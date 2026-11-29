El chimpancé Ham completó el primer vuelo suborbital tripulado de la NASA a principios de 1961 (NASA)

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Si se trata de recordar los nombres de los animales que se hicieron famosos en la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hay unos pocos que surgen de inmediato: el primero de ellos es Laika, la perrita callejera que, el 14 de abril de 1958, se convirtió primer animal en orbitar la Tierra a bordo del Sputnik 2 y murió en el espacio por estrés y el sobrecalentamiento de la cápsula espacial; los soviéticos también recuerdan a Belka y Strelka, los perros soviéticos que en 1960 fueron los primeros animales en orbitar la Tierra y regresar con vida. Del lado estadounidense el más recordado es Ham, el chimpancé entrenado que el 31 de enero de 1961 completó el primer vuelo suborbital tripulado, accionó palancas durante el trayecto y sobrevivió al intento. A él se le rinden todos los homenajes: su esqueleto se conserva en el Museo Nacional de Salud y Medicina de Maryland, mientras que el resto de sus despojos están enterrados en el predio del Salón de la Fama del Espacio Internacional de Alamogordo, en Nuevo México.

En cambio, casi nadie recuerda a su colega Enos, que el 29 de noviembre 1961, hace exactamente 65 años, protagonizó el primer vuelo orbital tripulado de la NASA. Es, de alguna manera, una injusticia histórica, porque esa hazaña fue decisiva para la puesta en órbita del primer astronauta estadounidense pocos meses más tarde. A diferencia de lo que sucede con Ham, nadie sabe dónde están los restos del pobre Enos.

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A principios de la década de los ’60, las tensiones de la Guerra Fría estaban en uno de sus puntos más altos y se manifestaban a los ojos del mundo no solo con posicionamientos geopolíticos sino – y de manera mucho más manifiesta – en dos competencias que no tenían nada de deportivas: la carrera armamentística y la espacial. Para Estados Unidos y la Unión Soviética, poner el primer hombre en el espacio era un objetivo estratégico y quien lo lograra antes se anotaría una victoria tecnológica y científica sin precedentes que, además, sería una demostración de poder. Las dos potencias llevaban más de una década enviando animales al espacio. El primero fue Albert I, un macaco que la NASA hizo despegar el 11 de junio de 1948 y perdió la vida en el intento. Después de él, siguieron más monos, ratones, conejos y perros. En la competencia había algo que quedó claro desde un principio: los estadounidenses preferían trabajar con monos, los soviéticos con perros.

Estados Unidos y la Unión Soviética utilizaron animales durante más de una década para comprobar la supervivencia en el espacio exterior. En la foto, Laika, a bordo del Sputnik 2 (EFE/Archivo)

A partir de esos ensayos con aciertos y errores se llegó a una primera conclusión: en un vehículo adecuado, un ser vivo podía ser enviado al espacio, sobrevivir allí y ser traído de regreso a la Tierra. Eso abría una puerta inmensa hacia el espacio exterior: si un animal era capaz de sobrevivir y, además, volver sano y salvo, un ser humano también podría hacerlo con éxito.

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Los soviéticos fueron los primeros en abrir esa puerta hacia el cosmos. El 12 de abril de 1961 Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en viajar al espacio exterior dentro de la cápsula Vostok 1, y en agosto de ese año el cosmonauta Gherman Titov orbitó la Tierra durante un día completo. Eso significó una ventaja abismal para la Unión Soviética en la carrera espacial porque si bien Estados Unidos también había enviado al espacio a dos astronautas, Alan Shepard y Gus Grissom, solo habían realizado vuelos suborbitales cortos, como el chimpancé Ham.

Preparando a Enos

Aunque urgida, la NASA necesitaba hacer por lo menos una prueba orbital con animales antes de enviar a un ser humano. Entonces planeó la misión Mercury-Atlas 5 para poner al chimpancé Enos en la órbita terrestre. Para justificarlo – porque el adelantamiento soviético había caído muy mal en la opinión pública estadounidense - la Oficina de Asuntos Públicos de la NASA dio a conocer un comunicado de prensa informando que los responsables del Proyecto Mercury habían insistido en realizar esa prueba como una verificación preliminar “necesaria” antes de arriesgar a un astronauta humano.

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El neurocientífico Joseph V. Brady entrenó a Enos con un sistema de pruebas psicomotoras que utilizaba premios y descargas eléctricas (NASA)

En octubre de 1961, personal de la Base Aérea de Holloman, cerca de Alamogordo, Nuevo México, llevó tres chimpancés más a Cabo Cañaveral para unirse a los dos que ya se encontraban allí. Uno de los recién llegados era Enos, originario de Camerún, que había sido adquirido por la Fuerza Aérea de un centro de vida silvestre de Florida en 1960. El veterinario jefe lo describió como “un tipo muy tranquilo y para nada teatral”. Finalmente, fue el seleccionado.

El entrenamiento de Enos quedó a cargo del mismo equipo que lo había hecho con Ham, bajo la dirección del neurocientífico Joseph V. Brady en el Laboratorio de Campo Aeromédico de la Base de la Fuerza Aérea Holloman. Fue mucho más riguroso que el recibido por su antecesor, que solo podía hacer tareas simples y cronometradas respondiendo a luces y sonidos. Enos fue expuesto a ingravidez y fuerzas G más altas por largos periodos, aprendió a seguir órdenes durante el vuelo y tuvo preparación psicomotora para responder en diferentes situaciones. Para enseñarle las maniobras que debía realizar durante el vuelo Brady utilizó un sistema de premios y castigos.

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Frente al chimpancé había tres palancas y varias luces. Dado que iba a realizar una misión de tres órbitas de casi cinco horas de duración – el objetivo principal de un futuro astronauta en el Proyecto Mercury -, se le impusieron pruebas cognitivas más complejas. Enos tenía que resolver cuatro problemas diferentes, como accionar palancas para apagar las luces. El ciclo de problemas duraba 12 minutos, seguidos de seis minutos de descanso. Una tarea que, si se realizaba correctamente, le daba la oportunidad de beber agua; otra, de comer gránulos de plátano. Los otros dos problemas tenían una penalización por errores: una leve descarga eléctrica (al menos así la describieron los instructores) en el pie izquierdo. Pero el sistema empezó a fallar en el cuarto problema, con el resultado de que recibía una descarga cada vez que accionaba la palanca central, independientemente de si acertaba o no. Así terminó recibiendo descargas decenas de veces seguidas, lo que lo desconcertó. Hubo que corregir el error y volver a empezar.

La tripulación de la Armada estadounidense extrajo al chimpancé de la cápsula en el Océano Atlántico tras una espera de tres horas (NASA)

El vuelo y el olvido

Finalmente, luego de varias postergaciones por dificultades técnicas en la cápsula, Enos fue lanzado al espacio el 29 de noviembre a bordo de un prototipo de la nave Mercury, pero una vez en órbita, debido a fallas operacionales, el sistema de premios y castigos se invirtió, lo que hizo que el chimpancé recibiera descargas eléctricas cada vez que hacía la maniobra correcta. Aun así, Enos realizó las acciones de vuelo que su entrenamiento le había enseñó como correctas. El vuelo duró una hora y 28 minutos.

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Otro problema fue que el rescate demoró mucho más que lo planeado. Debido a un propulsor averiado, la cápsula se desviaba hasta que el sistema automatizado activaba otros propulsores para llevar la nave espacial al lugar programado.

Al acercarse el final de la segunda órbita y con solo segundos de margen para posar la nave en la zona elegida del Océano Atlántico, el director de vuelo Christopher Kraft ordenó a la estación terrestre de Point Arguello, California, que encendiera los retrocohetes. Un avión de recuperación avistó la cápsula descendiendo en paracaídas y la sobrevoló hasta que un buque de la Armada llegó para recogerla. Luego de otra demora, marineros de la Armada estadounidense finalmente abordaron la cápsula, abrieron la escotilla explosiva y extrajeron a Enos de su compartimento. No fueron bien recibidos. Encontraron al chimpancé furioso y frustrado por una espera de tres horas. Se había liberado de sus ataduras dentro de la cabina, se había arrancado los sensores médicos y el catéter urinario. Se calmó cuando le ofrecieron una fruta fresca.

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El mecanismo de pruebas de la cápsula falló en órbita y administró descargas al primate a pesar de que ejecutó las maniobras correctas

La hazaña de Enos sirvió para que el 20 de febrero de 1962, John Glenn se convirtiera en el primer estadounidense en orbitar la Tierra y la NASA igualara a la Unión soviética en la carrera espacial. Sin embargo, eso mismo hizo que su fama fuera efímera, porque quedó desplazado de la atención del público por las alternativas de la preparación del viaje de Glenn.

Olvidado, Enos regresó a las instalaciones de la Base de la Fuerza Aérea Holloman, donde falleció un año después a causa de una disentería grave que no respondía a los antibióticos. Luego de la autopsia, su cuerpo fue supuestamente enviado al Instituto Smithsonian, pero allí no hay rastro de ellos.

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