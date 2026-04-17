FMI proyecta que El Salvador crecerá 3.3% en 2026 impulsado por inversión privada

El Fondo Monetario Internacional (FMI) firmó un acuerdo financiero con El Salvador en febrero de 2025 por $1,400 millones en un plazo de 40 meses, el cual contempla el cumplimiento de una serie de compromisos, entre ellos aprobar una reforma de pensiones y hacer un ajuste fiscal.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la economía de El Salvador crecerá 3.3 % en 2026, según el informe Perspectivas de la Economía Mundial divulgado esta semana. Dicha previsión es similar a la hecha a inicios de abril por el Banco Central de Reserva (BCR) salvadoreño, cuyo margen está entre 3% y 3.5%.

La proyección para 2026 sitúa a la economía de El Salvador en una fase expansiva, con un crecimiento impulsado principalmente por la inversión privada, según el más reciente informe del BCR. Este avance responde a la ejecución de grandes proyectos en sectores como la construcción, el turismo y los servicios, y a la consolidación de un entorno de seguridad que favorece el clima de negocios.

El desempeño económico proyectado para este año no solo supera el promedio de 2.5% registrado en las tres décadas previas, sino que también rebasa el crecimiento anual de 2% observado desde la dolarización en 2001, según las cifras oficiales.

En el contexto centroamericano, el FMI destaca que solo Belice, con un ritmo de 2.19 %, experimentará un crecimiento inferior en la región centroamericana, mientras que Guatemala (3.9 %), Nicaragua (3.8 %), Costa Rica (3.6 %) y Panamá (3.8 %) exhiben mejores perspectivas. Honduras, en tanto, iguala la proyección salvadoreña.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que El Salvador crecerá 3.3% este año, mientras que Centroamérica tendrá un crecimiento del 3.7%. (Imagen extraída del portal del FMI)

Un crecimiento del 3.7 % proyecta el Fondo Monetario para Centroamérica en 2026, con una cifra superior del 4 % estimada para 2027, impulsado por el consumo interno y el flujo de remesas, según el último informe del organismo. Respecto al Caribe, el FMI calcula una expansión de 5.7 % en 2026 y un avance notable de 8.6 % en 2027, atribuido principalmente a la recuperación del turismo aunque con vulnerabilidades asociadas a factores externos.

El panorama para la región está condicionado por el encarecimiento de materias primas, la presión en las condiciones financieras y una menor demanda global, de acuerdo con las proyecciones del FMI. Estos elementos afectan de manera desigual a los países: las economías que dependen de la importación de energía se consideran más expuestas a los impactos negativos, mientras que los exportadores de materias primas tienden a beneficiarse.

El contexto internacional ha llevado a distintas naciones latinoamericanas a acelerar acuerdos de integración, como el cerrado entre Mercosur y la Unión Europea, según el reporte del FMI. Estos pactos buscan reforzar las relaciones comerciales y ampliar la diversidad de exportaciones.

A nivel global, la tendencia proyectada se ha visto afectada por el estallido de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, lo que, de acuerdo con el informe del FMI, ha generado un entorno de incertidumbre, encarecido materias primas y elevado la inflación estimada para el año próximo.

El crecimiento económico salvadoreño se apoya en la inversión privada y el turismo

Según datos oficiales, el sector privado será el motor central del ciclo expansivo salvadoreño, con más de USD 9,000 millones en proyectos de construcción, servicios y comercio activos durante 2026, una cifra que supera ampliamente la inversión privada de 2025, de acuerdo con el BCR. El consumo privado y el avance del turismo, junto con la mejora en condiciones de seguridad, completan los principales factores internos que refuerzan la expansión salvadoreña.

Experiencias únicas y rincones destacados sorprenden a quienes exploran tradiciones y patrimonios del occidente y centro del país (Foto cortesía MITUR)

Durante el primer trimestre de 2026, la economía local ha mantenido una evolución positiva, según el Banco Central de Reserva. El índice de actividad económica aumentó 5 % en enero, mientras la producción industrial creció 6.4 %.

Las exportaciones de bienes sumaron un alza de 3.3 % hasta febrero, y la recaudación tributaria avanzó un 5.8 %, traccionada por el IVA con un incremento del 7.1 %. El consumo de cemento, indicador vinculado a la construcción, subió 11.7 %, y el total del crédito se expandió 8.1 % a finales de marzo.

El turismo ha mostrado un fuerte crecimiento, con la llegada de 1.3 millones de visitantes internacionales entre enero y marzo, un incremento del 34% frente al mismo periodo de 2025. El país prevé alcanzar 4.2 millones de turistas en todo el año, impulsado por la organización de grandes eventos artísticos y deportivos, incluidos conciertos masivos, la llegada de 18 cruceros y certámenes internacionales como el Triatlón Ironman 70.3 y el XIII Campeonato Panamericano de Maxibasketball.

La inversión pública también refuerza el avance económico. Proyectos estratégicos como el Aeropuerto del Pacífico, el Estadio Nacional de El Salvador, el Viaducto Morazán, el sistema de Metrocable y programas educativos como “Dos Escuelas por Día” constituyen un paquete de obras cuyo valor conjunto superará los USD 1,000 millones, según el BCR. La inversión pública ejecutada a febrero ascendió a USD 144.3 millones, un salto del 179.2 % respecto al mismo mes de 2025.

Uno de cada cuatro hogares salvadoreños recibe remesas, que sumaron USD 1.524.8 millones hasta febrero de 2026, un crecimiento de 8.4 % interanual, lo que potencia el consumo privado.

El flujo de remesas, que al cierre de febrero de 2026 alcanzaron USD 1,524.8 millones, un aumento de 8,4% respecto al año anterior. El BCR precisa que el 26% de los hogares salvadoreños recibe remesas, lo que refuerza su peso estructural en la economía. (Composición fotográfica)

Contexto regional y riesgos para la economía salvadoreña en 2026

El panorama de crecimiento se ve limitado por factores externos. El FMI señala que, debido al conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán, el crecimiento global para 2026 será del 3,1 %, frente al 3,4 % proyectado antes de la guerra.

El FMI prevé que la inflación global se sitúe en 4.4 % en 2026, por encima de las estimaciones previas, y advierte que, si el conflicto se intensifica, podría incluso rozar el 5.4 % y superar el 6 % en 2027. Estas presiones afectarían especialmente a economías importadoras de materias primas como El Salvador, trasladando con mayor rapidez los aumentos de precios a los hogares.