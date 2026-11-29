El cantautor nació en San Antonio de los Baños en 1946 dentro de una familia vinculada a la música tradicional y a los boleros

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Es verdad que, por ser un artista de reconocimiento internacional, su vida dentro de la isla no es como la del resto de los cubanos. Algunos dirán que tiene privilegios. Pero la realidad es que, aun teniendo la posibilidad de exiliarse en busca de un pasar mejor, Silvio Rodríguez siempre optó por quedarse en su país. “Creo en lo que ha hecho la revolución y quiero estar dentro para pulir los defectos”, había dicho en una entrevista al recordar que, en una escala de su gira por Las Palmas de Gran Canaria, se le cruzó por la cabeza la idea de escapar del régimen que apoya pero, a la vez, critica.

Considerado uno de los mayores representantes de la Nueva Trova Cubana, junto a Pablo Milanés, Vicente Feliú y Noel Nicola, el autor de temas legendarios como Unicornio azul, Ojalá y Quién fuera, nació en San Antonio de los Baños, en la entoces provincia de La Habana, el 29 de noviembre de 1946. Creció en una familia humilde, con un padre campesino, Víctor Dagoberto Rodríguez Ortega, en la que la música siempre estuvo muy presente. Su madre, Argelia Domínguez León, al igual que otros de sus parientes, cantaba boleros y canciones tradicionales de su tierra, por lo que Silvio creció en medio de un ambiente marcado por lo artístico.

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Tenía cinco años cuando su familia se mudó a la capital y, allí, dos años más tarde comenzó a tomar clases de piano en el Conservatorio La Milagrosa. Y aunque después tuvo que abandonar sus estudios por un tiempo, la semilla había quedado plantada en su alma. De manera que su vocación musical empezó a germinar dentro de sí. Por eso, cuando sus padres se separaron y se vio obligado a volver a San Antonio de los Baños junto a su madre y su hermana, María de los Ángeles (luego llegó Anabell fruto del segundo matrimonio de la mujer), pensó que su destino podría llegar a ser otro. Pero nunca dejó de soñar con la idea de subirse a un escenario a cantar.

En el pueblo podía disfrutar de ciertos permisos que en la capital no tenía por ser un niño. “Fue cuando aprendí a nadar, cuando me fugaba para el río, cuando andaba con un perro. Cuando empecé a conocer el monte, a buscar nidos de pájaros o a meterme en cuevas. En fin, cuando empecé a mataperrear (callejear), como quien dice, ¿no? Porque mientras viví en La Habana no podía mataperrear mucho, porque no se podía salir a la calle, estaban los carros y ese tipo de cosas. Cuando estaba en San Antonio, era como la libertad”, contó en una oportunidad sobre esa etapa que luego se vería plasmada en su obra.

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Rodríguez ejerció el cargo de diputado en la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba entre los años 1993 y 2008 (REUTERS/Norlys Perez/File Photo)

Silvio Rodríguez tenía seis años cuando se produjo el asalto al cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953, encabezado por Fidel Castro y considerado el antecedente de la Revolución cubana. El proceso revolucionario, que triunfó el 1 de enero de 1959, cuando Fulgencio Batista huyó de la isla, influiría profundamente en su vida y su obra. Con el paso del tiempo, el músico se convertiría en uno de los artistas más identificados con el proyecto revolucionario, aunque también expresaría críticas a sus políticas y a la conducción del país.

En la adolescencia, Silvio comenzó a trabajar como dibujante en una revista llamada Mella. Y, gracias a este empleo, tuvo la posibilidad de conocer a muchas personas vinculadas al mundo del arte. Uno de ellos fue Lázaro Fundora, quien le enseñó sus primeros acordes de guitarra. Y así fue como, en la década del 60, empezó a escribir sus primeras canciones. De hecho, cuando le tocó hacer el servicio militar obligatorio, siguió componiendo e, incluso, empezó a cantar sus propios temas para tratar de entretener al resto de los soldados.

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Finalmente, el 13 de junio de 1967, debutó en televisión en el programa Música y estrellas, invitado por el director musical Mario Romeu. Y desde entonces se empezó a relacionar con otros jóvenes compositores que le pusieron su impronta a la música al unir la poesía con los géneros populares y las reflexiones sociales. Pero fue recién en 1975 que Silvio pudo editar su primer álbum, Días y flores, que incluía temas como Playa Girón y Pequeña serenata diurna. Y, desde entonces, su popularidad comenzó a crecer tanto dentro de la isla como en el exterior.

¿Si se considera un artista oficialista? “Si es de la Revolución Cubana, la Revolución que comandó Fidel y que ha continuado tanta gente valiosa, Raúl (Castro), el Che (Guevara), Camilo (Cienfuegos), toda esa gente, a mucha honra, a muchísima honra ser oficialista de esto”, respondió sobre su postura política. De hecho, ejerció como diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba por La Habana entre el 15 de marzo de 1993 y el 24 de febrero de 2008, años en los que participó en temas vinculados con la educación musical, la cultura, el medioambiente y la implementación de actividades artísticas en las prisiones.

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Sin embargo, Rodríguez también ha sido muy crítico de la burocracia del régimen, de las políticas económicas del Gobierno y de la forma en que en su tierra se reprime todo tipo de protestas sociales. “La vida nacional, el país, pide a gritos una revisión de montones de cosas, de montones de conceptos, hasta instituciones”, aseguró. Reconoció que el modelo socialista de “libreta” era muy idealista pero que, en la práctica, “la gente produce mejor y más cuando se puede beneficiar directamente de lo que hace”. Y señaló que, en lugar de enfrentarlos, “las fuerzas del orden debían garantizar la seguridad de los que se manifestaban”.

“Yo no quiero tumbar al Gobierno, nunca he pretendido semejante cosa. Yo quiero mejorar la sociedad para fortalecer la opción que escogimos”, expresó el artista que en la actualidad sigue viviendo en La Habana. Allí nacieron sus siete hijos, Violeta, Silvio-Liam (conocido como Silvito el Libre, rapero que vive en Estados Unidos y tiene ideales contrapuestos a los de su padre), José Ernesto, Omar, Mauricio, Federico y Malva, esta última de su actual pareja con la flautista Niurka González Núñez. Y allí tiene su estudio de grabación, Ojalá, donde a sus 80 años sigue en plena actividad.

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