Más de 2,400 bebés fueron beneficiados con donaciones de leche materna en Costa Rica durante primer trimestre de 2026

La leche materna es fundamental para la atención de bebés prematuros y recién nacidos vulnerables. Crédito: CCSS

La donación de leche humana continúa marcando una diferencia en la atención de recién nacidos y bebés vulnerables en Costa Rica. Solo durante el primer trimestre del 2026, un total de 2,445 niños atendidos en hospitales nacionales recibieron leche materna gracias a las donaciones realizadas por madres voluntarias en el país.

La cifra fue dada a conocer por la Caja Costarricense de Seguro Social en el marco del Día Mundial de la Donación de Leche Humana, que se conmemora cada 19 de mayo.

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Actualmente, el Banco de Leche Materna del Hospital de las Mujeres Adolfo Carit Eva es el encargado de recolectar, procesar y distribuir este alimento esencial a siete hospitales del país, principalmente para bebés prematuros o con condiciones médicas especiales.

El Banco de Leche Materna del Hospital de las Mujeres abastece a siete hospitales del país. Crédito: CCSS

Un alimento vital para bebés prematuros

Las autoridades médicas recordaron que la leche materna representa un recurso fundamental para el desarrollo de los recién nacidos, especialmente en los casos de bebés prematuros, quienes requieren nutrientes y defensas especiales para sobrevivir y desarrollarse adecuadamente.

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La doctora Mariela Castro Valverde, coordinadora del programa de lactancia materna del hospital, explicó que actualmente existen 120 donadoras activas, aunque la meta es aumentar significativamente ese número.

“Es indispensable que cada día lleguen más donadoras, ya que debemos crear conciencia sobre la importancia que tiene este alimento, sobre todo para los niños prematuros”, señaló Castro.

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Mariela Castro Valverde, coordinadora del programa de donación de leche materna, indicó que cada recolección de leche materna se logra gracias a al esfuerzo de las madres y de un equipo interdisciplinario que velan por la seguridad y calidad del producto final.

El banco de leche abastece actualmente al Hospital San Juan de Dios, Hospital Nacional de Niños, Hospital de Cartago, Hospital Calderón Guardia, Hospital México y Hospital de Heredia, entre otros centros médicos.

La leche donada pasa por estrictos controles de calidad y procesos de esterilización antes de ser entregada a los hospitales, con el objetivo de garantizar seguridad para los bebés que la reciben.

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“Donar leche ha sido un privilegio”

Detrás de cada donación existe una historia personal. Angie Román Rocha, funcionaria del Hospital de las Mujeres y donadora desde hace más de un año, aseguró que la experiencia ha sido profundamente significativa.

“Mi bebé ya va para los dos años y para mí el hecho de donar leche ha sido un privilegio”, expresó.

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Según explicó la CCSS, las madres que participan en el programa no solo ayudan a bebés hospitalizados, sino que también encuentran tranquilidad al saber que otros niños pueden acceder al mejor alimento posible durante sus primeros meses de vida.

Otra de las donadoras, Daniela Leroy Jara, hizo un llamado a más mujeres para sumarse al programa.

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“Considero que uno debe ayudar con lo que puede a los demás”, afirmó.

Angie Román Rocha, donadora de leche materna, cuenta su experiencia de donar leche materna

¿Quiénes pueden donar?

Las autoridades indicaron que los requisitos para convertirse en donadora son relativamente sencillos.

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La madre y su bebé deben encontrarse en buen estado de salud, asistir a una entrevista previa y realizarse exámenes de sangre solicitados por el personal médico.

Las autoridades médicas buscan aumentar el número de madres donadoras activas. Crédito: CCSS

Además, las participantes deben comprometerse con medidas estrictas de higiene y esterilización durante el proceso de extracción de leche.

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La CCSS recordó que la leche materna donada puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para muchos bebés prematuros o con complicaciones de salud.

Las donadoras deben cumplir protocolos médicos e higiénicos para garantizar la seguridad del alimento. Crédito: CCSS

Un trabajo silencioso que salva vidas

Aunque muchas veces pasa desapercibido, el funcionamiento del banco de leche humana implica un esfuerzo conjunto entre personal médico, enfermeras, nutricionistas y madres voluntarias.

Cada frasco donado representa horas de recolección, almacenamiento y procesamiento para garantizar que los bebés hospitalizados reciban alimento seguro y de alta calidad nutricional.

Las autoridades del Hospital de las Mujeres insistieron en que fortalecer la cultura de donación es clave para mantener abastecidos los centros médicos del país.

Para las personas interesadas en convertirse en donadoras, el hospital habilitó información a través del teléfono 2523-5900, extensiones 1073 y 2115.