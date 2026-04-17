La carrera de Lester Martínez es distinguida por el gobierno de Guatemala

Lester Martínez recibe la Orden Presidencial por su histórica trayectoria en el boxeo guatemalteco y su impacto internacional. (Cortesía: SOSEP)

En una ceremonia celebrada el 16 de abril de 2026, Lester Martínez recibió la Orden Presidencial, el más alto reconocimiento civil de Guatemala, en honor a la trascendencia de su trayectoria en el boxeo y al impacto que ha tenido en la proyección internacional del país. El presidente Bernardo Arévalo entregó la distinción tras la histórica victoria de Martínez, quien el 21 de marzo conquistó el título mundial interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, abriendo una nueva etapa en la historia deportiva nacional y consolidando una referencia para millones de guatemaltecos.

Desde sus orígenes en el departamento de Petén, Lester Martínez forjó su disciplina enfrentando la adversidad, con una decisión tomada a los doce años de abrazar el boxeo como camino de vida. Su ascenso al profesionalismo el 6 de abril de 2019 marcó un antes y un después. El propio Martínez afirmó ante el público: “Lo que en algún momento de la vida dijimos: ‘Un día voy a ser campeón del mundo’. El 21 de marzo de 2026, Lester Martínez hizo realidad sus sueños y por supuesto que hizo realidad el sueño de toda mi familia”.

La Orden Presidencial reconoce a Lester Martínez como ejemplo nacional por fortalecer el prestigio de Guatemala en el deporte y la sociedad. ( Cortesía: Ministerio de Cultura y Deportes)

En el boxeo profesional, Martínez no conoce la derrota en veintiún combates, sumando dieciséis victorias por nocaut y solo un empate. El combate más reciente, que le otorgó el campeonato mundial interino, fue destacado tanto por su significado deportivo como por lo que representa en el imaginario nacional.

El presidente Arévalo evocó ese momento clave con estas palabras: “Lester subió al ring invicto y bajó del ring como campeón”, y rememoró la emoción que embargó al país cuando el boxeador expresó: “Mamá, papá, tu hijo es campeón del mundo”. Para Arévalo, este logro encarna el espíritu de esfuerzo colectivo y la capacidad de Guatemala de superar expectativas.

Martínez ha enfatizado, ante las autoridades y el público, que su objetivo trasciende la gloria personal. “Guatemala tiene campeón mundial interino. Y les digo que pronto Guatemala va a tener un campeón mundial absoluto... Así que, como lo dije: ‘Mamá, papá, tu hijo es campeón del mundo’. Y por supuesto, gracias por todo el cariño”, declaró el campeón, reafirmando su compromiso con las aspiraciones de toda una generación y el sueño de ver al país alcanzar estándares internacionales.

El video presenta una ceremonia de reconocimiento en un escenario con una gran pantalla azul. La pantalla muestra el texto "LESTER MARTINEZ CAMPEÓN MUNDIAL INTERINO DE PESO SUPER MEDIO DEL CONSEJO MUNDIAL DE BOXEO". Lester Martínez, vestido con un traje oscuro, recibe un objeto rectangular de un hombre y una mujer. Otras personas y parte de una audiencia se observan en el lugar. Es una cobertura de evento.

Una distinción de máximo prestigio para una carrera ejemplar

La entrega de la Orden Presidencial se formalizó mediante el Acuerdo Gubernativo número 51-2026, leído públicamente por Juan Gerardo Guerrero, secretario general de la Presidencia de la República. Según el texto oficial, esta condecoración se otorga “como símbolo de honor y reconocimiento a las personas guatemaltecas o extranjeras que lo merezcan por sus servicios prestados o sus aportes en las ciencias, la educación, la cultura, el desarrollo y en otras actividades que contribuyan... al engrandecimiento de Guatemala”.

El documento subraya que el recorrido deportivo de Lester Martínez, tanto en el ámbito olímpico como profesional, ha fortalecido el prestigio del país y se reconoce como un ejemplo para la juventud y una motivación que impulsa la práctica del deporte en toda la sociedad.

El presidente Bernardo Arévalo destaca que la victoria mundialista de Lester Martínez marca un hito en la historia deportiva de Guatemala. (Cortesía: Ministerio de Cultura y Deportes)

Lester Martínez, originario de San Benito, Petén, representa hoy más que nunca el modelo del esfuerzo traducido en resultados sobresalientes. Según el presidente Arévalo, el “espíritu de lucha y resistencia” que caracteriza a los habitantes del Petén queda expresado en la figura de Martínez, quien canalizó esos valores en una carrera que simboliza la capacidad, la constancia y la ambición colectiva de Guatemala.

El acto contó, además, con la presencia de la vicepresidenta, miembros del gabinete, familiares del deportista y representantes de diversas entidades. Martínez dirigió su agradecimiento a todos aquellos que han creído en él y compartió una reflexión dirigida a la juventud del país: “Lo que ustedes dicen tiene poder, lo que ustedes hacen tiene poder... Que su fe sea más grande que sus miedos. Arriba, Guate, y gracias por todo el cariño”.

La comprobada consistencia y disciplina de Martínez han sido resaltadas como la esencia de su legado, no solo como atleta, sino como referente social. Para sus compatriotas, el recorrido del campeón evidencia que el talento respaldado por dedicación puede transformar el destino personal y sumar al patrimonio colectivo de un país.