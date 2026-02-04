Honduras declara Alerta Verde en el litoral Caribe tras semanas de lluvias, bajas temperaturas y el ingreso de frente frío

El avance de frentes fríos y lluvias frecuentes ha motivado una medida preventiva que pone a prueba la gestión de riesgos en comunidades costeras y el sistema de salud local (Redes sociales)

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) ha decidido declarar Alerta Verde por 24 horas para el departamento de Islas de la Bahía y todo el litoral Caribe hondureño, una iniciativa impulsada por la continuidad de condiciones meteorológicas inestables provocadas por el avance de un frente frío y una masa de aire frío sobre el norte de Honduras.

Según Copeco, tras cumplirse las primeras 24 horas de la declaratoria, las autoridades someterán a revisión la situación para decidir si la alerta debe levantarse, extenderse o modificarse. El monitoreo continuo, realizado junto al Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), constituye una parte esencial del sistema nacional de gestión de riesgos, con el objetivo de anticipar las posibles repercusiones sobre la población mientras prevalezcan estos fenómenos atmosféricos.

Durante las últimas dos semanas, el litoral Caribe hondureño se ha visto sometido a lluvias recurrentes, temperaturas inferiores a las habituales y vientos constantes, fenómenos que han coincidido con un aumento sustancial en las consultas por enfermedades respiratorias en centros de salud del norte del país.

Según informan las autoridades sanitarias, las bajas temperaturas y la humedad han favorecido infecciones como bronquitis, neumonías y resfriados, afectando principalmente a los grupos más vulnerables: niños, adultos mayores y personas con patologías crónicas.

Copeco y Cenaos recomiendan evitar actividades marítimas innecesarias y proteger a los grupos vulnerables frente al descenso térmico. (Créditos: COPECO)

La Alerta Verde corresponde al nivel inicial en el esquema de respuesta a emergencias del país y se activa cuando existe un riesgo potencial, aunque no inminente, derivado de condiciones meteorológicas adversas.

Su propósito es reforzar la vigilancia y preparar tanto a las autoridades como a la población ante una posible intensificación de los fenómenos, indicó Copeco. La medida aplica a Islas de la Bahía —incluyendo Roatán, Utila y Guanaja—, así como a todo el litoral, desde Omoa, en Cortés, hasta el Cabo de Gracias a Dios en el extremo oriental.

Estos territorios, especialmente expuestos durante la temporada de frentes fríos, enfrentan regularmente lluvias intermitentes, nubosidad persistente, y turbulencias en el mar Caribe, con oleaje que fluctúa entre 2 y 4 pies (0.6 a 1.2 metros) y vientos del norte y noreste. Dichas condiciones presentan riesgos moderados para la navegación menor y la pesca artesanal, así como para las actividades turísticas que caracterizan a la región.

En la temporada 2025-2026 se prevé el ingreso de hasta 18 frentes fríos en Honduras, una proyección presentada por Cenaos. Hasta la primera semana de febrero de 2026, buena parte de estos sistemas ya ha influido sobre el Caribe hondureño, manteniendo un patrón de lluvias, oleaje moderado y persistente descenso térmico, con impactos especialmente notorios entre los meses de enero y febrero. De acuerdo con las estimaciones, aún se espera la llegada de varios frentes fríos adicionales antes que concluya el periodo estacional.

Las autoridades monitorean de manera continua las condiciones meteorológicas junto a Cenaos para prever impactos en la población. (Redes sociales)

Durante esta fase, departamentos como Cortés, Atlántida, Colón, Gracias a Dios y Islas de la Bahía han registrado suelos saturados, inundaciones urbanas temporales y obstáculos en rutas secundarias. Si bien no se han reportado emergencias mayores, el impacto acumulado acentúa la vulnerabilidad de las comunidades bajas y costeras.

Copeco y Cenaos han formulado recomendaciones claras: la población debe mantenerse informada a través de canales oficiales, evitar actividades marítimas prescindibles, asegurar estructuras ligeras y techos, limpiar sus sistemas de drenaje para evitar inundaciones y proteger especialmente a quienes pudieran verse más afectados por el descenso térmico.

A las municipalidades y comités locales de emergencia se les ha instado a sostener activos sus planes de respuesta, priorizando las áreas históricamente impactadas por lluvias y bajas temperaturas.

La Alerta Verde responde, así, a una dinámica de riesgos evolutivos en la región caribeña de Honduras, con efectos que se proyectan más allá del deterioro puntual de la infraestructura y que se reflejan en la salud pública, demandando una vigilancia sostenida y una preparación constante entre autoridades y población.