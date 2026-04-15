América Latina

Rusia y China salen al rescate de la dictadura cubana: petróleo y promesas de “defender su soberanía”

Moscú asumió el papel central en el respaldo energético a La Habana, mientras que Pekín destacó su apoyo político y diplomático a la isla

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Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin; y china, Xi Jinping, en un encuentro en Beijing en septiembre pasado (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)
Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin; y china, Xi Jinping, en un encuentro en Beijing en septiembre pasado (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)

Una aguda crisis de combustible en Cuba provocó la intervención de Rusia y China. Moscú suministró petróleo para aliviar la escasez, mientras que Pekín reiteró su compromiso político con la defensa de la “soberanía cubana” ante la presión de Estados Unidos.

Rusia envió recientemente un petrolero con 700.000 barriles de crudo a la isla, al tiempo que China ha prometido apoyo “con firmeza” para defender la soberanía nacional cubana frente a la política de sanciones estadounidenses.

Las restricciones impuestas por Washington y la suspensión de exportaciones desde Venezuela y México mantienen a Cuba en una crisis energética sin precedentes, ya que la producción local apenas cubre menos de un tercio del consumo necesario.

La escasez de combustible se agudizó después de que Estados Unidos suspendiera las exportaciones petroleras a Cuba procedentes de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en enero. Esta medida privó al régimen cubano de su principal fuente de crudo.

La administración Trump aumentó la presión al amenazar con aranceles punitivos a terceros países interesados en enviar petróleo a la isla, aunque permitió la llegada de un cargamento ruso “por razones humanitarias”.

A la situación crítica, se sumó la suspensión de envíos por parte de México, otro importante proveedor.

La llegada del petrolero ruso Anatoly Kolodkin a aguas de Matanzas, en Cuba

La ayuda de Rusia

Rusia asumió el papel central en el respaldo energético a La Habana. Hace dos semanas, despachó el primer petrolero del año con 700.000 barriles (100.000 toneladas) de crudo.

El ministro de Asuntos Exteriores de Vladimir Putin, Serguéi Lavrov, explicó que esta ayuda probablemente cubrirá un par de meses, aunque subrayó: “No tengo ninguna duda de que seguiremos prestando dicha ayuda”.

También señaló que está previsto un segundo envío de petróleo, en espera de la autorización estadounidense, que decidirá sobre futuros cargamentos “caso por caso”.

El gobierno ruso enfatizó que la continuidad de estos envíos será determinada por la respuesta de Washington y que su compromiso con Cuba se mantendrá según las necesidades de la isla.

cuba china xi jinping diaz canel
El presidente chino, Xi Jinping; junto al dictador cubano, Miguel Díaz-Canel (Archivo)

China prometió defender la “soberanía” cubana

Paralelamente, China destacó su respaldo político y diplomático a Cuba. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, afirmó: “China se opone firmemente a la diplomacia coercitiva y apoyará con firmeza a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y en su oposición a la injerencia extranjera”.

Pekín remarcó la histórica alianza con La Habana y reiteró su condena al embargo comercial impuesto por Estados Unidos. El régimen chino expresó la intención de fortalecer la cooperación futura para garantizar la estabilidad de la isla caribeña.

En este clima de tensiones, el presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró advertencias hacia Cuba, declarando que la isla “va a caer dentro de poco” si no acepta negociar con Washington.

Por su parte, el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, insistió en su negativa a dimitir frente a la presión norteamericana y reiteró el llamado al diálogo. Las autoridades cubanas mantienen su posición y se niegan a aceptar condiciones desde el exterior, mientras que la población sufre apagones masivos, escasez y represión.

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