Más de 100 hondureños son retornados diariamente a su país

Más de 5 mil hondureños retornan al país en los primeros 42 días de 2026, según el Instituto Nacional de Migración. EFE/ José Valle/Archivo

En los primeros 42 días de 2026, más de 5,000 hondureños han retornado al país, según datos oficiales, reflejando una continuidad en los flujos migratorios y en los procesos de deportación y retorno voluntario. El comportamiento de estos movimientos muestra cifras similares al año anterior, a pesar de las variaciones en los países de procedencia.

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM), entre el 1 de enero y el 11 de febrero, Honduras recibió un promedio diario de 124 personas retornadas. Este dato evidencia que la migración sigue siendo una dinámica persistente en la región, con cientos de ciudadanos son forzados o motivados a regresar cada día.

La migración hondureña mantiene cifras similares al año anterior pese a variaciones en los países de procedencia. (AP Foto/Moises Castillo, Archivo)

Estados Unidos encabeza la lista de países de donde proceden los hondureños retornados, con 4,787 casos en lo que va del año. En un distante segundo lugar se encuentra México con 394 personas, y posteriormente Guatemala, con solo 28 casos. Estas cifras confirman que la ruta migratoria hacia el norte, especialmente rumbo a Estados Unidos, sigue siendo la más frecuente entre quienes buscan mejores condiciones de vida.

Del total registrado 3,963 hondureños fueron deportados tras procesos iniciados en el extranjero. Por otro lado 1,248 personas regresaron bajo modalidades diferentes a la deportación, incluyendo retornos voluntarios o asistidos. De este modo, tres de cada cuatro ciudadanos que regresaron lo hicieron obligados tras ser detectados por las autoridades migratorias extranjeras.

La migración hondureña mantiene cifras similares al año anterior pese a variaciones en los países de procedencia. EFE/Armando Escobar/Archivo

¿Quiénes son los retornados?

La población económicamente activa concentra la gran mayoría de los casos de retorno. El rango de edad de 21 a 30 años agrupa a 1,942 personas retornadas, seguido por el segmento de 31 a 40 años que suma 1,655 casos. La tendencia indica que los adultos jóvenes son quienes protagonizan mayoritariamente estos desplazamientos.

Entre los menores de edad, se contabilizan 456 adolescentes de 11 a 20 años y al menos 45 niños de menos de 10 años, lo que ilustra que la migración y el retorno involucran incluso a los segmentos más jóvenes de la población.

En términos de género, los hombres representan la mayor proporción de los hondureños retornados con 4,176 casos. A ello se suman 534 mujeres, además de 423 niños y 78 niñas, según las cifras del INM.

La migración hondureña mantiene cifras similares al año anterior pese a variaciones en los países de procedencia. (AP foto/Lindsey Wasson)

Variaciones respecto a años anteriores

El flujo registrado a inicios de 2026 muestra una leve reducción respecto al mismo periodo del año anterior, cuando el INM contabilizó 5,419 hondureños retornados, lo que equivale a 208 personas más que en 2026. Esta diferencia apunta a una relativa estabilidad en el volumen de retornos, aunque con cambios relevantes en el lugar de origen de los mismos.

Mientras que en 2026 la gran mayoría de los migrantes retornados provino de Estados Unidos, en 2025 el mayor flujo de regreso se originó en Guatemala, con 3,306 casos durante el mismo plazo, mostrando una mayor incidencia de retornos desde países vecinos y por vía terrestre.

Las cifras oficiales revelan que los desplazamientos hacia el norte continúan colocando a Honduras en el centro de la problemática migratoria regional, con una población joven y en edad productiva como principal protagonista de los movimientos, indican expertos.