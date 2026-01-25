Honduras

Sin presencia del ejecutivo Honduras instala la primera legislatura del Congreso Nacional para el período 2026-2030

El inicio de estos cuatro años legislativos coincide con una clara demanda de mejoras en el acceso a la justicia, propuestas de austeridad y cambios orientados a la transparencia, que determinarán el rumbo político nacional

La participación femenina fue reconocida como clave, mientras se abordan derechos y protección frente a la violencia de género

El Congreso Nacional de Honduras fue formalmente instalado para el período 2026-2030 en una sesión solemne celebrada este domingo 25 de enero, acto que inaugura una etapa marcada por altas expectativas de reformas y desafíos institucionales.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, reclamó durante la sesión una asignación presupuestaria no menor al 3 % del Presupuesto General de la República, conforme exige la normativa.

Argumentó que “dichos recursos son necesarios para mejorar el acceso a la justicia y fortalecer la capacidad institucional del sistema judicial”. Obando subrayó que la institucionalidad judicial enfrenta limitaciones estructurales y presupuestarias que dificultan el pleno desempeño de sus funciones, y que estas condiciones inciden de forma directa en la atención a las demandas de la ciudadanía.

En ese contexto, la titular del Poder Judicial detalló que en Honduras se presentan cada año aproximadamente 15 mil denuncias por violencia de género, mientras que, en el último año, se han contabilizado más de 10 mil acciones judiciales vinculadas a estos casos.

No obstante, alertó que las respuestas institucionales aún no logran atender de forma integral a las mujeres víctimas de violencia, y apeló al respaldo legislativo para fortalecer el marco jurídico actual.

Pidió al Congreso Nacional promover reformas a la Ley Especial contra la Violencia Doméstica, con el objetivo de ampliar los mecanismos de protección.

Rebeca Ráquel Obando pide al Congreso Nacional reformas a la Ley Especial contra la Violencia Doméstica para ampliar la protección a víctimas.

El acto tradicional contempló los honores a la ordenanza legislativa, la invocación a Dios y la ejecución rigurosa del protocolo. La sesión estuvo encabezada por el diputado Tomás Zambrano, quien presidirá el Congreso acompañado de los 27 integrantes de la junta directiva en propiedad.

El hemiciclo queda conformado por 128 diputados, distribuidos en cinco bancadas políticas.

Entre los asistentes destacaron el presidente electo de la República, Nasry Asfura; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando; y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Gustavo Valerio, además de representantes de gobiernos internacionales, autoridades de distintos poderes del Estado y delegados especiales. En el acto no se registró la presencia de la presidenta de la República ni de funcionarios que acudieran en representación del Poder Ejecutivo.

El pleno aprobó como primer punto el acta de la sesión número dos, formalizando la elección y ratificación de la nueva junta directiva. Posteriormente, Rebeca Ráquel Obando presentó el informe de gestión 2025, exponiendo avances, resultados y retos del Poder Judicial.

Tomás Zambrano afirma que el nuevo Congreso Nacional busca transparencia e institucionalidad, y promete no fallar al pueblo hondureño.

Durante su intervención, Obando felicitó a las 36 diputadas que integran el pleno, instándolas a ejercer su representación “con responsabilidad y compromiso”, y recalcó la necesidad de que “las mujeres legisladoras levanten la voz con dignidad en un espacio donde se toman decisiones que inciden directamente en la transformación del país”.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, detalló parte de la agenda inicial: se impulsará la venta del avión presidencial, dentro de una serie de medidas que buscan austeridad y una mejor reasignación de fondos públicos.

Zambrano adelantó también que propondrá reformas a la ley electoral y la eliminación de la comisión permanente legislativa, iniciativas que, según expuso, buscarán modificar la dinámica de funcionamiento del Congreso Nacional.

Aseguró ante el pleno: “Puedo decir que se acabó el Congreso de los abusos; hoy inicia un nuevo Congreso que no le va a fallar al pueblo”. El líder parlamentario destacó que estos cambios pretenden robustecer la transparencia y la institucionalidad en el proceso legislativo, con el compromiso de generar leyes en favor de la mayoría de la población.

La agenda legislativa prioriza la venta del avión presidencial, reformas a la ley electoral y eliminación de la comisión permanente para promover austeridad.

La sesión solemne culminó con la firma del acta oficial de instalación de la legislatura, efectuada por los 28 miembros de la junta directiva, con lo cual quedó legalmente constituido el Congreso Nacional para el período constitucional 2026-2030.

