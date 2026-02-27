El 44% de los trabajadores en Honduras ganan debajo del salario mínimo confirma Ministro del Trabajo

La informalidad laboral y la desigualdad económica afectan a casi la mitad de la fuerza laboral hondureña. (Foto: Redes sociales)

El 44 % de los trabajadores en Honduras percibe un salario inferior al mínimo legal, una brecha que evidencia la persistencia de la informalidad y la desigualdad en el país, en momentos donde el debate sobre derechos laborales y regulación toma fuerza, como indicó el ministro de Trabajo Fernando Puerto.

Según informes oficiales presentados durante la segunda audiencia de la comisión tripartita, conformada por representantes del gobierno, el sector privado y el sector obrero, ese porcentaje representa que casi la mitad de la fuerza laboral hondureña queda fuera de la cobertura exigida por la normativa vigente. Frente a este panorama, Puerto destacó: “El 44 % de la fuerza laboral en Honduras no gana el salario mínimo, por lo que debemos ser vigilantes en el cumplimiento de la ley”. Subrayó que asegurar el acceso al salario mínimo requiere no solo de la voluntad empresarial, sino de mecanismos efectivos de supervisión y sanción.

El titular de Trabajo reiteró que la garantía del cumplimiento legal depende de fortalecer la Inspección de Trabajo, para evitar que las medidas de protección queden sin aplicación.

La problemática adquiere relevancia considerando que el empleo informal domina el escenario, obligando a muchos hondureños a desempeñar ocupaciones temporales o de subsistencia. El salario mínimo, concebido como protección de necesidades básicas, pierde alcance cuando el Estado no logra hacerlo efectivo. Por ello, Puerto insistió en la necesidad de impulsar la Inspección de Trabajo y asegurar la aplicación real de las normas que amparan a los trabajadores.

La comisión tripartita analiza propuestas de salario y condiciones laborales, con la próxima reunión agendada para el 6 de marzo. (Foto: Casa Presidencial Hondura)

Fernando Puerto enfatizó que la Secretaría de Trabajo tiene la función directa de hacer cumplir la ley mediante el fortalecimiento de la unidad de Inspectoría. Esta estructura debe programar revisiones periódicas de planillas, controles de contratos y visitas sistemáticas a centros laborales, para disminuir la brecha entre lo legal y lo efectivo en las relaciones laborales.

Las expresiones del ministro aparecen durante la discusión de un nuevo proyecto de Ley de Empleo Parcial. La iniciativa busca reemplazar la anterior Ley de Empleo por Hora, criticada por restringir derechos y provocar inestabilidad, según informaron representantes sindicales.

Puerto precisó que la Secretaría mantiene una postura cautelosa hasta socializar el proyecto plenamente con todos los sectores involucrados. Aclaró: “La prudencia es porque también queremos saber las modificaciones que llevará la misma, ya que la Ley de Empleo por Hora tenía falencias, por lo que este nuevo proyecto supera las falencias de la ley anterior”.

El nuevo proyecto apunta a corregir los vacíos observados en la legislación previa y a encontrar equilibrio entre la generación de empleo y la protección de garantías laborales fundamentales, como prestaciones, salud y vacaciones. Aunque aún no se fija una fecha para evaluar la propuesta, el trámite sigue la línea oficial de dinamizar la economía y ampliar oportunidades laborales, sin sacrificar derechos esenciales.

La comisión tripartita prosigue negociando condiciones laborales y salariales. El sector obrero presentó su propuesta, que será examinada por el sector privado en la próxima reunión prevista para el 6 de marzo. Estas sesiones también sirven para revisar diagnósticos actuales sobre empleo, niveles salariales y estado de los derechos, insumos centrales para orientar futuras decisiones.

Las nuevas modalidades laborales, como las jornadas flexibles y el teletrabajo, se debaten en torno a la Ley de Empleo Parcial. El gobierno ha reiterado que cualquier reforma legal debe respetar los derechos laborales previamente adquiridos.

El ministro de Trabajo Fernando Puerto aseguró que la Secretaría está comprometida a “velar por el cumplimiento estricto de las leyes y acompañar los procesos de diálogo que permitan mejorar las condiciones laborales en Honduras”. En la agenda inmediata figura el seguimiento a los diálogos en la comisión tripartita y la revisión de propuestas de los sectores privado y obrero.