Comisión legislativa avala crédito por $800 millones para impulsar tren rápido de pasajeros en Costa Rica

La Comisión de Asuntos Hacendarios avaló el crédito para el proyecto del tren rápido de pasajeros. Cortesía: UCR

La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa de Costa Rica dio su aval a un crédito por 800 millones de dólares destinado a la construcción del tren rápido de pasajeros, un proyecto que busca mejorar la movilidad y reducir la congestión vial en el Gran Área Metropolitana.

La iniciativa contempla el desarrollo de una línea férrea de aproximadamente 52 kilómetros de longitud, que conectará el cantón de Paraíso con Alajuela, atravesando los principales núcleos urbanos del país. El diseño incluye una vía doble a lo largo del recorrido, lo que permitiría un flujo continuo y eficiente de trenes en ambas direcciones.

El proyecto ferroviario prevé la construcción de 26 nuevas estaciones, así como la adquisición de 28 trenes modernos. Además, contempla la reconstrucción de 29 puentes ferroviarios y mejoras en estaciones ya existentes como Atlántico, Pacífico, Heredia y Cartago, con el fin de modernizar la infraestructura actual.

Dentro de las características técnicas también se incluyen sistemas tecnológicos avanzados para el control de operaciones, acceso en estaciones, señalización, comunicación e información al usuario, con estándares que apuntan a un servicio de transporte público más eficiente y seguro.

Disminuir el nivel de presas en Costa Rica es uno de los objetivos que busca el proyecto y que contempla una línea férrea de 52 kilómetros entre Paraíso y Alajuela.Fuente: Cortesía

Durante la discusión en comisión, los diputados manifestaron su respaldo a la iniciativa, destacando su potencial para convertirse en una solución estructural a los problemas de movilidad que enfrenta el país. En ese contexto, se subrayó que el crecimiento urbano y el aumento del parque vehicular han generado una presión sostenida sobre la red vial, provocando congestionamientos recurrentes.

El proyecto es financiado en su mayoría con recursos internacionales. Del total aprobado, 550 millones de dólares provendrán del Banco Centroamericano de Integración Económica, mientras que otros fondos incluyen 178 millones de dólares del Fondo Verde y 250 millones de dólares del Banco Europeo de Inversiones.

Adicionalmente, para la ejecución de la obra será necesario llevar a cabo aproximadamente 145 expropiaciones, cuyo costo se estima en 24 millones de dólares. Estos recursos serán asumidos por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

El tren rápido de pasajeros forma parte de los proyectos estratégicos planteados para modernizar el transporte público en Costa Rica, particularmente en el Gran Área Metropolitana, donde se concentra la mayor parte de la población y la actividad económica del país.

De acuerdo con los argumentos expuestos en la comisión, la iniciativa permitiría reducir significativamente los tiempos de traslado, ofrecer una alternativa al uso del vehículo particular y contribuir a mejorar la competitividad del país. Asimismo, se destacó su impacto potencial en la calidad de vida de los habitantes, al disminuir las horas invertidas en desplazamientos diarios.

El proyecto pasará ahora a discusión final en el Plenario Legislativo. Fuente: Asamblea Legislativa Costa Rica

El proyecto también responde a la necesidad de contar con un sistema de transporte colectivo más eficiente, en un contexto donde muchos usuarios enfrentan limitaciones para acceder a opciones cercanas a sus lugares de trabajo o estudio, lo que incrementa la dependencia del automóvil.

Otro de los elementos señalados durante el análisis es la particular configuración geográfica del país, donde varios centros de provincia se ubican a distancias relativamente cortas entre sí. Esta condición ha sido considerada como una oportunidad para implementar un sistema ferroviario que conecte puntos estratégicos en un radio reducido, facilitando el traslado de miles de personas diariamente.

Con el aval de la Comisión de Asuntos Hacendarios, el proyecto avanza ahora a la etapa de discusión en el Plenario Legislativo, donde los diputados deberán decidir en definitiva sobre la aprobación del financiamiento.

La iniciativa del tren rápido de pasajeros se perfila como una de las inversiones más relevantes en infraestructura de transporte en el país en los últimos años, en medio de un debate sobre las soluciones necesarias para enfrentar la congestión vial y mejorar la movilidad urbana.