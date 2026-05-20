Guatemala

Acusado de narcotráfico es extraditado a Estados Unidos tras operativo en Guatemala

La transferencia de la custodia se realizó tras completar los procedimientos legales y se inscribe en un marco de colaboración coordinada entre fuerzas guatemaltecas y agentes estadounidenses en materia de crimen organizado y seguridad regional

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Ilustración de dos agentes de policía uniformados que escoltan a un hombre esposado de espaldas, con un coche de policía visible al fondo.
Guatemala extraditó a Audias Juncos V., alias 'Cachetes', a Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas tras agotar el proceso judicial.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de Guatemala informaron este martes que entregaron a Audias Juncos V., alias “Cachetes”, a la justicia de Estados Unidos para que enfrente cargos vinculados al tráfico de drogas. Así lo informó el Ministerio de Gobernación guatemalteco señalando que la extradición se realizó tras agotar los procesos jurídicos, en un operativo que involucró a la Policía Nacional Civil (PNC) y al grupo élite del Sistema Penitenciario.

Según el comunicado oficial, Audias fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad desde un centro penitenciario hasta las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde fue entregado a agentes federales estadounidenses. El traslado contó con la participación de personal policial especializado y del grupo élite del Sistema Penitenciario, quienes garantizaron el cumplimiento de los protocolos internacionales de extradición.

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La captura de Audias, de 28 años, tuvo lugar el pasado 26 de febrero en el barrio Alegre, municipio de La Blanca, en el departamento de San Marcos. La operación fue resultado de un despliegue coordinado de las fuerzas de seguridad guatemaltecas, que identificaron al extraditable como parte de una estructura dedicada al tráfico ilícito de drogas con vínculos hacia Estados Unidos.

El Ministerio de Gobernación señaló que la entrega representa un avance en la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. “Tras cumplir con los procesos jurídicos en Guatemala, el extraditable fue entregado a la justicia de Estados Unidos para responder ante un tribunal de ese país por delitos relacionados al narcotráfico”, informaron las autoridades.

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La Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario ejecutaron el traslado bajo estrictas medidas de seguridad hasta la Fuerza Aérea Guatemalteca. (Cortesía: Ministerio de Gobernación Guatemala﻿)
La Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario ejecutaron el traslado bajo estrictas medidas de seguridad hasta la Fuerza Aérea Guatemalteca. (Cortesía: Ministerio de Gobernación Guatemala﻿)

Captura y extradición

Durante la operación de captura, la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA-PNC) destacó el impacto del operativo, señalando es el extraditable número 15 capturado en San Marcos por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Las autoridades reiteraron su compromiso con la erradicación de las redes criminales que operan en la región.

En el comunicado emitido el 26 de febrero por la PNC, se precisó: “SGAIA-PNC en la lucha frontal contra la narcoactividad ha asestado otro duro golpe a las bandas criminales de narcotraficantes; en operativo antinarcótico captura a Audias Juncos V., de 28 años, con fines de Extradición hacia los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico”.

La institución policial añadió que mantiene activa la búsqueda y captura de otros extraditables requeridos por la justicia estadounidense, como parte de una estrategia sostenida para desarticular organizaciones transnacionales del crimen organizado. “PNC sigue en búsqueda y captura de extraditables”, señaló la institución en su informe.

La extradición respondió a solicitudes formales de Estados Unidos, demostrando la cooperación bilateral contra estructuras de crimen organizado transnacional. (Cortesía: PNC de Guatemala)
La extradición respondió a solicitudes formales de Estados Unidos, demostrando la cooperación bilateral contra estructuras de crimen organizado transnacional. (Cortesía: PNC de Guatemala)

De acuerdo con la información oficial, la detención responde a solicitudes formales de extradición presentadas por el gobierno estadounidense, por lo que una vez agotados los recursos legales en el sistema judicial guatemalteco, se procedió a su entrega conforme al marco de cooperación bilateral.

La extradición ocurre en un contexto de presión internacional para frenar la actividad de bandas que utilizan el territorio guatemalteco como corredor para el tráfico de drogas hacia Norteamérica. El Gobierno guatemalteco reiteró su disposición a fortalecer los mecanismos de colaboración con agencias internacionales y subrayó la importancia de acciones conjuntas para combatir el narcotráfico y sus efectos en la región.

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