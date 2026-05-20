Las reservas internacionales de El Salvador alcanzan un máximo histórico de US$5,106 millones en abril de 2026

Las reservas internacionales de El Salvador muestran una tendencia al alza, simbolizadas por una moneda nacional de oro, barras de metales preciosos y billetes extranjeros, indicando fortaleza económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reservas internacionales de El Salvador marcan récord histórico y superan los US$5,100 millones en abril de 2026. Las Reservas Internacionales Netas (RIN) son activos externos que se encuentran bajo el control inmediato de las autoridades monetarias y sirven para cubrir necesidades de financiamiento o responder ante escenarios de crisis económicas. En términos prácticos, funcionan como una especie de “ahorro” con el que cuentan los países para intervenir en el mercado y mantener la confianza en la economía cuando surgen dificultades financieras.

Las RIN pueden estar conformadas por distintos tipos de activos, entre ellos oro monetario, derechos especiales de giro (DEG), garantías de préstamos y depósitos en bancos del exterior.

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En el caso de as RIN de El Salvador alcanzaron US$5,106.13 millones en abril de 2026, el nivel más alto registrado en la serie oficial entre 2020 y 2026, según el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR). El incremento de las reservas representa un aumento de US$474.57 millones respecto a enero de 2026, cuando el saldo se ubicaba en US$4,631.56 millones.

El reporte del BCR detalla que las reservas en moneda extranjera sumaron US$5,002.11 millones y los activos de reserva ascendieron a US$5,528.20 millones en el mismo mes. La entidad financiera indica que este crecimiento consolida una tendencia que se ha mantenido desde 2025, año en el que las reservas internacionales mostraron avances sostenidos.

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El fortalecimiento de las reservas desde 2025 contrasta con la inestabilidad observada entre 2020 y 2024, mostrando una recuperación significativa y mayor disponibilidad de divisas en la economía salvadoreña (Cortesía BCR).

Durante 2025, las reservas iniciaron en US$3,766.98 millones en enero y experimentaron una subida relevante a partir de febrero, cuando el saldo aumentó a US$4,275.13 millones. En julio, las reservas internacionales netas alcanzaron US$4,782.19 millones, uno de los niveles más altos de ese periodo. En la segunda mitad del año, los fondos disponibles superaron los US$4,400 millones, cerrando diciembre en US$4,532.08 millones, lo que reflejó una estabilidad superior en comparación con años previos.

La evolución en 2024 evidenció un comportamiento mixto, con signos de recuperación tras los niveles de 2022 y 2023. En enero de 2024, las reservas se situaron en US$2,761.43 millones y alcanzaron un pico de US$3,733.67 millones en septiembre. Posteriormente, se registraron ajustes moderados y el año concluyó con US$3,506.12 millones.

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El análisis del BCR muestra que 2023 estuvo marcado por fluctuaciones moderadas. Las reservas comenzaron ese año en US$2,734.72 millones, descendieron a US$2,522.89 millones en septiembre y finalizaron diciembre en US$2,645.52 millones. Uno de los descensos más acusados se produjo en 2022, cuando el saldo pasó de US$3,404.24 millones en enero a US$2,440.44 millones en diciembre, una reducción cercana a US$964 millones en el año.

En contraste, 2021 reflejó una recuperación parcial tras el impacto de la pandemia de COVID-19. Las reservas internacionales descendieron en febrero hasta US$2,522.97 millones, pero repuntaron hasta US$3,468.86 millones en noviembre y cerraron el año en US$3,342.39 millones.

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Los registros oficiales muestran que, tras fuertes fluctuaciones y descensos en años anteriores, las reservas superan por primera vez los US$5,100 millones, lo que refuerza la confianza en el desempeño macroeconómico del país (Ilustración Infobae)

La serie histórica del Banco Central de Reserva documenta que en 2020, las reservas experimentaron fuertes variaciones. En enero, el saldo era de US$3,948.04 millones, descendió hasta US$3,103.77 millones en junio y cerró diciembre en US$2,915.20 millones.

El BCR señala que estas cifras corresponden a datos actualizados hasta abril de 2026, incluidos en las estadísticas oficiales sobre activos de reserva y disponibilidad de divisas del país.

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