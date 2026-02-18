Honduras

Iglesia Católica en Honduras inicia la Cuaresma con llamado a políticos priorizar desempleo y violencia al iniciar Cuaresma

El inicio del tiempo litúrgico de la Cuaresma en Honduras estuvo marcado por un contundente llamado de la Iglesia Católica a la responsabilidad social y la acción política ante los grandes desafíos nacionales, según el mensaje del arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, en la Basílica Menor de Suyapa

La Iglesia Católica de Honduras
La Iglesia Católica de Honduras llama a la reconciliación y la solidaridad como ejes para superar la crisis social del país. (Foto: Cortesía)

Al celebrarse el Miércoles de Ceniza, el prelado instó a dejar de lado la confrontación y exhortó a la clase política y a toda la ciudadanía a priorizar la solución de problemas estructurales, con especial énfasis en el desempleo y la violencia en todas sus formas.

El evento, que congregó a centenares de fieles, se vio acompañado de una masiva participación en parroquias de todo el país, evidenciando la vigencia de la fe y su influencia en el debate social hondureño.

Durante su homilía, el arzobispo reiteró que la solución de los “problemas fundamentales” solo llegará con voluntad política, honestidad y compromiso. Señaló que la Iglesia continuará abriendo espacios de encuentro y diálogo, convencida de que la reconciliación y la solidaridad resultan indispensables para superar la crisis social en Honduras.

La masiva asistencia a los templos durante el Miércoles de Ceniza reflejó, según Nácher, la necesidad de una pausa colectiva para replantear prioridades. Para el prelado: “Lo que está esperando la inmensa mayoría es que vayamos todos juntos, los políticos primero, a la resolución de los problemas fundamentales”.

La Cuaresma en Honduras moviliza
La Cuaresma en Honduras moviliza prácticas de ayuno, abstinencia y caridad, con impacto en la vida cotidiana y familiar. (Foto: Policía Nacional Honduras)

El arzobispo advirtió que el servicio público debe orientarse al bien común y llamó a abandonar la constante “tensión” y “preocupación” que afectan la convivencia.

Afirmó: “La mentira termina por salir a la luz”, en un mensaje donde apeló a la ética y a la transparencia, reclamando un esfuerzo conjunto para afrontar la falta de empleo, la escasez de oportunidades y la violencia, incluida la intrafamiliar, como retos que “no pueden seguir postergándose”.

La Cuaresma, de 40 días, representa para millones de hondureños un periodo de reflexión, penitencia y renovación espiritual. La ceremonia del Miércoles de Ceniza, que abre este tiempo litúrgico, recuerda a los creyentes su fragilidad y la llamada a la conversión a través de la cruz de ceniza, símbolo central del rito.

Durante la jornada, la Iglesia católica hondureña enfatizó valores como el ayuno, la abstinencia y la caridad. El ayuno es obligatorio para personas entre 18 y 59 años, mientras que la abstinencia de carne roja se practica todos los viernes de la temporada.

En muchas familias, la Cuaresma implica también cambios en las rutinas diarias, con más espacio para la oración y el refuerzo de los lazos familiares, además de la preparación de platillos típicos vinculados al calendario religioso.

Nácher afirmó: “Esta cruz que llevamos en la frente, recuerda el camino de Jesús en el desierto del pueblo de Israel y nos recuerda a todos que somos humanos en nuestra fragilidad, pero al mismo tiempo en nuestra dignidad”.

Como parte de las proyecciones pastorales para los años próximos, el arzobispo anunció que el año 2026 será declarado el año de la ‘Santa Misión Nacional’, una iniciativa destinada a fortalecer la presencia de la Iglesia en las comunidades y acercar su mensaje de esperanza a familias que atraviesan situaciones de angustia social y personal.

En 2026, Honduras vivirá el
En 2026, Honduras vivirá el año de la 'Santa Misión Nacional', iniciativa pastoral para fortalecer la esperanza y la presencia de la Iglesia. (Foto: Fuerzas Armadas de Honduras)

Asimismo, en las instalaciones del Cuartel General Francisco Morazán, las Fuerzas Armadas de Honduras realizaron una Misa Solemne con motivo del inicio de la Cuaresma, tiempo litúrgico que invita a la reflexión, el arrepentimiento y la renovación espiritual.

La misa fue dirigida por el capellán del Estado Mayor Conjunto, padre Javier Martínez, quien transmitió un mensaje de fe y esperanza, exhortando a los presentes a vivir este tiempo de oración con compromiso cristiano, fortaleciendo los valores espirituales que guían el servicio a la patria desde las Fuerzas Armadas.

