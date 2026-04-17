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‘Spaceballs 2′ parodiará ‘Avatar’ y otras sagas además de ‘Star Wars’: primer adelanto de la esperada comedia

El gran Mel Brooks presentó en CinemaCon la esperada continuación del filme de culto

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Imagen de 'Spaceballs'
Imagen de 'Spaceballs'

El director y cómico Mel Brooks anunció oficialmente la secuela de su comedia de ciencia ficción en la presentación de Spaceballs: The New One en CinemaCon. El evento, celebrado en Las Vegas, reunió a parte del elenco original y a nuevas figuras, marcando el regreso de una parodia que dejó huella en el género. Aunque Brooks no asistió en persona a la convención, el cineasta de 99 años envió un video pregrabado para compartir el título definitivo de la esperada producción. Spaceballs: The New One se estrenará en cines el 23 de abril de 2027, según confirmó la distribuidora Amazon MGM.

La noticia generó expectativa inmediata entre los asistentes y fanáticos de la saga. Brooks, responsable de la dirección y coautoría del filme original de 1987, grabó su mensaje con el característico humor que distingue sus creaciones. En la grabación, el director recordó la evolución de las franquicias de ciencia ficción durante las últimas décadas y anticipó el regreso de su sátira al espacio. El elenco original de Spaceballs estará presente en esta nueva entrega. Rick Moranis regresa como Lord Dark Helmet, George Wyner como el coronel Sandurz, Daphne Zuniga como la princesa Vespa, Bill Pullman como Lone Starr, y el propio Brooks interpreta una vez más a Yogurt, el personaje que parodia al maestro Yoda de Star Wars.

A este grupo se suman Josh Gad, Keke Palmer, Lewis Pullman y Anthony Carrigan. Los actores interpretarán personajes nuevos, aunque la producción ha decidido mantener en secreto la identidad y características de estos papeles. Durante CinemaCon, Moranis, Zuniga, Gad y ambos Pullman subieron al escenario para mostrar el primer adelanto de Spaceballs: The New One. El tráiler ofreció una secuencia de parodias en la que se hacen referencias directas a sagas como Star Wars, Avatar y Harry Potter. En una de las escenas, el público observó un paisaje desértico, reminiscente al inicio de The Force Awakens, con robots y exploradores similares a los Jedi desplazándose por las dunas. Uno de los gags más celebrados mostró a Lord Dark Helmet, encarnado por Moranis, usando un urinario junto a un Na’vi, personaje de Avatar. La sucesión de chistes visuales y referencias rápidas evocó el estilo que hizo célebre al primer filme.

The cast of “Spaceballs 2” pose before the Amazon MGM Studios presentation at CinemaCon, the official convention of Cinema United, in Las Vegas, Nevada, U.S., April 15, 2026. REUTERS/Caroline Brehman
The cast of “Spaceballs 2” pose before the Amazon MGM Studios presentation at CinemaCon, the official convention of Cinema United, in Las Vegas, Nevada, U.S., April 15, 2026. REUTERS/Caroline Brehman

Las nuevas parodias

La trama de la secuela se mantiene en absoluto secreto. Amazon MGM informó que los detalles argumentales están “bajo llave, cerradura y un escudo Schwartz de alta resistencia”. Lo único confirmado es que, al igual que la película original, la acción se desarrollará en una galaxia “muy, muy, muy, muy lejana” y que volverá a satirizar franquicias como Star Wars, Star Trek y Alien. El guion de Spaceballs: The New One ha sido escrito por Josh Gad, Benji Samit y Dan Hernandez. La dirección está a cargo de Josh Greenbaum, conocido por su trabajo en Barb and Star Go to Vista Del Mar y Will & Harper. Esta nueva colaboración reúne a parte del equipo original con nuevos talentos, reforzando el carácter intergeneracional del proyecto.

Brooks compartió la primera noticia sobre la secuela en 2023, mediante un video que imitaba el famoso texto inicial en forma de “crawl” de Star Wars. En ese mensaje, el director repasó el crecimiento de la saga creada por George Lucas y subrayó que, pese a la proliferación de trilogías, precuelas, secuelas y derivados, solo había existido una Spaceballs hasta ahora. La fecha elegida para el estreno, 23 de abril de 2027, coincide con el aniversario número 40 de la cinta original. La expectativa entre los seguidores de la saga y los aficionados al cine paródico es alta, en parte por la reunión de los actores principales y la incorporación de nuevas voces en el reparto.

La producción y la campaña promocional han apostado por el secretismo y la sorpresa como estrategia. Hasta el momento, Amazon MGM no ha revelado detalles adicionales sobre la trama, los personajes nuevos o la posible aparición de otras figuras del universo original. La presentación en CinemaCon y el lanzamiento del primer tráiler han sido los únicos adelantos oficiales disponibles, generando especulación y comentarios en redes sociales. La cita para el regreso de Spaceballs a los cines será, oficialmente, el 23 de abril de 2027.

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