Casa hogar “El Refugio” en Honduras, epicentro de una investigación por abusos a menores

Los supuestos responsables al ser presentados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC)

Un rótulo que prometía esperanza ha sido sustituido por cintas de seguridad y el silencio de un inmueble vacío. Lo que durante años funcionó como la casa hogar El Refugio, hoy es objeto de investigación que ha conmocionado la zona norte de Honduras, principalmente en Choloma, Cortés.

La captura de su director de origen suizo, su pareja y personal técnico, revela una supuesta trama de abusos que operó, presuntamente, bajo la sombra de la negligencia y el miedo.

El fin del silencio llegó luego de varios meses de investigaciones silenciosas, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y fiscales de la Niñez irrumpieron en el centro.

El objetivo: ejecutar cuatro órdenes de captura que pesaban sobre los hombros de quienes debían ser los máximos protectores de la infancia vulnerable.

Los detenidos, identificados como Christof Oliver Wittwer (director suizo), Petrona Betulia Bautista Pineda (pareja del director), junto a una psicóloga y un profesor del centro, enfrentan supuestos cargos de agresión sexual continuada, tratos crueles e inhumanos, y una grave omisión de los deberes de cuidado.

Según las investigaciones de la fiscalía en curso, el abuso no era un hecho aislado, sino una práctica sistemática que aprovechaba la orfandad y el abandono de las víctimas.

Bajo investigación

Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público, detalló que “las investigaciones continúan, no obstante, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) ha tomado cartas en el asunto de manera inmediata, procediendo al rescate y reubicación de todos los menores internos”.

Sin embargo, se cuestiona por qué estos abusos no habían sido detectados con antelación.

El refugio infantil en Choloma, Honduras, es investigado tras graves denuncias de abusos contra menores huérfanos y vulnerables.

Este incidente ha provocado que organizaciones de derechos humanos exijan una auditoría urgente y llaman a fortalecer los filtros de idoneidad para quienes lideran organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a la protección de la niñez.

Mientras tanto, la familia Gutiérrez Alvarado exigió que las autoridades esclarezcan la muerte de Ana María, una menor de catorce años que residía en un refugio para menores investigado por supuestas irregularidades.

Según su padre, Ana María habría cumplido quince años el primero de abril y su fallecimiento ocurrió en circunstancias que calificó de sospechosas. Además, el progenitor solicitó el cierre inmediato del centro de refugio y la intervención de las familias de otros internos.

En diálogo con medios locales, Fermín Gutiérrez relató que su hija era reacia al contacto físico por parte de trabajadores varones y asegura que su hija fue víctima de abuso dentro del centro de refugio. El padre detalló que no pudo ver el cuerpo de su hija tras la muerte, ya que solo permitieron el acceso a la madre, y mostró fotografías como prueba de los daños que atribuía a una agresión previa.

Atención psicológica

Psicólogos consideran que, al presentarse estos incidentes para los niños rescatados, la justicia penal es solo el primer paso. El verdadero desafío reside en la recuperación emocional de infancias que fueron traicionadas por las figuras de autoridad, por lo que advierten que el proceso de “desaprender” el miedo y volver a confiar en un adulto será una tarea de años.

La ATIC y la Fiscalía de la Niñez ejecutan órdenes de captura por supuestos casos continuados de abuso sexual y tratos crueles en casa hogar El Refugio.

Mientras tanto, el Ministerio Público ha solicitado la detención judicial de los cuatro implicados, argumentando peligro de fuga y la gravedad de los delitos. De ser encontrados culpables, las penas podrían sumar décadas de prisión, especialmente considerando los agravantes por la condición de vulnerabilidad de las víctimas.

El caso de El Refugio es un grito de alerta. Es el recordatorio de que la vigilancia de los menores de edad no puede delegarse a ciegas y el Estado debe garantizar que lo que prevalezca sea, ante todo, el interés superior del niño.