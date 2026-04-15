América Latina

Elecciones en Brasil: una nueva encuesta colocó a Flávio Bolsonaro por delante de Lula da Silva en un escenario de balotaje

El senador e hijo del ex presidente Jair Bolsonaro alcanzó el 42% de la intención de voto frente al 40% del presidente

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Composición de dos retratos: a la izquierda, Flávio Bolsonaro sonríe en traje oscuro y corbata roja; a la derecha, Lula da Silva sonríe en traje y corbata rosa
El senador Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Flávio Bolsonaro superó por dos puntos porcentuales al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en una encuesta realizada por el Instituto Quaest difundida este miércoles.

El senador del Partido Liberal alcanzó el 42% de la intención de voto en un escenario de balotaje, mientras que el mandatario obtuvo el 40%. Se trata de un empate técnico, pero la tendencia representa una novedad rumbo a las elecciones de este año.

La consulta, realizada entre el 9 y el 13 de abril con 2.004 entrevistados, muestra a Flávio Bolsonaro al frente en una eventual segunda vuelta presidencial. Es la primera vez que el hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro lidera en este tipo de simulación, de acuerdo a los datos recogidos por Quaest.

Una urna electrónica durante una jornada electoral en una escuela en Brasilia (EFE/Joédson Alves/Archivo)
Una urna electrónica durante una jornada electoral en una escuela en Brasilia (EFE/Joédson Alves/Archivo)

Tendencias en la intención de voto

La evolución de los sondeos revela una disminución constante del apoyo a Lula frente a Flávio Bolsonaro. La ventaja del jefe de Estado era de 10 puntos en diciembre, siete en enero y cinco en febrero. En marzo, ambos empataron con 41%.

Ahora, Flávio Bolsonaro encabeza el escenario de segunda vuelta, aunque todavía dentro del margen de error.

En el primer turno, Lula mantiene el liderazgo con un 37%, seguido de Bolsonaro con un 32%. Otros candidatos, como Ronaldo Caiado y Romeu Zema aparecen muy atrás con 6% y 3%, respectivamente.

Simulaciones de otros posibles enfrentamientos

El informe de Quaest también exploró escenarios de segunda vuelta en los que Lula se enfrentaría a otros candidatos. El mandatario mantendría la ventaja en todos esos casos, con la excepción de la mencionada disputa contra Flávio Bolsonaro.

Si el rival fuera Romeu Zema, Lula sumaría el 43% y su contrincante el 36%. Frente a Ronaldo Caiado, el presidente repetiría el 43% y su rival alcanzaría el 35%. La brecha más amplia se registra frente a Renan Santos, con Lula logrando el 44% y su competidor el 27%.

En la primera inclusión de Augusto Cury en el muestreo, éste obtendría el 23% de los votos frente al 44% de Lula.

El presidente de Brasil, Lula da Silva (AP/Archivo)
El presidente de Brasil, Lula da Silva (AP/Archivo)

Índices de rechazo y percepción del gobierno

Lula registra un 55% de electores que aseguran que no lo votarán, mientras que Bolsonaro tiene un rechazo del 52%. Este último redujo tres puntos en comparación con marzo.

Otros postulantes presentan niveles de rechazo más bajos: Ronaldo Caiado alcanza el 32%, Romeu Zema el 31% y Renan Santos el 19%. Entre los votantes independientes, Flávio Bolsonaro suma el 33% y Lula el 26%, lo que marca una diferencia de siete puntos.

Sobre la percepción del gobierno, un 52% de los encuestados desaprueba la gestión de Lula y el 43% la aprueba. En diciembre, la desaprobación era del 49%. La percepción negativa sobre la economía se sitúa en el 50%, y un 72% afirma que el precio de los alimentos subió, frente al 59% registrado en marzo.

Respecto a la valoración general de la gestión, el 42% la califica como negativa, el 31% como positiva y el 26% como regular, cifras que variaron mínimamente respecto a sondeos anteriores.

A pesar de que una mayoría ya definió su voto, un porcentaje considerable de la ciudadanía reconoce que aún podría modificar su decisión de cara a octubre.

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