América Latina

Estados Unidos interceptó un barco con 240 migrantes haitianos cerca de las Islas Turcas y Caicos

La operación, coordinada entre autoridades estadounidenses y del territorio británico, se produce mientras Haití registra sus peores cifras de violencia en años y más de 68.000 nacionales fueron deportados solo en el primer trimestre de 2026

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Este video muestra una vista aérea de una embarcación navegando en aguas abiertas, sobrecargada con numerosas personas a bordo. La secuencia presenta imágenes de vigilancia aérea con una superposición de datos técnicos. El texto 'CBP Air and Marine Operations' se muestra en pantalla. Este contenido es material de archivo de operaciones marítimas.

Una embarcación sobrecargada con 240 migrantes haitianos fue interceptada el pasado domingo en aguas del Caribe, a unos 24 kilómetros al sur de las Islas Turcas y Caicos, tras un reporte de emergencia que alertaba sobre el riesgo inminente de hundimiento. El operativo, que involucró a unidades aéreas y marítimas de Estados Unidos y del territorio británico de ultramar, culminó sin víctimas y con la custodia de los migrantes transferida a las autoridades locales.

La Guardia Costera informó este jueves que autoridades aéreas de Miami guiaron hasta el lugar a dos unidades de la Real Fuerza de Policía de las Islas Turcas y Caicos y del Regimiento del archipiélago. Ambas unidades aseguraron la nave y la remolcaron hasta puerto. La Oficina de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos también participó en el dispositivo. La Fuerza Fronteriza del archipiélago asumió la custodia de los 240 ocupantes, quienes afirmaron tener nacionalidad haitiana.

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“La exitosa intercepción y la extracción segura de estas personas de una situación peligrosa fue posible gracias a la estrecha colaboración y la rápida respuesta del personal de la Guardia Costera, de la CBP AMO y de las autoridades de las Islas Turcas y Caicos”, señaló la teniente Chelsea García, subdirectora de Operaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos para Bahamas y el archipiélago turcocaiqueño.

El operativo se inscribe en la Operación Vigilant Sentry (OVS), el programa interagencial coordinado por el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU que guía la respuesta ante flujos migratorios desde Cuba y Haití. El programa involucra a más de 50 agencias federales, estatales y locales. La Guardia Costera patrulla tres corredores prioritarios en la región: el estrecho Bahamas-Florida, el Paso de los Vientos entre Cuba y Haití, y el Canal de la Mona entre República Dominicana y Puerto Rico.

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Un niño duerme en un albergue para familias desplazadas por la violencia de pandillas en Puerto Príncipe, Haití, el martes 27 de enero de 2026 (Foto AP/Odelyn Joseph)
Un niño duerme en un albergue para familias desplazadas por la violencia de pandillas en Puerto Príncipe, Haití, el martes 27 de enero de 2026 (Foto AP/Odelyn Joseph)

Las Islas Turcas y Caicos, situadas al sureste de las Bahamas y al norte de La Española, son una escala recurrente en las rutas que parten de Haití. La proximidad geográfica y las diferencias de nivel de vida hacen del archipiélago un destino frecuente. En enero de 2024, el gobernador designado por Londres, Nigel Dakin, ya advirtió que los recursos policiales y migratorios del territorio estaban “bajo gran presión” tras la llegada de 275 haitianos en tres embarcaciones en apenas una semana.

El episodio ocurre mientras la crisis haitiana se profundiza. Entre enero y marzo de 2026, al menos 1.642 personas murieron y 745 resultaron heridas en hechos vinculados a la violencia, según un informe de la ONU publicado el 8 de mayo. Las pandillas controlan más del 90% de Puerto Príncipe desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, y el desplazamiento interno afecta a más de 1,4 millones de personas, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones.

La presión empuja a decenas de miles a intentar la travesía marítima pese a los riesgos extremos. Según el Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (GARR), más de 68.000 haitianos fueron deportados en el primer trimestre de 2026, principalmente desde República Dominicana, Estados Unidos y las Bahamas, cifra que superó los registros del mismo período del año anterior. Entre los deportados figuraban 121 mujeres embarazadas y 246 madres lactantes. Más de cinco millones de haitianos padecen inseguridad alimentaria aguda, según estimaciones internacionales.

No es la primera vez que este corredor registra incidentes de esta magnitud. En octubre de 2025, la Guardia Costera interceptó otra embarcación con 103 migrantes haitianos a la misma distancia de las islas. En julio de 2025, las autoridades del archipiélago repatriaron a 194 migrantes en una operación similar. La repetición de los episodios ilustra que el refuerzo del dispositivo de vigilancia no logra contrarrestar la magnitud de la crisis que empuja a los haitianos hacia el mar.

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