El libro del día: "Belongin", de Sonia Gandhi

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Sonia Gandhi reconstruye en Belonging. A Journey of Love (Pertenencia. Un viaje de amor) su paso de una pequeña ciudad italiana a la conducción del Partido del Congreso en India, una vida atravesada por su matrimonio con Rajiv Gandhi, los asesinatos de Indira y Rajiv, y la decisión de rechazar el cargo de primera ministra tras la victoria electoral de 2004. Próxima a cumplir 80 años, la dirigente relata cómo el amor por un hombre terminó por convertirla en una figura central de la mayor democracia del mundo.

La historia de la familia Nehru-Gandhi se superpone con cerca de la mitad de las ocho décadas transcurridas desde la independencia india. Durante los últimos 12 años, el Partido del Congreso ha sido el principal opositor del Bharatiya Janata Party, encabezado por Narendra Modi.

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El vínculo entre Sonia y Rajiv comenzó en un restaurante griego de Cambridge a mediados de la década de 1960. Ella describe aquel domingo de enero como el día que cambiaría su vida, bajo “un hermoso cielo azul salpicado de nubes blancas y esponjosas como en un fresco de Tiepolo”, y define la presentación con el estudiante indio como “un rayo”.

Su padre, Stefano Maino, era un empresario de la construcción de una pequeña localidad italiana y veterano de la Segunda Guerra Mundial. Conocido como Maino el León, fue definido en un perfil de Patrick French publicado en The New Yorker en 1998 como “un fascista impenitente” hasta su muerte; French colaboró brevemente en la elaboración de Belonging.

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Sonia Gandhi (EFE/EPA/RAJAT GUPTA)

Gandhi lo llama padre padrone, una expresión italiana que equivale a “padre amo”. Cuando supo de la relación de su hija del medio, golpeó su escritorio con el puño y gritó: “¡Basta!”, aunque le compró un pasaje a India apenas ella cumplió 21 años.

Rajiv era hijo de Indira Gandhi, entonces una de las figuras más influyentes de la política india y descendiente de Jawaharlal Nehru, el primer ministro del país tras la independencia. Poco después de la llegada de Sonia a Delhi, Indira decidió que la pareja debía casarse; la noticia llegó a la familia Maino por radio y Stefano no asistió a la boda.

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La futura primera ministra acompañó los primeros años de matrimonio de su nuera, desde el embarazo hasta la ceremonia de imposición del nombre al bebé. Sonia la describe simplemente como “mi suegra”, pero retrata una relación de cercanía y lealtad filial.

La historia familiar también condiciona el modo en que se presentan algunos episodios políticos. La represión de una gran huelga ferroviaria durante el gobierno de Indira y los 21 meses del Estado de Emergencia decretado en 1975 aparecen con un tratamiento contenido, pese a que ese período incluyó detenciones de opositores, restricciones a las libertades civiles y censura de prensa.

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Jawaharlal Nehru, el primer primer ministro de la India tras su independencia junto con su hija Indira Gandhi en Londres (Keystone Pictures USA)

Durante aquellos meses, Sanjay Gandhi, el hijo menor de Indira, acumuló poder dentro del gobierno. Su muerte, a los 33 años, poco después del regreso de su madre al poder en 1980, dejó a la primera ministra devastada y convirtió a Rajiv, hasta entonces piloto comercial sin aspiraciones políticas, en el único miembro de la familia que podía asistirla.

Los asesinatos de Indira y Rajiv Gandhi

La violencia atravesó el núcleo de la familia en 1984. Sonia Gandhi aguardaba “temblando bajo mi bata” en un hospital al que había llevado el cuerpo de Indira Gandhi, alcanzada por disparos de sus propios guardaespaldas sijes.

Los asesinos actuaron como represalia por la orden de enviar al Ejército al Templo Dorado, el sitio más sagrado del sijismo. Cuando Rajiv le dijo que querían investirlo como primer ministro, ella respondió: “¡También te matarán a ti!”. Él contestó: “De todos modos me matarán”.

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Rajiv asumió el gobierno a los 40 años, en medio del duelo familiar y tras una ola de violencia contra los sijes encabezada por dirigentes del Partido del Congreso. Su mandato estuvo marcado por decisiones controvertidas, entre ellas maniobras religiosas que favorecieron el crecimiento del nacionalismo hindú del Bharatiya Janata Party y una intervención militar en Sri Lanka para intentar terminar la guerra civil con los separatistas tamiles.

Rahul Gandhi, hoy líder de la oposición (REUTERS/Anushree Fadnavis)

La amenaza sobre la familia persistió después de su salida del poder. Los hijos dejaron la escuela, Sonia sufría temblores en público y Rajiv sobrevivió a un ataque armado; tras perder las elecciones, su sucesor retiró su custodia especial.

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Rahul Gandhi, hoy líder de la oposición, anticipaba el peor desenlace. En un acto en Tamil Nadu en 1991, una integrante de los Tigres Tamiles se acercó a Rajiv Gandhi, entonces de 46 años, para colocarle una guirnalda mientras llevaba explosivos adheridos al cuerpo.

La fotografía del atentado quedó grabada en la memoria colectiva india, aunque Sonia Gandhi nunca la vio gracias a la intervención de sus hijos. “Yo me había convertido en la niña que debía ser protegida, y ellos eran los padres”, escribe.

Años después, cuando se desplomó durante un viaje a Japón, una enfermera encontró a Rahul y a su hermana acostados a cada lado de ella en la pequeña cama del hospital. Al conocer la muerte de Rajiv, la reacción inicial de Sonia fue: “Quería morir”.

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El rechazo al cargo de primera ministra

Tras el asesinato de su marido, Sonia Gandhi asumió gradualmente un papel político que hasta entonces había evitado. Ella misma reconoce que “no tenía ningún derecho, salvo el hecho de llevar el apellido de la familia”.

Miembros y simpatizantes del Comité de Gestión de los Gurudwaras Sijs de Delhi queman un ejemplar de "Belonging" (REUTERS/Anushree Fadnavis)

Las presiones para que liderara el Partido del Congreso terminaron por convencerla. Estudió hindi, encabezó campañas, negoció alianzas —incluida una con un partido que simpatizaba con los Tigres Tamiles— y enfrentó a un Bharatiya Janata Party que la acusaba de ser una “Monica Lewinsky” dispuesta a instaurar un “Roma Raj”, un gobierno de Roma.

En 2004 condujo a una alianza partidaria a la victoria electoral. Pese a que la insistieron para que asumiera como primera ministra, y pese a la preocupación de sus hijos, eligió a Manmohan Singh para el cargo y mantuvo el control del Partido del Congreso.

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Gandhi presidió la fuerza política durante 22 años y también encabezó la coalición gobernante y un consejo asesor con influencia sobre las políticas públicas. Sobre su decisión de no convertirse en primera ministra, escribió: “Había sido mi elección convertirme en india. Lo hice por amor a un hombre, pero ese amor llegó a abarcar a su familia y a su país. Y fue este amor por India el que más me exigió”.