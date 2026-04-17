Guardacostas intercepta embarcación con 1,901 paquetes de cocaína en el Pacífico Central de Costa Rica

La embarcación fue interceptada a más de 300 kilómetros de Cabo Blanco, en el Pacífico Central. Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública

Una operación del Servicio Nacional de Guardacostas permitió la interceptación de una embarcación rápida que transportaba 1,901 paquetes de cocaína en aguas del Pacífico Central de Costa Rica. El operativo culminó con la detención de tres hombres de origen colombiano, quienes fueron puestos a la orden de las autoridades judiciales.

La intervención se llevó a cabo luego de que las autoridades recibieran una alerta sobre un posible intento de narcotráfico en alta mar. La embarcación fue localizada a unas 175 millas náuticas, aproximadamente 324 kilómetros, de Cabo Blanco, en una zona utilizada frecuentemente por organizaciones criminales para el trasiego de drogas hacia el norte del continente.

El operativo estuvo a cargo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPES), unidad especializada del Servicio Nacional de Guardacostas, que durante más de 24 horas ejecutó labores de búsqueda, seguimiento y coordinación operativa para dar con la lancha sospechosa.

El cargamento decomisado asciende a 1,901 paquetes de cocaína. Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública

El éxito de la operación se dio, en parte, gracias al apoyo aéreo brindado por los Estados Unidos mediante patrullajes conjuntos, que permitieron ubicar con precisión la embarcación que se desplazaba a alta velocidad hacia el norte de Centroamérica. Fue precisamente un equipo aéreo estadounidense el que guió a los oficiales costarricenses hasta el objetivo.

Los sospechosos viajaban a bordo de una lancha identificada como “Poseidón”, la cual estaba equipada con cuatro motores fuera de borda, una característica común en este tipo de embarcaciones utilizadas para el transporte de droga debido a su alta velocidad y capacidad de evasión. Además, llevaban más de 20 estañones con combustible, lo que les permitía recorrer largas distancias sin necesidad de reabastecimiento.

Durante la intervención, las autoridades lograron detener a los tres ocupantes de la embarcación, quienes fueron identificados con los apellidos Guisamano, Camacho y Palacios. Tras su captura, fueron trasladados junto con la lancha hasta el puerto de Puntarenas, donde se realizaron las diligencias correspondientes.

La embarcación fue trasladada a Puntarenas para las diligencias judiciales. Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública

En tierra, agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) llevaron a cabo la inspección del cargamento, confirmando el decomiso de 1,901 paquetes de cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo.

El decomiso representa un nuevo golpe a las estructuras del narcotráfico que operan en la región, las cuales utilizan rutas marítimas para movilizar grandes cantidades de droga desde Sudamérica hacia destinos en Centroamérica y Norteamérica.

Las autoridades costarricenses han señalado en reiteradas ocasiones que el país se mantiene como un punto estratégico en estas rutas, lo que ha obligado a reforzar los operativos de vigilancia marítima y la cooperación internacional para combatir el crimen organizado.

El cargamento decomisado asciende a 1,901 paquetes de cocaína. Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública

El apoyo brindado por los Estados Unidos en este tipo de operaciones forma parte de acuerdos de cooperación en materia de seguridad, orientados a fortalecer la capacidad de respuesta ante actividades ilícitas en aguas internacionales y territoriales.

Desde el Ministerio de Seguridad Pública destacaron que este tipo de acciones reflejan el compromiso de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico, así como la importancia de mantener alianzas estratégicas con otros países para enfrentar este fenómeno transnacional.

Asimismo, resaltaron el trabajo operativo realizado por los oficiales del Guardacostas, quienes durante más de un día mantuvieron labores continuas en condiciones complejas en alta mar para lograr la intercepción de la embarcación.

Las autoridades reiteraron que continuarán fortaleciendo los controles en las zonas marítimas del país, consideradas puntos clave para el tránsito de drogas, con el fin de reducir el impacto de estas actividades ilícitas y garantizar la seguridad nacional.

El caso quedó ahora en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar las responsabilidades de los detenidos y el destino final del cargamento decomisado.