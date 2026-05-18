Miles de cubanos se vuelcan a la basura ante la escasez de alimentos: “Es a toda hora, todos los días”

Una mujer se ve en el mostrador de una bodega estatal en La Habana, Cuba, el sábado 2 de mayo de 2026 (AP Foto/Ramón Espinosa)

La escasez alimentaria en Cuba ha forzado a cientos de personas a buscar en los contenedores de basura para poder subsistir diariamente. Este fenómeno, que antes era marginal, se ha expandido en ciudades como La Habana, Santiago de Cuba, Holguín y Santa Clara, donde el deterioro social y la desesperación se traducen en escenas cotidianas de personas de todas las edades revisando los desechos urbanos.

De acuerdo con el analista e historiador habanero Boris González Arenas, la situación es el resultado de decisiones estatales que han eliminado los recursos básicos a la población. González Arenas explica: “Al quitarles los alimentos de la libreta de abastecimiento y toda la gestión estatal alrededor de los alimentos, sencillamente se le ha condenado al hambre. Ha sido verdaderamente un crimen y es un crimen que, en mi criterio, merece que sus responsables respondan frente a un tribunal por haber cometido un crimen de lesa humanidad, porque han dejado a la población cubana en una situación de hambruna todavía mayor que la que teníamos antes”, dijo al medio Martí Noticias.

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El especialista advierte que este cuadro configura una emergencia humanitaria, con consecuencias más graves que las vividas en etapas de crisis anteriores.

“Hay un ejército de personas buscando en la basura. Y además no hay límite de edad, no hay género. Mayormente son hombres, pero por supuesto que ves mujeres, hombres y mujeres jóvenes, hombres y mujeres viejos. Ves una población negra muy acentuada buscando en la basura, aunque por supuesto también ves blancos. Y es a toda hora, todos los días”, señaló al medio estadounidense.

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En ciudades como Holguín el deterioro es visible en lugares emblemáticos como el parque infantil Los Caballitos, hoy convertido en un punto de encuentro para quienes buscan restos comestibles donde antes jugaban niños.

La situación de quienes hurgan en los vertederos no se limita solo a la búsqueda de desechos. En Holguín, el periodista independiente Julio César Álvarez Marrero relata que muchas personas no solo recogen alimentos sino que directamente viven y cocinan en la calle con lo poco que los desechos urbanos les proveen. Álvarez Marrero explicó que, en el sector conocido como Cuatro Caminos Guajabal, los ciudadanos aprovechan incluso los desperdicios arrojados por camiones de organismos estatales.

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Un hombre muestra su cartilla de racionamiento, conocida como "libreta", mientras al fondo se ve una imagen enmarcada de Fidel Castro, en una bodega estatal en La Habana, Cuba, el sábado 2 de mayo de 2026 (AP Foto/Ramón Espinosa)

“Ahí hay personas, buscan alimentos ahí e incluso a veces han ido camiones de organismos que se han echado a perder algunas cosas, lo botan y la gente lo consume y también lo venden”, afirmó en diálogo con Martí Noticias.

En Guantánamo, ni siquiera la basura ofrece comida

El activista Niover García Fournier advierte que en la provincia de Guantánamo la precariedad ha alcanzado un nivel superior. Frente a la crisis, la población no logra hallar nada aprovechable ni siquiera entre los desperdicios: “Yo estoy criando un puerco y no hay comida para los puercos, no hay ni sancocho. Ya la gente no desperdicia nada”, señaló en declaraciones reproducidas por Martí Noticias.

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En Cuba, la progresiva desaparición de alimentos distribuidos por el Estado y la falta de una red de protección han hecho que la búsqueda de comida en la basura pase de ser un mecanismo marginal de supervivencia a una respuesta generalizada frente al hambre. La consecuencia directa de esta ausencia de opciones es la normalización de una imagen que, para muchos, refleja la gravedad y urgencia del drama humanitario en la isla.

Ayuda de Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos ratificó el pasado miércoles 13 de mayo su oferta de un paquete de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba y aseguró que la asistencia podría ser entregada a la población mediante la Iglesia Católica y organizaciones independientes.

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La propuesta fue reiterada por el Departamento de Estado después de que el régimen cubano negara haber recibido formalmente la iniciativa y calificaran el anuncio como una “fábula”. En un comunicado, Washington sostuvo que la decisión final depende ahora de la dictadura de La Habana.

“El Departamento de Estado reitera públicamente la generosa oferta de Estados Unidos de proporcionar 100 millones de dólares adicionales en asistencia humanitaria directa al pueblo cubano”, indicó la cartera diplomática.

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