Los alimentos básicos suben más en el campo salvadoreño en primer trimestre de 2026

Una mano sostiene dinero frente a una canasta de alimentos básicos en una cocina, simbolizando el aumento de la canasta básica en El Salvador que asfixia el hogar salvadoreño, según datos del BCR. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de la canasta básica en El Salvador registró un incremento del 4.11 % en la zona rural y de 3.55 % en la zona urbana al cierre del primer trimestre de 2026, respecto al mismo periodo del año anterior. Este aumento, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) citados por la agencia de noticias EFE, repercute directamente en el acceso a los alimentos fundamentales para las familias.

Según las estadísticas difundidas este martes por el Banco, el costo de la canasta en la zona urbana ascendió de USD 245.89 en marzo de 2025 a USD 254.64 en marzo de 2026, mientras que en el área rural, el precio escaló de USD 178.12 el año pasado hasta alcanzar los USD 185.45 actuales.

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En promedio anual, la canasta básica al cierre del primer trimestre de 2026 se situó en USD 252.71 en el sector urbano y en USD 184.08 en el rural, mientras que en igual periodo de 2025 estos promedios eran de USD 246.61 y USD 179.71, respectivamente. La canasta incluye productos básicos como pan, tortillas, frijoles, carnes, huevos y frutas, para una familia de aproximadamente cuatro miembros, de acuerdo a los cálculos oficiales.

Los registros históricos del Banco muestran que en 2019 el promedio de la canasta básica alimentaria era de USD 200.02 en el área urbana y para 2024 ese monto se elevó a USD 256.02. En la zona rural del país, el incremento fue de USD 144.48 en 2019 a USD 182.62 en 2024.

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El costo diario por familia para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) pasó de $8.19 a $8.48 en el último año, según los datos oficiales. Si a esto se le suma el 10% adicional por costos de cocción (gas, leña, aceite), el gasto diario familiar se eleva a $9.33.

Una mano adulta sostiene un largo y arrugado ticket de supermercado frente a una bolsa reutilizable con productos básicos, simbolizando el impacto del aumento de precios en la economía familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo de la vida supera el ritmo del salario agrícola

El salario mínimo vigente desde junio de 2025 en el sector comercio y servicios se ubica en USD 408.80; en manufactura, en USD 402.26. Para los trabajadores del rubro agrícola, el sueldo mínimo oscila entre USD 272.72, valores que evidencian una brecha frente al alza sostenida de la canasta básica, según los datos oficiales.

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La mayoría de los alimentos que conforman la canasta básica son importados. Para abastecer la demanda local, los productos llegan a El Salvador desde países vecinos como Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Una reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana, presentada en enero de 2026, señala que el 28.4 % de la población identifica a la economía como el principal problema del país, seguido por el alto costo de la vida (8.4 %) y el desempleo (8.1 %). Este resultado confirma que, por segundo año consecutivo, los desafíos económicos superan a la inseguridad y a las pandillas como principal inquietud de los salvadoreños, indica la publicación de EFE.

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El Banco Central de Reserva destaca, además, que el consumo de productos básicos es altamente sensible a las variaciones del precio y a la estabilidad del ingreso familiar, en un entorno donde la inflación afecta de manera más aguda a las áreas rurales, donde el incremento porcentual del costo ha sido superior durante el último año.