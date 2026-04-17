Proyecto trinacional prioriza la prevención de conflictos por recursos hídricos en Centroamérica

Un nuevo proyecto en el Triángulo Norte fortalecerá la gobernanza del recurso hídrico con mecanismos de monitoreo, formación comunitaria y espacios de diálogo, buscando evitar disputas y promover el manejo sostenible en trece municipios de la región (Foto cortesía Plan Trifinio)

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) destinó USD 4,5 millones para fortalecer la gobernanza del agua en el Triángulo Norte de Centroamérica, una zona fronteriza entre El Salvador, Guatemala y Honduras que registra crecientes tensiones en la gestión de los recursos hídricos. La iniciativa, presentada oficialmente en Tegucigalpa, tiene por objetivo prevenir conflictos en 13 municipios de la región conocida como Trifinio, mediante mecanismos inclusivos y participativos enfocados en consolidar la paz, según informó este jueves la agencia EFE.

El coordinador residente de Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez, explicó a EFE que el proyecto subraya el valor de la cooperación trinacional: “Este proyecto refleja el valor de la coordinación trinacional para transformar desafíos que trascienden fronteras en oportunidades para impulsar la paz y el desarrollo”. Entre las medidas previstas figura la creación de un Observatorio Trinacional del Agua. Esta entidad monitoreará el estado de las fuentes hídricas, alertará sobre posibles disputas y anticipará conflictos vinculados a la escasez y la degradación ambiental.

Las autoridades sostienen que la región del Trifinio enfrenta una convergencia de riesgos: la escasez de agua, la presión ambiental y los efectos de la crisis climática constituyen puntos de conflicto agravados por la falta de coordinación entre instituciones de los tres países. Esta gestión fragmentada obstaculiza la resolución de disputas y aumenta la vulnerabilidad de las comunidades, especialmente aquellas sometidas a sequías prolongadas.

El proyecto busca prevenir disputas por el agua a través del fortalecimiento institucional

El programa financiado por el Fondo para la Consolidación de la Paz de Naciones Unidas tendrá dos años de duración e involucra a 13 municipios en la triple frontera. La intervención considera necesidades desde el nivel trinacional hasta el comunitario, integrando la perspectiva de género y los derechos humanos como enfoques centrales. Se prevé la apertura de espacios de diálogo inclusivos y la capacitación de organizaciones locales, dotándolas con equipos para gestionar y resolver conflictos de baja intensidad.

Apoyo internacional refuerza el trabajo conjunto en zonas de alto riesgo por tensiones ambientales, con un novedoso enfoque preventivo para la estabilidad y la convivencia (Foto cortesía Plan Trifinio)

El desarrollo de proyectos piloto permitirá probar soluciones adaptadas a los contextos locales y potenciar la cooperación comunitaria. Además del Observatorio, la estrategia prioriza la articulación entre actores estatales y fomenta la participación de organizaciones de la sociedad civil.

Durante la implementación, la Comisión Trinacional del Plan Trifinio y la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa (MTFRL) brindarán coordinación técnica. En la estructura institucional participan el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Autoridad Salvadoreña del Agua y la alcaldía de Chalatenango Norte por El Salvador; el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y la municipalidad de Chiquimula por Guatemala; y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) junto a gobiernos municipales por Honduras, según detalló EFE.

Observatorio Trinacional y mecanismos de prevención, entre las prioridades

El respaldo institucional y la participación territorial son factores clave para la sostenibilidad y eficacia de la intervención. El Observatorio Trinacional del Agua surge como herramienta esencial para detectar tempranamente focos de conflicto y proporcionar información clave para orientar la toma de decisiones en la región, donde aumenta la presión sobre los recursos hídricos.

Mediante la formación y el equipamiento de organizaciones comunitarias, las autoridades esperan que las comunidades tengan recursos para mediar y resolver disputas, así como para implementar prácticas de gestión sostenible del agua. La coordinación entre ministerios, municipalidades y actores territoriales resultará fundamental durante las etapas de ejecución y monitoreo, conforme a la hoja de ruta presentada por la ONU en Tegucigalpa.

Trece municipios en el Trifinio adoptarán herramientas participativas y capacitación, con apoyo institucional y comunitario, para enfrentar las tensiones y riesgos derivados de la escasez y crisis climática en sus fuentes de agua compartidas (Foto cortesía Plan Trifinio)

La iniciativa ratifica el compromiso de la comunidad internacional con el enfoque preventivo en regiones expuestas a graves conflictos ambientales, donde el acceso y uso del agua se convierte en un factor determinante para la estabilidad social y la construcción de paz, según lo consignó EFE en la presentación oficial del proyecto.