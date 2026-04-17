Selena Gomez se une a lo nuevo del director de ‘The brutalist’: un western de cuatro horas sobre la historia de lo oculto

Selena Gomez protagonizará la próxima película de Brady Corbet

Selena Gomez se incorpora al nuevo proyecto de Brady Corbet, un ambicioso western de cuatro horas que explorará la historia de la inmigración y el ocultismo en Estados Unidos. El filme, titulado The Origin of the World, se encuentra en fase de preproducción y prevé un rodaje de cincuenta días en Portugal y Sudáfrica. La noticia marca un giro relevante en la carrera de Gomez, quien en los últimos años ha sido reconocida en televisión y en la selección de proyectos cinematográficos con directores de renombre. Ahora, la actriz enfrentará uno de los retos más singulares de su trayectoria, al sumarse a una producción que promete extenderse durante casi cuatro horas y abordar temáticas poco habituales en el cine contemporáneo.

The Origin of the World estará dirigida por Brady Corbet, responsable de películas como The Childhood of a Leader, Vox Lux y The Brutalist. Según informó The InSneider, el guion de la nueva cinta tiene actualmente 200 páginas y Corbet ha señalado que la duración final podría alcanzar las cuatro horas, con una calificación “X” prevista por su tratamiento de temáticas adultas. El rodaje contará con una logística internacional: las principales locaciones se ubicarán en Portugal y Sudáfrica. El equipo prevé realizar las filmaciones en formato de 65 mm, una apuesta técnica poco frecuente en la industria actual.

Por el momento, ningún estudio se ha comprometido oficialmente con la distribución. Sin embargo, fuentes cercanas a la producción consideran probable que compañías como A24, Neon o Mubi busquen adquirir los derechos. Si los plazos se cumplen, la película podría estar lista para un estreno internacional en el año 2027. Corbet ha definido The Origin of the World como un western que abarca 150 años de historia, desde el siglo XIX hasta el presente. Aunque la narración se extiende a lo largo de varias generaciones, la mayor parte de la trama se sitúa en los años 70 del siglo pasado, con el foco puesto en la inmigración en el norte de California.

Brady Corbet prepara un western de cuatro horas sobre ocultismo. REUTERS/Yara Nardi

La película más esperada

En declaraciones recientes, el director explicó que la película abordará también el misticismo estadounidense y la historia del ocultismo en Estados Unidos. Para el desarrollo de este eje temático, Corbet colabora estrechamente con el historiador del ocultismo Mitch Horowitz, quien aporta bases documentales y conceptuales al guion. La combinación de elementos históricos, sociales y esotéricos representa una apuesta distintiva dentro del género, alejándose de los esquemas tradicionales del western. El enfoque de Corbet promete un retrato complejo de los movimientos migratorios y de las creencias alternativas que han influido en la cultura estadounidense.

The Origin of the World ha generado expectativas en la industria por la extensión de su metraje, la ambición narrativa y la exploración de temas poco abordados en la cinematografía reciente. Este filme será la cuarta obra de Corbet como director. Su película anterior, The Brutalist, obtuvo 10 nominaciones al Óscar y se alzó con tres estatuillas: Mejor actor para Adrien Brody, Mejor fotografía para Lol Crawley y Mejor banda sonora para Daniel Blumberg. En The Origin of the World, Blumberg regresa como compositor, aunque aún no se ha confirmado si Crawley podrá participar debido a compromisos profesionales en Grecia.

La consagración de The Brutalist consolidó el prestigio de Corbet en el circuito internacional, situando expectativas altas para este nuevo proyecto. La elección de Gomez como protagonista refuerza el interés de público y crítica. Selena Gomez ha sido nominada al Emmy por su papel en la serie Solo asesinatos en el edificio. En cine, ha demostrado una política selectiva en la elección de proyectos, trabajando con directores como Woody Allen, Jim Jarmusch, Jacques Audiard y Harmony Korine. Su incorporación a The Origin of the World representa un paso más en la profundización de su carrera como actriz en propuestas de autor. Gomez se suma así a una producción que desafía los límites convencionales del western y del cine histórico, en un relato que aspira a recorrer dos siglos de transformaciones sociales y espirituales en Estados Unidos.