Honduras

Fuerte oleaje en el Caribe hondureño advierten autoridades ante ingreso de frente frío

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras activó este lunes la alerta verde para seis departamentos del norte y noroccidente del país ante el ingreso de un frente frío que ha modificado drásticamente las condiciones climáticas y marítimas regionales

Guardar
Las lluvias asociadas al frente
Las lluvias asociadas al frente frío superarán los 120 milímetros en zonas montañosas del norte, incrementando el riesgo de deslizamientos e inundaciones. (Foto: Comisión de Riesgos y Contingencias Nacionales)

La medida, anunciada por el organismo hondureño y consignada en informes oficiales, regirá durante al menos 48 horas. La decisión responde a la previsión de lluvias fuertes, bajas temperaturas y un marcado aumento del oleaje en el litoral Caribe, factores que incrementan el riesgo para comunidades costeras, especialmente aquellas con antecedentes de vulnerabilidad a inundaciones y deslizamientos.

Reportes recientes del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Copeco) señalan que el frente frío ya provoca un alza en la altura de las olas en el mar Caribe, que llegarán a entre tres y cinco pies (0,91 y 1,52 metros) en la costa, con rompimientos cada ocho segundos. El fenómeno afecta especialmente a los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía, Santa Bárbara y Yoro, donde las autoridades advierten a pescadores y operadores turísticos sobre condiciones marítimas peligrosas para embarcaciones pequeñas, turismo náutico y pesca artesanal. Se prevén lluvias en áreas urbanas del litoral de hasta 80 milímetros y en sectores montañosos valores que podrán superar los 120 milímetros, lo que eleva la probabilidad de crecidas repentinas y deslizamientos de tierra.

Durante la noche del lunes, las proyecciones meteorológicas anticiparon vientos intensos del norte y un enfriamiento acentuado, particularmente en zonas montañosas del norte hondureño. El martes 24 de febrero las precipitaciones se intensificarán por el avance del sistema sobre el Caribe occidental, con énfasis en el norte de Cortés y áreas de Atlántida, lo que podrá causar lluvias concentradas en periodos cortos y riesgos de inundación repentina y deslizamientos en zonas sensibles.

Las autoridades advierten a embarcaciones
Las autoridades advierten a embarcaciones pequeñas y operadores turísticos sobre las peligrosas condiciones marítimas durante la vigencia de la alerta verde. (Foto: Cuerpo de Bomberos de Honduras)

La Dirección de la Marina Mercante recibió la instrucción de activar protocolos de seguridad en navegación, especialmente para proteger a embarcaciones pequeñas y medianas ante el mar alterado en el Caribe, donde el oleaje alcanzará hasta cinco pies (1,52 metros) el martes. Se recomienda a la población evitar la pesca artesanal y actividades recreativas marítimas mientras dure la alerta.

En la zona sur y suroccidental del país, aunque la influencia del frente frío es menor, se prevén ráfagas de viento entre 40 y 60 kilómetros por hora, lo que producirá una sensación térmica más baja y posibles afectaciones.

Frente a este panorama, las autoridades hondureñas recomiendan asegurar techos y estructuras livianas, limpiar canaletas y desagües, y retirar residuos sólidos que puedan obstruir el drenaje urbano. Estas acciones son vitales en comunidades con sistemas de drenaje, donde la intensidad de las lluvias suele ocasionar colapsos e inundaciones urbanas.

La Secretaría de Gestión de Riesgos sugiere que las poblaciones cercanas a ríos y quebradas estén atentas ante el posible aumento del caudal y cumplan las indicaciones de los comités locales de emergencia. En áreas montañosas, la saturación del suelo podría producir deslizamientos, por lo que se aconseja evitar el tránsito por vías rurales con riesgo elevado.

La reiterada exposición de Honduras
La reiterada exposición de Honduras a lluvias extremas posiciona al país entre los más vulnerables de Centroamérica frente a fenómenos del Caribe. (Créditos: Cuerpo de bomberos de Honduras)

El paso de frentes fríos durante los primeros meses del año es un fenómeno recurrente en Honduras, donde sistemas provenientes del norte continental impactan la costa caribeña con lluvias prolongadas y marcada reducción de la temperatura. La intensidad de las precipitaciones acumuladas en lapsos cortos y el aumento del nivel del mar incrementan la vulnerabilidad de comunidades con infraestructura precaria o ubicadas en zonas de riesgo.

Las autoridades de los sectores de la pesca y el turismo insisten en evaluar cuidadosamente las condiciones antes de realizar cualquier actividad en el mar. El mar alterado también eleva el riesgo de corrientes de resaca, peligrosas para bañistas y visitantes de las playas caribeñas.

La coordinación entre instituciones de emergencia y autoridades locales es clave para enfrentar los potenciales efectos de este fenómeno natural, que, según las proyecciones, podría persistir por tres días y mantener un ambiente fresco hasta mediados de la semana. Las autoridades reiteran la conveniencia de consultar solo canales oficiales y de no compartir información no verificada, para evitar alarmar a las comunidades.

Temas Relacionados

Hondurasfrente frioolejae altoadvertenciasprecauciónCaribeZona Nortealerta verdeCOPECOfuerte oleajelluviasbajas temperaturas

Últimas Noticias

Costa Rica pierde USD 252 millones al año por extracción ilegal de oro en Crucitas, según Presidencia

Según el Gobierno, el dinero perdido por minería ilegal podría financiar cientos de miles de becas, miles de bonos de vivienda o nuevas delegaciones policiales

Costa Rica pierde USD 252

El Comité Olímpico de El Salvador impulsa capacitación para dirigentes deportivos frente a Los Ángeles 2028

La iniciativa, respaldada por Solidaridad Olímpica, busca reforzar habilidades directivas de más de 35 federaciones mediante un curso que aborda desde la gestión estratégica hasta la ruta hacia los próximos Juegos Olímpicos

El Comité Olímpico de El

Decenas de incendios en un solo día dejan viviendas y comercios dañados y preocupación entre habitantes en El Salvador

Más de una decena de incidentes generan alarma en diferentes sectores mientras equipos especiales actúan en zonas residenciales y comercios de varias localidades afectadas por el fuego

Decenas de incendios en un

Asociaciones de aerolíneas rechazan cobro propuesto a pasajeros extranjeros en Guatemala

Un grupo de organismos señaló que la iniciativa de gravar con un dólar a cada extranjero que llegue al país podría encarecer los boletos de avión y afectar la economía nacional, según un comunicado conjunto

Asociaciones de aerolíneas rechazan cobro

El programa Google Launchpad for Women amplía acceso a entrenamiento en tecnología

La edición regional de Google Launchpad facilitará certificaciones en tecnologías cloud para mujeres guatemaltecas

El programa Google Launchpad for

TECNO

Top 12 de líderes de

Top 12 de líderes de tecnología en educación: cómo se está usando la innovación en Colombia

¿Instalaste Magis TV?: descubre los permisos que solicita y los riesgos para tu privacidad

Xbox tiene nueva líder global: Asha Sharma, una mujer que garantiza juegos con ‘alma’ y menos IA

Steam sorprende con 8 títulos gratuitos para sumar a tu biblioteca hoy mismo

El móvil te quita el sueño: descubre lo que dicen los estudios sobre dormir con el teléfono cerca

ENTRETENIMIENTO

La estrella de ‘Project Runway’,

La estrella de ‘Project Runway’, Tim Gunn, revela la razón por la que ha mantenido el celibato durante 43 años

Las últimas palabras que Eric Dane le dedicó a su esposa Rebecca Gayheart antes de fallecer por esclerosis lateral amiotrófica

La historia detrás del supuesto auto maldito de James Dean en el que murió a los 24 años tras un accidente

MrBeast y una confesión inesperada sobre un problema visual que despertó el apoyo de miles en redes

La razón por la que Tom Welling no deseba pasar tanto tiempo con sus compañeros de ‘Smallville’ fuera del set

MUNDO

Liberaron bajo fianza al ex

Liberaron bajo fianza al ex embajador británico en EEUU, Peter Mandelson: permanecerá bajo investigación por conducta indebida

Nuevas protestas universitarias sacuden Irán en medio de la represión del régimen y la tensión con Estados Unidos

Estados Unidos afirmó que China ha “ampliado masivamente” su arsenal nuclear

Ucrania afirma que recuperó 400 kilómetros cuadrados de territorio en el sur del país

Reza Pahlavi llama a los militares iraníes a rebelarse contra los ayatollahs aprovechando la amenaza de una intervención de Estados Unidos