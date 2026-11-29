Restos del vuelo Korean Air 858 y Kim Hyon-hui, la norcoreana que colocó una bomba de tiempo en el avión

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La tragedia no dejó siquiera una última comunicación que permitiera anunciar el desastre que vendría. De repente, para los 115 pasajeros y tripulantes del Boeing 707 de Korean Air el viaje se transformó, sin que ninguno pudiera sospecharlo, en una sentencia de muerte. A miles de metros de altura, sobre las aguas del mar de Andamán, una bomba estalló y destruyó el avión. No hubo sobrevivientes. Tampoco se recuperaron los cuerpos de las víctimas.

Pero detrás de aquella desaparición había una historia todavía más estremecedora: dos pasajeros subieron a la nave con identidades falsas, dejaron un artefacto explosivo a bordo y descendieron durante una escala, convencidos de que podrían escapar sin dejar rastros. Eran agentes de Corea del Norte y fueron parte de una misión que, según se descubriría después, respondía a una decisión de las más altas esferas del régimen de Pyongyang, capital de Corea del Norte.

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Un vuelo sin regreso

El Boeing 707-3B5C, matrícula HL7406, pertenecía a Korean Air y cumplía el vuelo 858, que partió de Bagdad, Irak, con destino final en Seúl. El itinerario contemplaba escalas en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, y Bangkok, en Tailandia.

El 28 de noviembre de 1987 a las 20.30 horas, el avión inició su recorrido desde la capital iraquí. A bordo viajaban 104 pasajeros y 11 integrantes de la tripulación. Predominaban los ciudadanos surcoreanos, muchos de ellos trabajadores que regresaban a su país después de cumplir contratos laborales en Medio Oriente.

Después de aterrizar en Abu Dabi, la aeronave volvió a despegar rumbo a Bangkok. Todo transcurría con normalidad. Nadie podía imaginar que en el compartimiento superior de equipaje quedó un dispositivo destinado a destruirlo todo.

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El último tramo del recorrido se desarrollaba sobre el mar de Andamán, en las proximidades de Birmania, actualmente Myanmar. Allí, cuando se encontraban lejos de cualquier aeropuerto y se aproximaba a su siguiente escala, se produjo la explosión, exactamente a las 14.05 del día 29.

La confesión de Kim Hyon-hui vinculó la orden del atentado a Kim Jong-il para afectar los Juegos Olímpicos de Seúl 1988

El Boeing desapareció y se precipitó al mar. Los primeros intentos de búsqueda no consiguieron localizar el aparato ni recuperar los cuerpos. Apenas aparecieron algunos restos que fueron considerados compatibles con la aeronave desaparecida.

La noticia provocó conmoción en Corea del Sur y rápidamente comenzó a tomar fuerza la hipótesis de un atentado. La ausencia de señales de emergencia, las características de la desaparición y las primeras informaciones reunidas por las autoridades llevaron a investigar a los pasajeros que dejaron el avión durante la escala de Abu Dabi. Entre ellos había dos personas que pronto se convertirían en los principales sospechosos.

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Un padre y una hija que no eran quienes decían ser

La pesquisa identificó a un hombre mayor y a una mujer joven que viajaron juntos desde Bagdad y descendieron en Abu Dabi. Se presentaban como padre e hija con estos nombres: Hachiya Shinichi y Hachiya Mayumi.

Después de dejar el vuelo 858, continuaron su recorrido hacia Bahréin. Desde allí tenían previsto seguir a Roma y reunirse con otros contactos que, según se estableció, estaban vinculados con la operación.

Pero algo salió mal. Sus documentos despertaron sospechas y las autoridades examinaron sus identidades. La investigación permitió establecer que no eran japoneses y que sus identidades eran falsas.

Cuando fueron detenidos en el aeropuerto de Bahréin, ambos entendieron que estaban a punto de ser descubiertos. Entonces recurrieron a un último recurso: llevaban cápsulas de cianuro escondidas en cigarrillos y trataron de ingerirlas para evitar que los interrogaran.

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Él, identificado posteriormente como Kim Sung-il, murió después de consumir el veneno. Tenía aproximadamente 70 años y era un agente norcoreano con experiencia en operaciones clandestinas en el extranjero. Ella también intentó suicidarse, pero los funcionarios consiguieron impedirlo. Fue trasladada a un hospital y quedó bajo custodia. Su supervivencia resultó clave para reconstruir el atentado.

La sospechosa terminó identificándose como Kim Hyon-hui. No era japonesa ni hija de su acompañante. Tampoco una simple pasajera que tuvo la mala fortuna de compartir el viaje con un terrorista. Se trataba de una agente de los servicios de inteligencia norcoreanos que participó en la colocación de la bomba. El 15 de diciembre de 1987 fue trasladada a Corea del Sur, donde comenzó una serie de interrogatorios que terminarían por revelar los detalles de la operación.

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Una espía entrenada para matar

Kim Hyon-hui había nacido en Pyongyang el 27 de enero de 1962. Su formación estuvo marcada por el sistema político de Corea del Norte y por una educación que exaltaba la obediencia al régimen y a sus máximos dirigentes.

Cuando era joven fue seleccionada para recibir entrenamiento especial. Aprendió idiomas, costumbres de otros países, técnicas de infiltración y procedimientos para adoptar identidades extranjeras. También recibió preparación para desenvolverse en el exterior sin despertar sospechas.

Una foto de Kim Hyun-hui de joven durante un entrenamiento militar e Corea del Norte

La elección de Japón como identidad de cobertura respondía a esa preparación. Kim y su compañero aprendieron a comportarse como ciudadanos de ese país y se desplazaban por el mundo utilizando documentación falsa.

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De acuerdo con el relato que brindó durante los interrogatorios, la misión fue planificada por los servicios de inteligencia del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte. La orden, según declaró, llegó de Kim Jong-il, hijo del entonces presidente Kim Il-sung y hombre fuerte del régimen, que posteriormente sucedería a su padre en el poder.

El objetivo era perjudicar a Corea del Sur en un momento especialmente delicado de su proyección internacional: los preparativos para los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988. El régimen norcoreano consideraba que la realización de aquella competencia representaba una victoria política y diplomática para su rival. Pyongyang buscaba impedir que los países del bloque socialista y otras naciones que mantenían relaciones con Corea del Norte participaran en los Juegos.

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La destrucción de un avión comercial surcoreano podía provocar miedo, incertidumbre y desconfianza mundial. La intención, según la confesión de Kim, era que la tragedia tuviera repercusiones mucho más allá de las fronteras de las dos Coreas.

La operación había comenzado varias semanas antes. Kim y Kim Sung-il salieron de Pyongyang, viajaron a través de Moscú y Budapest y llegaron posteriormente a Viena. Allí usaron documentación japonesa falsificada y continuaron su recorrido por Belgrado hasta llegar a Medio Oriente.

El 27 de noviembre recibieron el artefacto explosivo de manos de un superior norcoreano. Según la declaración presentada por Corea del Sur ante Naciones Unidas, se trataba de una bomba de relojería camuflada como una radio Panasonic, acompañada por un explosivo líquido oculto en una botella de bebida alcohólica. La pareja abordó el Boeing 707 en Bagdad y dejó el dispositivo en el compartimiento superior de equipaje. Después descendió en Abu Dabi, sin que hasta ahí, nadie sospechara de ellos.

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La bomba fue diseñada para estallar cuando el avión ya estuviera lejos de los aeropuertos. El mecanismo temporizador cumplió su cometido y el vuelo 858 terminó destruido sobre el mar de Andamán.

La confesión y la condena a muerte

Durante los interrogatorios, Kim terminó confesando su verdadera identidad y su participación en la destrucción. El 23 de diciembre de 1987 reconoció que era una agente norcoreana y comenzó a responder en idioma coreano.

Las autoridades de Bahréin detuvieron a los sospechosos en el aeropuerto, donde el agente Kim Sung-il murió tras ingerir cianuro. Kim Hyon-hui no logró suicidarse (AP)

Su declaración permitió reconstruir los desplazamientos de los dos agentes, el origen de los explosivos, la colocación del artefacto y las instrucciones que recibieron. También describió el entrenamiento al que fue sometida y la estructura de mando que, según ella, organizó la misión.

En febrero de 1988, Corea del Sur presentó los resultados de su investigación ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y acusó formalmente a Corea del Norte de organizar un acto de terrorismo internacional. Pyongyang lo rechazó y sostuvo que se trataba de una maniobra política de Seúl. Negó cualquier participación en el atentado y cuestionó la versión de la detenida. La investigación surcoreana, sin embargo, consideró acreditada la responsabilidad de los dos agentes. Kim fue procesada por asesinato y por la destrucción deliberada de una aeronave.

Un año después fue condenada a muerte. La sentencia la confirmó la Corte Suprema el 27 de marzo de 1990. Sin embargo, nunca fue ejecutada. El 12 de abril, el presidente surcoreano Roh Tae-woo le concedió un indulto especial. El argumento oficial fue que, aunque merecía el castigo más severo, su confesión y su conocimiento del funcionamiento del régimen norcoreano la convertían en un testimonio de enorme valor.

La decisión provocó sentimientos encontrados. Para los familiares de las víctimas resultaba difícil aceptar que quien contribuyó para matar a sus seres queridos, pudiera continuar con vida mientras ellos nunca tuvieron siquiera la posibilidad de recuperar sus cuerpos.

Kim pidió perdón públicamente y sostuvo que fue manipulada y adoctrinada por el régimen de Pyongyang. Con el paso del tiempo se casó con un exfuncionario de los servicios de inteligencia surcoreanos, tuvo dos hijos y permaneció bajo protección estatal.

En entrevistas dijo que durante su formación creyó que estaba cumpliendo una misión revolucionaria. Y que recién después de conocer la realidad de Corea del Sur y encontrarse con los familiares de las víctimas, comprendió la dimensión del crimen que había cometido.

Las investigaciones y las dudas de los familiares

Aunque el expediente oficial concluyó que Corea del Norte organizó el atentado, el caso nunca quedó completamente libre de controversias. Una de las principales dificultades fue la ausencia de pruebas físicas suficientes. El avión se hundió en el mar, no se recuperaron los cadáveres y tampoco se encontró la caja negra. La confesión de Kim se convirtió así en una pieza central de la reconstrucción de los hechos.

A esto se sumó el contexto político de Corea del Sur. El atentado ocurrió apenas dos semanas antes de las elecciones presidenciales de diciembre de 1987, en las que resultó elegido Roh Tae-woo, aliado del entonces presidente Chun Doo-hwan, que encabezaba un gobierno autoritario.

El presidente Roh Tae-woo concedió un indulto a la atacante Kim Hyon-hui (a la derecha) después de la confirmación judicial de su condena a muerte (AP)

Algunos sectores cuestionaron la investigación y llegaron a sostener que el episodio pudo haber sido usado políticamente para favorecer al oficialismo y alimentar el temor a una amenaza norcoreana. También se plantearon sospechas sobre la identidad de Kim y la posibilidad de que su confesión fuera inducida.

El caso del vuelo 858 fue examinado por una comisión que investigó 148 interrogantes distribuidos en siete grandes áreas. En octubre de 2007, la comisión dio a conocer sus conclusiones definitivas. Ratificó que el atentado fue cometido por agentes norcoreanos y no encontró pruebas que permitieran sostener que se tratara de una operación organizada por Corea del Sur.

Sin embargo, también señaló que las autoridades de la época usaron políticamente el episodio durante la campaña electoral e impulsaron una intensa ofensiva pública contra Corea del Norte. Además, quedaron sin resolver cuestiones vinculadas con la investigación, especialmente por la imposibilidad de entrevistar personalmente a Kim durante aquella revisión.

Los familiares de los muertos nunca quedaron conformes. Consideraron insuficiente que la principal prueba de la responsabilidad norcoreana siguiera siendo la declaración de una mujer que fue parte del crimen y reclamaron una investigación más profunda y el acceso a los restos del avión.

Una búsqueda que todavía no terminó

Casi cuatro décadas después, el destino de las 115 personas que viajaban sigue teniendo una dimensión especialmente dolorosa porque sus cuerpos nunca fueron recuperados. La zona donde se presume que se hundió el aparato se encuentra en aguas próximas a Myanmar, en una región marítima de difícil acceso. A lo largo de los años hubo distintos intentos de localizar, pero las dificultades políticas y operativas impidieron concretar una búsqueda exhaustiva.

En noviembre de 2026, el gobierno surcoreano dio un paso que las familias esperaban. Por primera vez envió una misión oficial a Myanmar para inspeccionar el área donde se cree que se encuentran los restos del vuelo 858.

El equipo, integrado por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Guardia Costera, buzos y operadores de embarcaciones, llegó al lugar para evaluar las posibilidades de localizar el fuselaje y recuperar, si fuera posible, objetos personales y restos.

Se trató de una primera inspección destinada a determinar si existen condiciones para avanzar con una búsqueda más profunda. Las conversaciones entre ambos países empezaron en 2019, pero quedaron demoradas por la inestabilidad política de Myanmar y el golpe militar de 2021. La novedad reavivó las expectativas y el reclamo para poder recuperar al menos alguna pertenencia de sus seres queridos.