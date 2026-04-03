El déficit comercial de Honduras cae un 22% por el auge de exportaciones, según el BCH

Los empresarios hondureños abogan por acuerdos que fortalezcan el papel de la agroindustria y la maquila en la economía nacional. (Foto: Destacada)

Honduras redujo su déficit comercial de bienes a $400.4 millones en enero de 2026, un recorte del 22.2 % respecto al año anterior, debido al aumento de las exportaciones de café, oroy productos reciclados, según datos publicados por el Banco Central hondureño (BCH). El desempeño de estos sectores, también potenciado por la recuperación del banano y el favorable contexto de precios internacionales, ha permitido al país centroamericano mejorar la balanza de su comercio exterior.

El informe de la autoridad monetaria, citado por la agencia EFE, destaca que esa cifra representa una disminución de $114.5 millones en comparación con el déficit de $514.9 millones alcanzado en enero de 2025. Se trata de la mayor reducción interanual reciente del saldo comercial hondureño, impulsada al incrementar sus ingresos por exportaciones mientras el ritmo de las importaciones resultó moderado.

El incremento en las exportaciones de café, oro y productos reciclados ha impulsado la mejora de la balanza comercial hondureña, según el Banco Central. REUTERS/Luisa González

El dinamismo exportador se explica principalmente por el crecimiento tanto en volumen como en precios del café, el oro y los productos reciclados. El sector del banano mostró además señales de recuperación, de acuerdo con elBCH. En enero de 2026, las exportaciones ascendieron a $1,136.5 millones, un incremento del 16 % frente a los $979.4 millones registrados en el mismo periodo de 2025. El mayor aporte vino del café, cuyo volumen exportado creció acompañado de una subida en el precio internacional.

De todas las exportaciones, el 68.7 % correspondió a mercancías generales, mientras que el resto, 31.3 %, provino de bienes de transformación. Estos datos muestran el peso estructural de las exportaciones primarias en la economía hondureña.

Honduras reduce su déficit comercial de bienes a $400,4 millones impulsado por el café y el oro. (Foto archivo Infobae)

Las importaciones, por su parte, sumaron $1,536.9 millones en enero de 2026, lo que supone un aumento del 2.8 % respecto a los $1,494.3 millones del año anterior, según la información del BCH. El incremento de compras al exterior obedeció a la mayor demanda de equipo de transporte, suministros industriales y bienes de capital.

El BCH precisó que las importaciones de mercancías generales representaron el 86 % del total, mientras que el 14 % restante correspondió a insumos destinados a la producción maquiladora, un componente clave de la industria manufacturera exportadora del país.

Estados Unidos se mantuvo como el principal socio comercial de Honduras, recibiendo más de la mitad de las exportaciones y generando un superávit de USD 128,9 millones. EFE/Gustavo Amador

Norteamérica, principal socio comercial

Norteamérica, incluyendo Estados Unidos, Canadá y México, mantuvo su posición como la principal zona de intercambio comercial para Honduras en enero, en buena medida gracias a la sólida demanda de productos hondureños en Estados Unidos. El BCH informó que con el mercado estadounidense el país sostiene una balanza superavitaria, lo que se traduce en ingresos por exportaciones que superan a las compras realizadas.

Según datos oficiales del BCH, Estados Unidos recibió el 50.6 % de las exportaciones hondureñas y abasteció el 29 % de sus importaciones, lo que permitió a Honduras registrar un superávit de $128.9 millones con ese país al cierre del primer mes del año.

Centroamérica se consolidó como el segundo mayor socio comercial de Honduras, concentrando el 20 % de las exportaciones y el 22.1 % de las importaciones hondureñas. Con el mercado europeo, Honduras alcanzó un superávit de $149.1 millones, impulsado sobre todo por las ventas de café.