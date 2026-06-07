República Dominicana suma 149 casos de leptospirosis y reduce los de dengue y malaria

La leptospirosis marcó el giro del cuadro sanitario en República Dominicana con 149 casos y 11 muertes confirmadas por el Ministerio de Salud Pública hasta el 23 de mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana confirmó 149 casos de leptospirosis y 11 muertes hasta el 23 de mayo de 2026, mientras los contagios de dengue y malaria bajaron en comparación con el mismo período del año anterior, según datos citados de Diario Libre.

El cambio de tendencia quedó asociado al inicio de la temporada de lluvias. El boletín epidemiológico de la Semana 20, que cubrió del 17 al 23 de mayo, atribuyó parte del alza de esa enfermedad a las inundaciones y a la mayor exposición a aguas contaminadas con orina de animales infectados.

En ese mismo lapso de 2025, las autoridades habían registrado 54 casos de leptospirosis. El salto a 149 implicó un aumento de 175.9 %, de acuerdo con la información difundida por Diario Libre, mientras los pacientes sospechosos subieron a 245 desde 196.

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El boletín epidemiológico vinculó el aumento de la leptospirosis en República Dominicana con la temporada de lluvias, las inundaciones y la exposición a aguas contaminadas. (Cortesía: Imagen Ilustrativa de Infobae)

La leptospirosis desplazó la mejora de otras enfermedades

El Ministerio de Salud Pública sumó dos nuevos diagnósticos de leptospirosis en la provincia Santo Domingo durante la semana analizada. La vigilancia epidemiológica se reforzó ante la posibilidad de nuevos brotes, sobre todo en zonas vulnerables.

Dengue y malaria retrocedieron, pero la expansión de la leptospirosis abrió un nuevo foco de presión para el sistema de salud. El evento lo protagonizaron las autoridades sanitarias dominicanas al advertir que las lluvias alteraron el mapa de riesgo infeccioso en el país.

En dengue, el boletín registró 10 casos confirmados en la Semana 20, uno menos que los 11 de igual semana de 2025. El acumulado anual llegó a 111 diagnósticos, por debajo de los 126 de las primeras 20 semanas del año pasado.

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Las provincias de La Altagracia, con 29 casos, y Valverde, con ocho, concentraron buena parte de los contagios confirmados. San Cristóbal, La Vega y Puerto Plata reportaron siete casos cada una, mientras la Dirección General de Epidemiología mantuvo operativos de eliminación de criaderos, limpieza y orientación comunitaria.

El dengue bajó en República Dominicana con 10 casos confirmados en la Semana 20 y un acumulado anual de 111, por debajo de los 126 del mismo período de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La malaria cayó 84 % pese a más sospechosos

La malaria mostró la baja más pronunciada del informe. Durante la semana bajo análisis se reportaron cuatro nuevos casos, todos en hombres residentes en la provincia de San Juan, uno de los principales focos de transmisión junto con Azua.

El acumulado nacional alcanzó 83 diagnósticos en 2026 frente a 511 en el mismo período del año anterior. Esa diferencia representó una reducción de 84 %, aunque las autoridades notificaron 26,030 pacientes sospechosos este año, por encima de los 22.342 de 2025.

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El boletín también señaló una mejora en mortalidad materna e infantil. En la semana se notificaron tres muertes maternas y el total anual llegó a 46, frente a las 76 del mismo tramo del año pasado; 27 de las fallecidas eran de origen dominicano y 19 de origen haitiano.

El boletín oficial reportó una baja de la mortalidad materna e infantil. (Cortesía: Redes sociales)

En enfermedades respiratorias, el documento oficial indicó que el SARS-CoV-2 se convirtió en el virus predominante entre las semanas 17 y 20. También circularon Metapneumovirus, Parainfluenza, Adenovirus e Influenza A H3N2.

Las defunciones infantiles en la Semana Epidemiológica 20 fueron 27, por debajo de las 39 registradas en igual tramo de 2025. El acumulado de muertes infantiles en 2026 alcanzó 613, con concentración principal en Santiago y Santo Domingo.

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