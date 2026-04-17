Honduras y Guatemala establecen hoja de ruta para frenar la migración irregular

El relevamiento de dinámicas migratorias busca alinear la oferta y la demanda laboral, promoviendo acceso formal a seguridad social y derechos laborales. (Foto: Casa Presidencial)

Honduras y Guatemala consolidaron este jueves un acuerdo estratégico al establecer una hoja de ruta binacional para ordenar y dignificar la migración laboral en la frontera que comparten, un proceso que busca transformar los flujos de trabajadores temporales, entre 40 mil y 45 mil cada año, en motores de desarrollo económico y social para ambos países.

Las autoridades subrayan que, al priorizar la generación de empleo seguro y regulado, buscan frenar la migración irregular y promover condiciones laborales justas.

La magnitud del fenómeno se evidencia en el volumen de trabajadores que cruzan la frontera anualmente, cifra que la designada presidencial hondureña Diana Baleska Herrera y la vicepresidenta guatemalteca Karin Herrera identificaron como uno de los retos inmediatos para la región.

Según precisó Karin Herrera, la informalidad histórica en estos flujos no solo expone a los migrantes a condiciones precarias, sino que también incentiva prácticas abusivas e intermediación irregular en sus procesos de contratación.

El establecimiento de la mesa bilateral de migración laboral temporal, pactada en este encuentro, servirá como instancia técnica y política para analizar detalladamente los flujos migratorios, definir acciones institucionales y crear mecanismos de coordinación transparentes entre los dos gobiernos.

Las autoridades de Honduras y Guatemala destacan la importancia de eliminar intermediarios informales para proteger derechos y condiciones laborales de los migrantes. (Foto: Casa Presidencial)

Esta estructura permitirá responder de manera directa y constante a las necesidades de los sectores productivos que demandan mano de obra temporal, así como fortalecer los derechos y seguridad de quienes migran por trabajo.

El acuerdo contempla como primer paso un relevamiento integral de las dinámicas migratorias actuales y las áreas económicas prioritarias a intervenir.

Esto busca alinear la oferta laboral con la demanda real de cada país y formalizar el acceso a la seguridad social y otros derechos. En este sentido, Diana Baleska Herrera remarcó que “la generación de empleo digno es una herramienta clave para reducir la migración irregular”, al mitigar los riesgos y la vulnerabilidad que la caracterizan.

Durante la reunión, Karin Herrera enfatizó la necesidad de eliminar los abusos ligados a intermediarios informales, afirmando que: “Uno de los principales retos es garantizar que los procesos de contratación sean transparentes y que los trabajadores cuenten con información clara sobre sus derechos y condiciones laborales antes de desplazarse.”

La funcionaria subrayó que una migración laboral ordenada no solo protege a los empleados, sino que también incrementa la productividad y reduce la informalidad en ambos países.

Cada año, entre 40 mil y 45 mil trabajadores temporales cruzan la frontera, evidenciando la magnitud de la migración laboral. (Foto: Casa Presidencial)

La puesta en marcha de esta estrategia binacional representa un cambio de paradigma para el abordaje de la migración en la región centroamericana, que hasta ahora había tratado el fenómeno principalmente como un problema social.

Honduras y Guatemala orientan este nuevo enfoque hacia la integración económica y la cooperación transfronteriza, sentando bases para una gestión más sostenible de la movilidad laboral.

Este mecanismo también tendrá un impacto positivo sobre los sistemas fiscales y de protección social, ya que incorpora a más personas al sector formal, lo que facilita el incremento de la recaudación y el fortalecimiento de la infraestructura social y económica.

Además, ofrecer alternativas legales reduce la presión sobre las rutas irregulares y las redes de tráfico de personas, atacando causas estructurales como el desempleo y la precariedad.

El proceso bilateral impulsado por Diana Herrera y Karin Herrera se suma a otras iniciativas regionales en materia de empleo, seguridad y desarrollo sostenible, en un contexto donde la cooperación vecinal se revela crucial para afrontar los desafíos de Centroamérica.