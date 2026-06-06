Otra cadena hotelera internacional rompió con el conglomerado militar GAESA en Cuba: es la quinta en una semana

La fachada del Selectum Family Resort Varadero

El hotel Selectum Family Resort Varadero perdió a su administradora y comercializadora. La cadena hotelera ATG anunció su ruptura con Gaviota, la empresa turística del conglomerado empresarial de los militares de Cuba, GAESA, y se convirtió así en la quinta de su tipo en dejar de administrar hoteles en la isla.

El medio especializado Reportur informó que la firma de Turquía dio a conocer la decisión en una comunicación interna enviada a agentes de ventas y turoperadores.

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“Por medio de la presente, la cadena ATG, en su condición de gestor, les notifica formalmente el cese inmediato de todos los contratos de administración y comercialización del hotel propiedad del Grupo de Turismo Gaviota, S.A., gestionado por nuestra entidad bajo la marca y nombre Selectum Family Resort Varadero”, indicó la firma.

“En consecuencia, a partir del 4 de junio de 2026, los contratos de reservas de plazas hoteleras suscritos por la cadena ATG para las temporadas venideras, en relación con la propiedad quedan concluidos y dejan de surtir efecto", añadió.

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ATG expresó “nuestro más sincero agradecimiento a ustedes, nuestros socios comerciales que nos acompañaron a lo largo de estos tres años de gestión. Aunque ha sido un ciclo breve, ha resultado una etapa sumamente productiva y exitosa, logrando un posicionamiento excepcional para Selectum Family Resort Varadero, gracias al respaldo y la confianza que depositaron en nuestro equipo”.

Fotografía de archivo de un hotel de Meliá en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa)

ATG se sumó así a las españolas Meliá e Iberostar, la canadiense Blue Diamond Resort y la indonesia Archipelago, cuya marca Aston operaba instalaciones en la isla.

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Las dos primeras siguen administrando hoteles en Cuba, junto a las estatales Gran Caribe y Cubanacán, pero las demás suspendieron sus acuerdos con GAESA en anticipación a la posible imposición de sanciones a partir del 5 de junio, fecha tope dada por Estados Unidos para que las compañías extranjeras rompan sus negocios con la firma del régimen de La Habana.

Contabilizando los hoteles dejados por Meliá e Iberostar esta semana, el sector hotelero español perdió en apenas un año 32 de los 70 hoteles que gestionaban en la isla, un 45% del total de inmuebles operados, según apuntaron Reportur y Diario de Cuba.

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ATG Hotels —también conocido como ATG Global o Selectum Hotels— es un grupo hotelero y agencia de viajes corporativos con sede en Turquía y presencia en más de 70 países, reconocido por gestionar resorts de lujo, estancias familiares en el Mediterráneo y destinos vacacionales globales.

Un coche clásico pasa frente al hotel Paseo del Prado, perteneciente a la cadena canadiense Blue Diamond Resort, en La Habana (REUTERS/Norlys Pérez)

Afiliada a la empresa ATG Global, con sede en Ohio, la firma había ganado en 2024 el contrato de administración del aún por inaugurarse Hotel Corona, ubicado en La Habana frente al Museo de la Revolución, antiguo Palacio Presidencial.

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ATG Hoteles, cuyo propietario es el turoperador Anex Tour, operaba anteriormente el Selectum Family Resort Santa María, ubicado en el cayo del mismo nombre al norte de Villa Clara, además del Selectum Varadero.

El Grupo de Turismo Gaviota cuenta con más de 120 hoteles y villas en toda Cuba, con más de 45.000 habitaciones operativas, lo que representa aproximadamente un tercio de toda la capacidad de alojamiento turístico del país.

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La salida de las firmas extranjeras del mercado cubano deja a Gaviota sin comercializadores clave, en un golpe definitivo para los ingresos del régimen.