Cómo es la trama jerárquica detrás del asesinato de Fernando Villavicencio que investiga la fiscalía de Ecuador

El ex ministro correísta José Serrano y Xavier Jordán, procesados en la causa.

A pocas horas de que se instale la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el caso Magnicidio FV, un informe elaborado por la Unidad Nacional de Investigación de la Policía y agregado al expediente fiscal expone la estructura que, según los investigadores, habría planificado y coordinado el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito. La existencia de ese documento fue revelada por Ecuavisa la noche del 4 de junio de 2026.

Según la información difundida por ese medio, el informe contiene un diagrama en el que se establece una organización jerárquica con funciones diferenciadas para la planificación, coordinación, logística y ejecución del crimen. En la parte superior de la estructura aparece el procesado y sospechoso de ser autor intelectual del crimen: Xavier Jordán Mendoza, quien, de acuerdo con las conclusiones de los agentes, habría ejercido el control de las operaciones desde Miami, Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El documento policial ubica en un segundo nivel al exministro del Interior José Serrano y al exasambleísta Ronny Aleaga, identificados por los investigadores como responsables de la planificación. Ambos forman parte del grupo de siete procesados dentro de la causa penal que investiga las presuntas autorías intelectuales del asesinato de Villavicencio.

El documento policial. (Ecuavisa)

En un tercer escalón aparecen tres presuntos cabecillas de la organización criminal Los Lobos: Wilmer Chavarría Barré, conocido como “Pipo”; Ángel Aguilar Morales, alias “Lobo Menor”; y Luis Arboleda Andrade, alias “Gordo Luis”. Según el informe policial, ellos habrían estado a cargo de tareas de coordinación dentro de la presunta estructura identificada por los investigadores.

PUBLICIDAD

La investigación también incluye a Daniel Salcedo y a Carlos Angulo Lara, conocido como “Invisible”, como personas que habrían intervenido en los acercamientos y coordinaciones con los líderes de Los Lobos. Angulo ya fue sentenciado anteriormente dentro del proceso relacionado con la ejecución material del crimen.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, la estructura no se limitaba a quienes habrían intervenido en la planificación. Los investigadores identificaron además un bloque dedicado a la coordinación logística, encabezado por Laura Castillo y Johan Castillo, quienes aparecen vinculados a un grupo conformado por informantes y sicarios.

PUBLICIDAD

El narcotraficante y líder del cártel de Los Lobos Wilmer Chavarría Barré, alias 'Pipo' (Ministerio del Interior de Ecuador)

Parte de las personas incluidas en ese nivel de la estructura fueron detenidas tras el asesinato de Villavicencio. Los siete gatilleros murieron posteriormente en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, en octubre de 2023.

El informe policial forma parte de las pruebas que la Fiscalía prevé presentar durante la audiencia convocada para este 5 de junio de 2026 en el Complejo Judicial Norte de Quito. En esa diligencia, el juez deberá analizar los elementos recopilados durante la instrucción fiscal y resolver si existen méritos suficientes para llamar a juicio a los procesados.

PUBLICIDAD

Actualmente, los siete procesados en esta causa son Xavier Jordán, José Serrano, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo, Wilmer Chavarría, Ángel Aguilar y Luis Arboleda. La Fiscalía sostiene que estas personas habrían participado en distintos niveles de la planificación previa al asesinato del entonces candidato presidencial.

Fotografía cedida por Migración Colombia que muestra a Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor (c), siendo detenido por funcionarios de Migración Colombia este miércoles, en Bogotá (Colombia). EFE/ Migración Colombia

El asesinato de Fernando Villavicencio ocurrió la noche del 9 de agosto de 2023, cuando abandonaba un acto político en Quito en el marco de la campaña para las elecciones presidenciales extraordinarias. Desde entonces, las investigaciones se han desarrollado en dos frentes: uno dirigido a establecer responsabilidades por la ejecución material del crimen y otro orientado a determinar quiénes habrían ordenado, financiado o coordinado el atentado.

PUBLICIDAD

Las conclusiones contenidas en el informe policial corresponden a la hipótesis investigativa presentada por los agentes dentro del proceso penal. La determinación de responsabilidades y la valoración de esas pruebas corresponderán a las autoridades judiciales durante las siguientes etapas de la causa.

Por su parte, las hijas de Fernando Villavicencio, Amanda y Tamia, responsabilizaron de cualquier atentado, agresión o afectación contra ellas, su abogado, equipo de investigación o familiares “a la estructura criminal transnacional encabezada por Xavier Jordán y José Serrano, entre otros procesados”.

PUBLICIDAD