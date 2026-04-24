Honduras: Gobierno aprueba reajuste salarial para docentes de hasta cinco mil lempiras, unos 188 USD

Jury Hernández destaca que el ajuste representa un alivio ante el alto costo de la vida. (Foto: Archivo)

El gremio docente del sistema educativo público de Honduras recibió con evidente satisfacción el anuncio oficial del incremento salarial aprobado por el gobierno, una medida largamente esperada que busca dignificar la labor de los maestros y ofrecer un alivio frente al sostenido aumento en el costo de la vida que afecta a miles de familias en el país.

La decisión, que impactará directamente a decenas de miles de educadores, ha sido calificada como un paso importante hacia el reconocimiento del papel fundamental que desempeña el magisterio en la formación de las nuevas generaciones.

Para los docentes, este ajuste representa no solo un beneficio económico, sino también un gesto de respaldo institucional en un contexto marcado por múltiples desafíos sociales y económicos.

El presidente de la Junta Directiva Central del Primer Colegio Magisterial de Honduras, Jury Hernández, expresó que el anuncio ha sido recibido con entusiasmo por el gremio, destacando que se trata de una conquista significativa luego de años de gestiones y demandas por mejores condiciones laborales.

“Este incremento llega en un momento clave debido al encarecimiento de la vida. El magisterio se siente muy contento porque finalmente se concreta una aspiración histórica del sector”, afirmó Hernández, quien también subrayó que el diálogo sostenido con autoridades del Congreso Nacional de Honduras y la Secretaría de Educación de Honduras fue determinante para alcanzar este acuerdo.

Autoridades del Congreso Nacional de Honduras participaron en el proceso de diálogo con el gremio magisterial. (Foto: Presidencia de Honduras)

El dirigente explicó que el proceso de negociación incluyó múltiples reuniones técnicas y políticas, en las cuales se discutieron las necesidades reales del sector educativo, especialmente en un contexto donde la inflación ha reducido considerablemente el poder adquisitivo de los docentes.

Según Hernández, el resultado refleja una voluntad política de atender las demandas del magisterio, aunque reconoce que aún existen retos pendientes.

Uno de los aspectos más destacados del ajuste es que el incremento salarial supera los dos mil lempiras mensuales para un número considerable de docentes.

El aumento base establecido es de 1,500 lempiras (56.48 USD), al cual se suman 300 lempiras adicionales para aquellos maestros que cuentan con formación universitaria, como parte del reconocimiento a la calificación académica.

Además, el esquema contempla el beneficio por quinquenio, es decir, un incentivo de cien lempiras por cada cinco años de servicio, lo que permite que muchos docentes con trayectoria acumulada vean reflejado un incremento mayor en sus ingresos.

Este componente, según líderes del sector, es clave para incentivar la permanencia en la carrera docente y reconocer la experiencia adquirida a lo largo de los años.

El alcance del beneficio es amplio. De acuerdo con las cifras oficiales, aproximadamente 64,800 maestros de los niveles prebásico, básico y medio serán favorecidos con este ajuste.

Más de 64,800 educadores de niveles prebásico, básico y medio recibirán el ajuste en sus salarios. (Foto: Presidencia Honduras)

La medida ha sido diseñada para aplicarse de manera equitativa tanto en zonas urbanas como rurales, un aspecto particularmente relevante en un país donde las brechas territoriales siguen siendo significativas.

En este sentido, Hernández destacó que el incremento incluye a docentes unidocentes y multidocentes, quienes suelen laborar en condiciones más complejas, especialmente en comunidades alejadas donde enfrentan limitaciones de infraestructura, recursos didácticos y acceso a servicios básicos.

“Es importante que este aumento también llegue a quienes trabajan en las zonas más vulnerables del país, porque son ellos quienes sostienen el sistema educativo en contextos difíciles”, puntualizó.

Por su parte, las autoridades gubernamentales han subrayado que este ajuste forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer el sistema educativo nacional.

El titular de la Secretaría de Finanzas de Honduras, Emilio Hernández Hércules, confirmó que el Presupuesto General de la República para 2026 contempla una inversión de 3,196 millones de lempiras destinada específicamente a mejorar los salarios del personal docente.

A esta inversión se suma el compromiso de la titular de la Secretaría de Educación de Honduras, Ivette Arely Argueta, quien reiteró que el fortalecimiento del magisterio es una prioridad para el gobierno.

Según explicó, además del incremento salarial, se han destinado fondos adicionales para beneficiar a instructores del programa Proheco y a educadoras comunitarias, sectores que históricamente han enfrentado condiciones laborales más precarias.