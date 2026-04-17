Pedro Almodóvar habla de Jacob Elordi y destroza ‘Cumbres borrascosas’: “Todavía dudaba si era un ‘sex symbol’ o un actor respetado”

Pedro Almodóvar reconoció que aun duda de la popularidad de Jacob Elordi

El director Pedro Almodóvar ha puesto en duda la profundidad interpretativa de Jacob Elordi, al tiempo que lanzó una dura crítica contra la nueva versión de Cumbres borrascosas. El cineasta español compartió su visión sobre el ascenso del actor australiano y la calidad de sus proyectos recientes, en una intervención que no eludió el tono franco. En una entrevista para el pódcast en español “La Pija y la Quinqui”, Almodóvar fue consultado sobre la posibilidad de incorporar a Elordi en algún proyecto futuro. El director no dudó en reconocer la notoriedad y el atractivo mediático de Elordi, pero matizó su reconocimiento con reservas sobre el verdadero alcance de su talento.

“Todavía dudaba si era un ‘sex symbol’ o un actor respetado”, afirmó Almodóvar, abriendo un interrogante sobre la legitimidad del estatus artístico de Elordi. A pesar de calificarlo como una figura “sin duda” destinada a ser una estrella, el director confesó que aún no encuentra elementos suficientes para definir a Elordi como un intérprete de gran rango. Durante la conversación, el director enfatizó su incertidumbre respecto a la dimensión profesional del actor. “He estado preguntándome si es solo un símbolo sexual o un actor respetado”, comentó Almodóvar, subrayando que necesita ver a Elordi enfrentándose a papeles más exigentes antes de llegar a una conclusión definitiva sobre su capacidad artística.

La trayectoria de Jacob Elordi ha llamado la atención de la industria y el público. Su popularidad se ha disparado gracias a títulos como Euphoria, Priscilla y Saltburn, y su participación en Frankenstein le otorgó visibilidad en la temporada de premios. Sin embargo, para Almodóvar, el verdadero desafío sigue pendiente: “Necesitamos verlo —al menos yo— en un papel que le exija más”. Estas declaraciones reflejan la cautela de Almodóvar a la hora de catalogar a Elordi como algo más que un fenómeno mediático. El realizador español dejó claro que su valoración dependerá de futuros trabajos donde el actor demuestre una mayor profundidad dramática.

Jacob Elordi y Margot Robbie son los últimos de una larga lista de Heathcliffs y Cathys en la pantalla (Crédito: Warner Bros)

‘Cumbres borrascosas’ era “muy mala”

Uno de los puntos más duros de la intervención de Almodóvar fue su opinión sobre la reciente adaptación de Cumbres borrascosas. El director calificó la obra de forma contundente: “muy mala”. Sin embargo, precisó que la responsabilidad no recae en los actores principales, entre ellos Jacob Elordi y Margot Robbie. Almodóvar argumentó que la estructura del material original y la dirección limitan las posibilidades de lucimiento actoral. Según su análisis, la adaptación no ofreció a los intérpretes la oportunidad de desplegar matices, lo que impidió una valoración justa de sus talentos. “Ni Elordi ni Robbie tuvieron culpa”, señaló, insistiendo en que la calidad del proyecto no dependió de sus actuaciones.

El director extendió sus críticas a otros trabajos recientes vinculados a Elordi, como Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro. Para Almodóvar, el papel en esta película puede ser “cómodo” para un actor, ya que las interpretaciones modernas del personaje priorizan la estilización y la presencia física sobre la exploración emocional compleja. Desde la perspectiva del cineasta, estos papeles no constituyen un verdadero desafío ni permiten evaluar la amplitud interpretativa de Elordi. Almodóvar reiteró la necesidad de observarlo en roles que requieran un mayor desarrollo dramático antes de situarlo en la categoría de actor consolidado. A pesar de las reservas de Almodóvar, Jacob Elordi ha manifestado interés en expandir su carrera hacia el cine en español. El actor ha reconocido que, para asumir papeles en este idioma, primero debería aprender la lengua. Este proyecto internacional coincide con el momento de mayor visibilidad de Elordi, quien ha logrado captar la atención tanto de la crítica como del público en diferentes mercados.

El surgimiento de Elordi como figura global se ha visto acompañado de debates sobre su verdadera naturaleza profesional. Las opiniones de Pedro Almodóvar aportan una visión escéptica pero abierta, en la que el potencial del actor australiano depende, según el director, de enfrentarse a retos actorales más complejos y menos ligados a su imagen pública como símbolo sexual. Las declaraciones de Almodóvar difundidas en el pódcast, han provocado un debate sobre el impacto de los papeles icónicos y el proceso de consagración de las nuevas estrellas en el cine internacional.