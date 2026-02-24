Fuerte oleaje en el Caribe hondureño advierten autoridades ante ingreso de frente frío

Las lluvias asociadas al frente frío superarán los 120 milímetros en zonas montañosas del norte, incrementando el riesgo de deslizamientos e inundaciones. (Foto: Comisión de Riesgos y Contingencias Nacionales)

La medida, anunciada por el organismo hondureño y consignada en informes oficiales, regirá durante al menos 48 horas. La decisión responde a la previsión de lluvias fuertes, bajas temperaturas y un marcado aumento del oleaje en el litoral Caribe, factores que incrementan el riesgo para comunidades costeras, especialmente aquellas con antecedentes de vulnerabilidad a inundaciones y deslizamientos.

Reportes recientes del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Copeco) señalan que el frente frío ya provoca un alza en la altura de las olas en el mar Caribe, que llegarán a entre tres y cinco pies (0,91 y 1,52 metros) en la costa, con rompimientos cada ocho segundos. El fenómeno afecta especialmente a los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía, Santa Bárbara y Yoro, donde las autoridades advierten a pescadores y operadores turísticos sobre condiciones marítimas peligrosas para embarcaciones pequeñas, turismo náutico y pesca artesanal. Se prevén lluvias en áreas urbanas del litoral de hasta 80 milímetros y en sectores montañosos valores que podrán superar los 120 milímetros, lo que eleva la probabilidad de crecidas repentinas y deslizamientos de tierra.

Durante la noche del lunes, las proyecciones meteorológicas anticiparon vientos intensos del norte y un enfriamiento acentuado, particularmente en zonas montañosas del norte hondureño. El martes 24 de febrero las precipitaciones se intensificarán por el avance del sistema sobre el Caribe occidental, con énfasis en el norte de Cortés y áreas de Atlántida, lo que podrá causar lluvias concentradas en periodos cortos y riesgos de inundación repentina y deslizamientos en zonas sensibles.

Las autoridades advierten a embarcaciones pequeñas y operadores turísticos sobre las peligrosas condiciones marítimas durante la vigencia de la alerta verde. (Foto: Cuerpo de Bomberos de Honduras)

La Dirección de la Marina Mercante recibió la instrucción de activar protocolos de seguridad en navegación, especialmente para proteger a embarcaciones pequeñas y medianas ante el mar alterado en el Caribe, donde el oleaje alcanzará hasta cinco pies (1,52 metros) el martes. Se recomienda a la población evitar la pesca artesanal y actividades recreativas marítimas mientras dure la alerta.

En la zona sur y suroccidental del país, aunque la influencia del frente frío es menor, se prevén ráfagas de viento entre 40 y 60 kilómetros por hora, lo que producirá una sensación térmica más baja y posibles afectaciones.

Frente a este panorama, las autoridades hondureñas recomiendan asegurar techos y estructuras livianas, limpiar canaletas y desagües, y retirar residuos sólidos que puedan obstruir el drenaje urbano. Estas acciones son vitales en comunidades con sistemas de drenaje, donde la intensidad de las lluvias suele ocasionar colapsos e inundaciones urbanas.

La Secretaría de Gestión de Riesgos sugiere que las poblaciones cercanas a ríos y quebradas estén atentas ante el posible aumento del caudal y cumplan las indicaciones de los comités locales de emergencia. En áreas montañosas, la saturación del suelo podría producir deslizamientos, por lo que se aconseja evitar el tránsito por vías rurales con riesgo elevado.

La reiterada exposición de Honduras a lluvias extremas posiciona al país entre los más vulnerables de Centroamérica frente a fenómenos del Caribe. (Créditos: Cuerpo de bomberos de Honduras)

El paso de frentes fríos durante los primeros meses del año es un fenómeno recurrente en Honduras, donde sistemas provenientes del norte continental impactan la costa caribeña con lluvias prolongadas y marcada reducción de la temperatura. La intensidad de las precipitaciones acumuladas en lapsos cortos y el aumento del nivel del mar incrementan la vulnerabilidad de comunidades con infraestructura precaria o ubicadas en zonas de riesgo.

Las autoridades de los sectores de la pesca y el turismo insisten en evaluar cuidadosamente las condiciones antes de realizar cualquier actividad en el mar. El mar alterado también eleva el riesgo de corrientes de resaca, peligrosas para bañistas y visitantes de las playas caribeñas.

La coordinación entre instituciones de emergencia y autoridades locales es clave para enfrentar los potenciales efectos de este fenómeno natural, que, según las proyecciones, podría persistir por tres días y mantener un ambiente fresco hasta mediados de la semana. Las autoridades reiteran la conveniencia de consultar solo canales oficiales y de no compartir información no verificada, para evitar alarmar a las comunidades.