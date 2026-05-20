Puerto de Moín en Costa Rica invertirá $7 millones en 2026 tras movilizar 29 millones de toneladas en siete años de operación

La Terminal de Contenedores de Moín anunció una inversión de 7 millones de dólares para modernizar infraestructura y equipos durante el 2026. Crédito: AMP Terminals

La Terminal de Contenedores de Moín (TCM), considerada la principal plataforma logística y portuaria de Costa Rica, anunció una inversión de 7 millones de dólares para el año 2026, destinada a infraestructura, modernización de equipos y optimización de procesos operativos.

El anuncio fue realizado por la empresa APM Terminals, filial del conglomerado danés Maersk y concesionaria de la terminal ubicada en Limón, en el Caribe costarricense. La compañía aseguró que las inversiones forman parte de una estrategia para fortalecer la competitividad del comercio exterior del país y mejorar la capacidad operativa del puerto, que en siete años ha movilizado cerca de 29 millones de toneladas de carga.

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La terminal se ha convertido en uno de los principales motores del comercio internacional costarricense, especialmente para las exportaciones agrícolas hacia Estados Unidos y Europa, mercados fundamentales para productos como banano, piña, café y dispositivos médicos.

Según datos revelados por la empresa, durante el 2025 la TCM movilizó 1,3 millones de contenedores y exportó más de 6 millones de toneladas de mercancías hacia distintos destinos internacionales. Además, desde el inicio de operaciones en 2019, el puerto ha atendido más de 7,000 embarcaciones, con un promedio cercano a mil buques anuales.

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“Estos siete años demuestran que contar con infraestructura moderna y procesos confiables no solo mejora la competitividad, sino que también fortalece la estabilidad del comercio exterior en el largo plazo”, afirmó José Rueda, director general de la terminal.

El puerto de Moín movilizó 1,3 millones de contenedores durante el año 2025, consolidándose como el principal centro logístico de Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inversión anunciada para 2026 estará enfocada en ampliar capacidades operativas, modernizar equipamiento especializado y fortalecer una cultura de mejora continua dentro de la operación portuaria.

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La Terminal de Contenedores de Moín fue inaugurada oficialmente en febrero de 2019, luego de un largo proceso de discusión política y sindical en Costa Rica. El proyecto, valorado en aproximadamente 1.000 millones de dólares, fue adjudicado a APM Terminals bajo un contrato de concesión por 33 años.

Su apertura marcó un cambio estructural en la logística marítima del país. Antes de la construcción de la terminal, Costa Rica no tenía capacidad para recibir buques tipo “súper pospanamax”, embarcaciones de gran tamaño utilizadas por las principales navieras del mundo.

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Con la entrada en funcionamiento de la TCM, el país comenzó a recibir barcos con capacidad de hasta 8,500 contenedores, permitiendo una reducción en costos logísticos y una mayor competitividad frente a otros mercados de la región.

El puerto opera bajo un esquema automatizado y con funcionamiento continuo las 24 horas del día, lo que ha permitido agilizar procesos de carga y descarga en comparación con los antiguos muelles estatales.

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APM Terminals opera el puerto bajo un modelo automatizado y con funcionamiento continuo las 24 horas del día. Crédito: AMP Terminals

La empresa también destacó que la terminal ha sido clave para sostener la estabilidad de las exportaciones costarricenses en medio de escenarios globales complejos, incluyendo crisis logísticas internacionales, aumentos en costos de transporte marítimo y disrupciones en cadenas de suministro ocurridas durante los últimos años.

El desarrollo de Moín también transformó la dinámica económica de la provincia de Limón, generando empleos directos e indirectos vinculados al comercio marítimo, transporte terrestre y servicios logísticos.

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Sin embargo, el proyecto no estuvo exento de polémica. Desde su concepción enfrentó fuertes críticas de sindicatos portuarios y sectores políticos que cuestionaban la concesión privada de las operaciones portuarias del Caribe costarricense. A pesar de ello, los distintos gobiernos mantuvieron el respaldo al proyecto bajo el argumento de que Costa Rica necesitaba modernizar urgentemente su infraestructura logística.

Actualmente, la TCM concentra buena parte del comercio exterior costarricense y se mantiene como uno de los activos estratégicos más importantes para la economía nacional.

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La inversión anunciada por APM Terminals se produce además en momentos en que Costa Rica busca fortalecer su posición como centro regional de exportación y atraer nuevas inversiones internacionales, especialmente en sectores de manufactura avanzada, tecnología y dispositivos médicos.

Especialistas en comercio exterior han señalado en reiteradas ocasiones que la eficiencia portuaria será determinante para sostener el crecimiento exportador del país y competir frente a otros mercados de América Latina.

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