitar sanciones económicas y administrativas, e instó a los trabajadores a informarse sobre sus derechos y denunciar cualquier irregularidad en los centros de trabajo.