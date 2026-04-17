El Salvador

El Ministerio de Salud confirma aumento de paperas en El Salvador

Las nuevas cifras divulgadas por el boletín epidemiológico advierten sobre un ascenso relevante frente a años previos, lo que ha activado protocolos de supervisión en escuelas y comunidades rurales

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El Ministerio de Salud de El Salvador confirma 27 nuevos casos de paperas en distintas regiones durante 2026. (Visual IA)
El Ministerio de Salud de El Salvador confirma 27 nuevos casos de paperas en distintas regiones durante 2026. (Visual IA)

El Ministerio de Salud de El Salvador ha confirmado un brote de paperas con 27 casos detectados en lo que va de 2026, según el boletín epidemiológico más reciente divulgado por la cartera sanitaria. El reporte, correspondiente a la semana 13 del calendario epidemiológico, advierte sobre un aumento considerable respecto a años anteriores, lo que ha encendido las alarmas en las autoridades de salud pública.

La parotiditis o paperas, enfermedad viral altamente contagiosa, afecta de manera predominante a niños en edad escolar, aunque el Ministerio de Salud ha documentado infecciones también entre adolescentes y jóvenes, de acuerdo con noticias canal 6. Los casos se encuentran distribuidos en distintas regiones del país, lo que ha motivado un refuerzo de la vigilancia en los sistemas locales de salud. Según la infectóloga Lourdes Dueñas, consultada por el noticiero Canal 6, la transmisión ocurre por contacto cercano, a través de saliva o secreciones respiratorias, y el periodo de incubación oscila entre 12 y 21 días.

La sintomatología de la enfermedad incluye fiebre y dolor articular, además de inflamación de las glándulas parótidas. El médico infectólogo Luis Merlos explicó a noticiero canal 6: “Lo que más molesta es la fiebre, dolor articular y, en muchos casos, complicaciones como orquitis, que es la inflamación a nivel de testículo. Son circunstancias que son bien características de la enfermedad y que hay que estar atentos sobre ella”. Los especialistas advierten que la persona infectada puede ser transmisora del virus incluso dos días antes de manifestar cualquier síntoma, lo que incrementa el riesgo de diseminación en entornos escolares y familiares.

El principal síntoma de parotiditis es la inflamación de las glándulas parótidas, acompañada de fiebre y dolor articular. (Visuales IA)
El principal síntoma de parotiditis es la inflamación de las glándulas parótidas, acompañada de fiebre y dolor articular. (Visuales IA)

El Ministerio de Salud ha recordado que la vacuna triple viral —que protege contra sarampión, rubéola y paperas— se administra a los 12 y 18 meses de edad en El Salvador, aunque puede aplicarse fuera de ese rango etario, siempre en dos dosis con un mes de diferencia. “La protección contra paperas viene dentro de la misma vacuna del sarampión, rubéola y paperas. Entonces, al protegernos con esta vacuna, que es la triple viral, ahí estamos protegidos”, señaló Dueñas a Canal 6.

Los profesionales en salud subrayan la importancia de mantener alta la cobertura de vacunación para evitar segundas olas de contagio, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes. Las zonas rurales, con menor acceso a servicios médicos y menores tasas de inmunización, se consideran las más vulnerables, reportó noticiero de canal 6. Las autoridades continúan reforzando la vigilancia epidemiológica y exhortan a la población a completar los esquemas de vacunación.

Aunque la mayoría de los casos evoluciona de forma benigna, las paperas pueden provocar complicaciones graves. Entre las consecuencias menos frecuentes, pero potencialmente peligrosas, figura la orquitis, una inflamación de los testículos, indicó un médico consultado.

Ante este escenario, doctores en medicina general insisten en la importancia de la vacunación para prevenir el avance del virus, dado que la inmunización ha demostrado reducir de manera significativa la incidencia de la enfermedad. Las autoridades de salud señalan que la vigilancia epidemiológica y el refuerzo de las medidas de higiene resultan claves para limitar la propagación de las paperas en la población.

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