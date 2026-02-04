Honduras

Honduras declara Alerta Verde en el litoral Caribe tras semanas de lluvias, bajas temperaturas y el ingreso de frente frío

Esta medida, de carácter preventivo, se enmarca en una temporada donde los efectos acumulativos de lluvias intensas y el descenso térmico han incrementado la presión sobre la salud pública local y acentuado la vulnerabilidad de las comunidades costeras

Guardar
El avance de frentes fríos
El avance de frentes fríos y lluvias frecuentes ha motivado una medida preventiva que pone a prueba la gestión de riesgos en comunidades costeras y el sistema de salud local (Redes sociales)

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) ha decidido declarar Alerta Verde por 24 horas para el departamento de Islas de la Bahía y todo el litoral Caribe hondureño, una iniciativa impulsada por la continuidad de condiciones meteorológicas inestables provocadas por el avance de un frente frío y una masa de aire frío sobre el norte de Honduras.

Según Copeco, tras cumplirse las primeras 24 horas de la declaratoria, las autoridades someterán a revisión la situación para decidir si la alerta debe levantarse, extenderse o modificarse. El monitoreo continuo, realizado junto al Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), constituye una parte esencial del sistema nacional de gestión de riesgos, con el objetivo de anticipar las posibles repercusiones sobre la población mientras prevalezcan estos fenómenos atmosféricos.

Durante las últimas dos semanas, el litoral Caribe hondureño se ha visto sometido a lluvias recurrentes, temperaturas inferiores a las habituales y vientos constantes, fenómenos que han coincidido con un aumento sustancial en las consultas por enfermedades respiratorias en centros de salud del norte del país.

Según informan las autoridades sanitarias, las bajas temperaturas y la humedad han favorecido infecciones como bronquitis, neumonías y resfriados, afectando principalmente a los grupos más vulnerables: niños, adultos mayores y personas con patologías crónicas.

Copeco y Cenaos recomiendan evitar
Copeco y Cenaos recomiendan evitar actividades marítimas innecesarias y proteger a los grupos vulnerables frente al descenso térmico. (Créditos: COPECO)

La Alerta Verde corresponde al nivel inicial en el esquema de respuesta a emergencias del país y se activa cuando existe un riesgo potencial, aunque no inminente, derivado de condiciones meteorológicas adversas.

Su propósito es reforzar la vigilancia y preparar tanto a las autoridades como a la población ante una posible intensificación de los fenómenos, indicó Copeco. La medida aplica a Islas de la Bahía —incluyendo Roatán, Utila y Guanaja—, así como a todo el litoral, desde Omoa, en Cortés, hasta el Cabo de Gracias a Dios en el extremo oriental.

Estos territorios, especialmente expuestos durante la temporada de frentes fríos, enfrentan regularmente lluvias intermitentes, nubosidad persistente, y turbulencias en el mar Caribe, con oleaje que fluctúa entre 2 y 4 pies (0.6 a 1.2 metros) y vientos del norte y noreste. Dichas condiciones presentan riesgos moderados para la navegación menor y la pesca artesanal, así como para las actividades turísticas que caracterizan a la región.

En la temporada 2025-2026 se prevé el ingreso de hasta 18 frentes fríos en Honduras, una proyección presentada por Cenaos. Hasta la primera semana de febrero de 2026, buena parte de estos sistemas ya ha influido sobre el Caribe hondureño, manteniendo un patrón de lluvias, oleaje moderado y persistente descenso térmico, con impactos especialmente notorios entre los meses de enero y febrero. De acuerdo con las estimaciones, aún se espera la llegada de varios frentes fríos adicionales antes que concluya el periodo estacional.

Las autoridades monitorean de manera
Las autoridades monitorean de manera continua las condiciones meteorológicas junto a Cenaos para prever impactos en la población. (Redes sociales)

Durante esta fase, departamentos como Cortés, Atlántida, Colón, Gracias a Dios y Islas de la Bahía han registrado suelos saturados, inundaciones urbanas temporales y obstáculos en rutas secundarias. Si bien no se han reportado emergencias mayores, el impacto acumulado acentúa la vulnerabilidad de las comunidades bajas y costeras.

Copeco y Cenaos han formulado recomendaciones claras: la población debe mantenerse informada a través de canales oficiales, evitar actividades marítimas prescindibles, asegurar estructuras ligeras y techos, limpiar sus sistemas de drenaje para evitar inundaciones y proteger especialmente a quienes pudieran verse más afectados por el descenso térmico.

A las municipalidades y comités locales de emergencia se les ha instado a sostener activos sus planes de respuesta, priorizando las áreas históricamente impactadas por lluvias y bajas temperaturas.

La Alerta Verde responde, así, a una dinámica de riesgos evolutivos en la región caribeña de Honduras, con efectos que se proyectan más allá del deterioro puntual de la infraestructura y que se reflejan en la salud pública, demandando una vigilancia sostenida y una preparación constante entre autoridades y población.

Temas Relacionados

HondurasLluviasfrente friobajas temperaturascopecoalerta verdeprecauciónalto oleajelitoral caribeIslas de la Bahíatemporada lluviosa

Últimas Noticias

Honduras activa un régimen de emergencia sanitaria por un año para atender la crisis del sistema público de salud

El Congreso Nacional aprobó un decreto que habilita medidas excepcionales hasta febrero de 2027, incluyendo contrataciones directas, compras urgentes de medicamentos y mecanismos especiales para reducir la mora quirúrgica y fortalecer la red hospitalaria del país.

Honduras activa un régimen de

Presidente de República Dominicana espera que una nueva Venezuela impulse la región

Luis Abinader subrayó en Dubái que la situación política en Venezuela puede representar una oportunidad para reforzar la integración y el crecimiento económico en varios países latinoamericanos

Presidente de República Dominicana espera

Red transnacional de narcotráfico dirigida desde República Dominicana fue desmantelada por la DEA

El operativo coordinado permitió la detención de seis personas acusadas de tráfico de drogas y armas, mientras las investigaciones expusieron la capacidad de la organización para ordenar acciones violentas en suelo estadounidense

Red transnacional de narcotráfico dirigida

Congreso Nacional de Honduras designa nuevo Procurador y Subprocurador General de la República

La designación de Dagoberto Aspra y José Francisco Quiroz como Procurador General y Subprocurador General de la República marca el inicio de una etapa crucial para la defensa jurídica del Estado hondureño

Congreso Nacional de Honduras designa

Comisión Legislativa dictamina creación de nuevo ente para modernizar el sector pesquero y acuícola en El Salvador

La nueva entidad reemplazará al Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura, centralizará la regulación y busca impulsar la eficiencia económica y la sostenibilidad en la explotación de recursos hidrobiológicos

Comisión Legislativa dictamina creación de

TECNO

Cómo saber si revisan tu

Cómo saber si revisan tu PC sin permiso: señales de intrusos en tu equipo

Por qué la Generación Z prefiere empleos manuales a carreras universitarias y tecnológicas en EE. UU.

La IA de Google Gemini se vuelve más personalizada que nunca: así funciona Personal Intelligence

Esta es la pantalla de 85 pulgadas 3D que impactó por no necesitar gafas para la experiencia

Steam rebaja más de 50 juegos con descuentos: GTA 5, Stranger Things y Star Wars

ENTRETENIMIENTO

The Cure obtiene dos Grammy,

The Cure obtiene dos Grammy, pero se ausenta en la premiación: el gesto que emocionó al mundo de la música

‘Monarch: Legacy of Monsters’: Fecha de estreno de la segunda temporada

Violento intento de robo en la mansión de Anya Taylor-Joy: identifican al asaltante por ADN y la justicia le suma una nueva condena

La serie de Harry Potter ya tiene fecha de estreno: quiénes integran el elenco y cuáles son las diferencias con las películas originales

El secreto mejor guardado del icónico baile de La Bella y la Bestia: sobre qué película se inspiró Disney para crear la escena

MUNDO

Tragedia en Grecia: al menos

Tragedia en Grecia: al menos 14 muertos tras un choque entre una lancha con inmigrantes y una patrulla de la guardia costera

Macron exigió al régimen de Irán que respete las manifestaciones por la crisis económica

Steve Witkoff se reunió con Netanyahu para alinear las posturas de Estados Unidos e Israel previo a las negociaciones con Irán

Violento intento de robo en la mansión de Anya Taylor-Joy: identifican al asaltante por ADN y la justicia le suma una nueva condena

Un incendio voraz, un rescate milagroso y el adiós a un ícono: cómo la tragedia marcó el final del Hollywood Center Motel