República Dominicana

Condenan a hombre que violó y amenazó de muerte a una adolescente y su familia en República Dominicana

Un tribunal sentenció a un individuo tras comprobarse ataques recurrentes contra una menor, quien recibió amenazas para no denunciar los hechos

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El tribunal de la provincia Espaillat condenó a Juan Pérez a veinte años de prisión por violación reiterada de una menor de 14 años en República Dominicana. (Cortesía: Periódico CLARIDAD)
El tribunal de la provincia Espaillat condenó a Juan Pérez a veinte años de prisión por violación reiterada de una menor de 14 años en República Dominicana. (Cortesía: Periódico CLARIDAD)

En República Dominicana, los jueces de un tribunal de la provincia Espaillat dictaron una sentencia de veinte años de prisión para un hombre hallado culpable de violar a una adolescente. Según informó el Ministerio Público (MP) este jueves, la resolución judicial se deriva de hechos cometidos en el año 2023, cuando Juan Pérez agredió sexualmente en repetidas ocasiones a una joven de 14 años en la vivienda donde residía la víctima.

De acuerdo con los documentos judiciales citados por el MP, Pérez aprovechó que la adolescente estaba sola para perpetrar los ataques. El expediente judicial detalla que el acusado amenazaba de muerte tanto a la joven como a sus familiares si ella revelaba los abusos. El caso fue detectado en el mes de junio del 2023 y posteriormente procesado por las autoridades correspondientes.

La decisión del tribunal incluye, además de la pena privativa de libertad, el pago de dos millones de pesos dominicanos (alrededor de USD 33,000) como indemnización a la víctima.

Las amenazas de muerte y la reiteración de los ataques fueron agravantes determinantes en el caso. (Cortesía: Procuraduría General de la República Dominicana)
Las amenazas de muerte y la reiteración de los ataques fueron agravantes determinantes en el caso. (Cortesía: Procuraduría General de la República Dominicana)

El fallo judicial indica que Juan Pérez fue considerado responsable de infringir varios artículos del Código Penal Dominicano, modificados por la Ley 24-97, que tipifica y sanciona los delitos de agresión y violación sexual, especialmente cuando la víctima es menor de edad.

Autoridades lograron condena y compensación para la víctima

La investigación estuvo dirigida por el fiscal Joan Vargas, quien reunió los elementos probatorios que permitieron sustentar la acusación. En la fase de litigación, la representación del MP recayó en la procuradora de corte Angélica Castillo y la fiscal Yesiely Fabré. Ambas funcionarias presentaron ante el tribunal prueba documental y testimonial que corroboró la responsabilidad penal del acusado.

Durante el proceso judicial, la adolescente contó con la representación legal del Ministerio de la Mujer, a través de las abogadas Teresa Minaya y Wanda Guzmán. Las letradas solicitaron una indemnización de diez millones de pesos (más de USD 167,000) en favor de la víctima. El tribunal, no obstante, fijó la compensación en dos millones de pesos, monto que deberá ser abonado por Pérez tras cumplir la condena.

La representación legal de la víctima correspondió al Ministerio de la Mujer, que solicitó una indemnización significativamente mayor a la otorgada por el tribunal. (Cortesía: Gemini)
La representación legal de la víctima correspondió al Ministerio de la Mujer, que solicitó una indemnización significativamente mayor a la otorgada por el tribunal. (Cortesía: Gemini)

La sentencia dispone que Pérez cumpla la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) La Isleta, ubicado en la localidad de Moca, provincia Espaillat. El tribunal valoró como agravantes la reiteración de los hechos y las amenazas directas a la integridad física de la adolescente y su entorno familiar, circunstancias que incrementaron la severidad de la condena.

El caso fue seguido de cerca por organismos de protección a la niñez y la adolescencia en Dominicana, que reiteran la importancia de denunciar situaciones similares y ofrecen acompañamiento psicológico y legal a las víctimas de delitos sexuales. Según datos del MP, la Ley 24-97 establece penas severas para quienes cometan delitos de violencia de género y agresión sexual contra menores, en concordancia con los tratados internacionales ratificados por el país.

La resolución judicial representa un precedente relevante en la persecución penal de los delitos sexuales en la región, al considerar la reiterada amenaza y coacción ejercidas sobre la víctima como agravantes principales.

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