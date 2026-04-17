Robert Downey Jr. pasa de superhéroe a villano en ‘Vengadores: Doomsday’: “Será uno de los personajes más complejos de Marvel”

Robert Downey Jr. interpretará al villano Doom en 'Vengadores: Doomsday'

La primera proyección completa del esperado tráiler de Vengadores: Doomsday generó una gran expectación en CinemaCon, donde Disney mostró el regreso de personajes del Marvel Cinematic Universe. El evento confirmó la vuelta de Robert Downey Jr., esta vez en el papel de Doctor Doom, y de Chris Evans como Steve Rogers.

Ambos presentaron el metraje ante exhibidores cinematográficos en una sala colmada. La reacción fue inmediata: el reencuentro de los Vengadores y la aparición del nuevo antagonista sitúan a la franquicia en el centro del calendario de estrenos de 2026.

La película tiene programado su estreno para el 18 de diciembre de 2026. Esta será la primera vez que Downey Jr. interprete en pantalla a Doom, y el tráiler mostró la imagen del actor con el atuendo característico del personaje. Hasta ahora, solo había tenido una breve y oculta aparición en Los 4 fantásticos: Primeros pasos.

Una película que apuesta por el ‘Multiverso’

Evans regresa levantando el martillo de Thor, sorprendiendo a Chris Hemsworth en una escena dirigida a los seguidores de la saga. La respuesta en la sala se potenció por los cuatro teasers previos, centrados en personajes como Steve Rogers, Thor, los X-Men y Shuri junto a La Cosa. En total, estos teasers sumaron 1.000 millones de visionados en redes sociales, aunque no mostraban la imagen de Downey Jr. como Doom hasta ahora.

La última vez que vimos a Steve Rogers fue en el final de 'Vengadores: Endgame', cuando se reunía con Peggy Carter.

Al frente de la dirección están Joe y Anthony Russo, responsables de Doomsday y Vengadores: Secret Wars, diseñando ambas películas como una secuencia que dará cierre a la Saga del Multiverso. El guion, escrito por Michael Waldron y Stephen McFeely, reunirá en pantalla a los Vengadores, los X-Men, los Cuatro Fantásticos y los Thunderbolts, junto a diversos villanos y personajes secundarios. Joe Russo caracterizó así al nuevo antagonista: “No es simplemente un villano; es uno de los personajes más complejos de Marvel. Siempre va tres jugadas por delante”.

Las imágenes vistas en CinemaCon iniciaron con Doctor Doom (Downey Jr.) preparando una invasión a través del ‘multiverso’. Un momento decisivo lo protagoniza Profesor Xavier (Patrick Stewart), en su mansión, cuando un destello exterior anticipa la irrupción de una nueva amenaza. Desde ese punto, el tráiler expone un cruce constante de universos y personajes: la colaboración entre Gambito (Channing Tatum) y Shang-Chi (Simu Liu), un enfrentamiento entre dos versiones de Florence Pugh a raíz de la transformación de Mística en Yelena Belova, y un duelo directo entre Thor y Doom, donde Doom logra detener con las manos el martillo Mjolnir.

THUNDERBOLTS*. Photo by Chuck Zlotnick. © 2025 MARVEL.

La reaparición de Steve Rogers (Chris Evans) destaca no solo por el asombro de Thor (dado que Capitán América había abandonado la acción para envejecer junto a Peggy Carter en Endgame) sino porque el personaje recupera la habilidad de levantar el arma de Thor, replicando el momento clave de la batalla contra Thanos. Este regreso abre nuevos interrogantes sobre la continuidad del personaje.

El impacto de ‘Vengadores’ en taquilla

Doomsday apunta a lograr la mayor recaudación mundial de 2026, tomando como referencia los resultados previos de Marvel. Según datos de la revista especializada Variety, los últimos estrenos corales superaron récords de la industria: Spider-Man: No Way Home alcanzó 1.900 millones de dólares en taquilla global, mientras que Deadpool & Lobezno logró 1.330 millones de dólares. El antecedente inmediato, Vengadores: Endgame, en 2019 estableció la mayor apertura de la historia con 357 millones de dólares en Estados Unidos y 1.200 millones de dólares a nivel internacional, terminando como la segunda película más taquillera de todos los tiempos con 2.800 millones de dólares.

El actor dejará atrás su papel como Iron Man en el UCM y se convertirá en el próximo gran villano que tendrán que vencer los Vengadores en "Avengers: Doomsday" y "Avengers: Secret Wars"

El nuevo filme tendrá su estreno en competencia directa con Dune: Parte 3. Los analistas prevén que este enfrentamiento podría marcar uno de los fines de semana de apertura más elevados en registros recientes. Desde la productora, responsables de Disney justificaron la decisión de mantener la fecha, pese a especulaciones sobre un posible cambio motivado por la competencia en salas equipadas con Imax. Además, la compañía anunció el sello Infinity: Vision, que certificará salas premium a fin de identificar los espacios con condiciones óptimas de proyección.

El relato de Doomsday continuará en Secret Wars, con estreno previsto para el 17 de diciembre de 2027, clausurando la etapa ‘multiversal’ del MCU bajo el liderazgo de los hermanos Russo.